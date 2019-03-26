«Губернаторопад», которым ознаменована российская неделя 18−24 марта, не мог не затронуть Ростовскую область. Хотя бы в плане прогнозов. Пока политологи делали ставки, ростовские депутаты обсуждали профориентацию молодёжи, власти областного центра одобряли повышение платы за проезд в общественном транспорте. Кроме того, стало известно, что Ростов-на-Дону стал лидером по количеству многоэтажных зданий, опередив в этом сомнительном рейтинге Москву и Санкт-Петербург. Об этих и других событиях — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Бояться ли Ростовской области «губернаторопада»?

На минувшей неделе в России состоялась новая серия отставок губернаторов. Сколько глав регионов могут лишиться своих постов, неизвестно. Ростовские политологи сделали свой прогноз, останется ли при власти донской губернатор Василий Голубев или «губернаторопад» не обойдёт стороной Ростовскую область.

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Так, например, политконсультант Алексей Синельников уверен, что Голубева снимут, так как «у него с требованием времени характерологические разногласия».

«Голубев (которого эксперт считает губернатором от Дмитрия Медведева) совершенно не страшный. На раздаче (бюджетных средств) должен стоять такой человек, чтобы мысль «не вернуть» автоматически заканчивалась энурезом. Поэтому Голубева, конечно, снимут. У него с требованием времени характерологические разногласия. Он сам, конечно, с таким решением не согласен, и видно, что человек с осени решил биться за донские души. В принципе, он мог бы обыграть администрацию президента, но для этого ему надо сделать то, чего ему делать категорически не хочется: стать губернатором ростовчан. У Голубева на ростовчан, видимо, врожденная идиосинкразия. Об этом все его кадровые назначения. Но без ростовчан бороться с АП в Ростовской области не получится», — цитирует политконсультанта портал 161.ru.

«Отправлять Василия Голубева в отставку или на повышение в Москву — любимое занятие некоторых ростовских СМИ на протяжении последних лет. Правда, ни разу их прогнозы не подтвердились. Возможно, что он в 2020 году и не пойдет на свой третий губернаторский срок, но в этом случае по установившейся традиции заявление о своей отставке напишет весной следующего года. А пока, насколько я знаю, Кремль даже не озадачивался поиском его будущих преемников или сменщиков», — высказался в интервью изданию политтехнолог Сергей Смирнов.

«О Голубеве я спорю с коллегами-политтехнологами с 2010 года — с момента его назначения. Часть скептиков постоянно говорит, что его уберут — по собственному желанию или по велению Москвы. В течение восьми лет этого не произошло. Если проанализировать ситуацию, становится ясно, что Голубев находится не в критической зоне рейтинга губернаторов. Размышлять, какими могут быть кремлевские решения, — это гадание на кофейной гуще. Мой прогноз: губернаторский срок Василий Голубев отбудет до конца», — сказал политолог Александр Джадов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Профориентация поколения Z

О профориентации молодёжи и необходимости обеспечения кадрами экономики будущего говорили участники дискуссионной площадки «Открытая трибуна» на тему «О состоянии и перспективах развития системы профессиональной ориентации обучающихся в Ростовской области». Так, в ходе дискуссии депутат донского парламента Светлана Мананкина отметила, что перед педагогами и всеми участниками этого процесса стоит непростая задача — раскрыть потенциал конкретного ребёнка.

Народная избранница считает, что не каждый может состояться в выбранной профессии.

«Поколение, так называемое поколение Z, однозначно обладает своеобразными способностями, оно не живет долгосрочными планами. Мы строим свою жизнь «далеко». А для них имеет значение сегодняшнее сиюминутное хорошее самочувствие, а не длинная стратегия. Плюс эти дети отличаются пониманием, что такое успех. Для нас успех достигается планомерным трудом шаг за шагом. Для ребят из поколения Z, а это те, кто родился начиная с 1995 года, успех — это то, что может случиться, или не случиться, и во многом от тебя это не зависит», — отметила Мананкина.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Обитатели полигона

Многолетнее зловоние

Главная ростовская свалка стала источником серьезных экологических проблем для города. О неблагополучной экологической ситуации сообщила межрайонная природоохранная прокуратура Ростовской области, которая организовала инспекцию на основании поступивших жалоб от жителей СНТ «Изумруд».

Издание «Коммерсант» сообщает, что в нарушение законов полигон не защищен от воздействия атмосферных осадков и ветра, на нём отсутствуют системы сбора и обезвреживания фильтрата, а граница полигона не обвалована. К загрязнению воздуха приводят выбросы вредных веществ производственными площадками ЗАО «Меринос». По итогам обнаруженных нарушений прокуратура вынесла представление о необходимости их исправлений сити-менеджеру Виталию Кушнареву.

По словам местных жителей, участки в садоводческом товариществе выделялись для многодетных семей. У них появилась аллергия и астма. К отравлению воздуха приводит и постоянные возгорания мусора.

ИА REGNUM напоминает, что рекультивация полигона в микрорайоне Левенцовский может стоить 1−2 млрд рублей. Такую сумму регион выделить пока не может.

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Комфорт платежом красен?

На минувшей неделе стало известно, что проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону подорожает. Городские чиновники называют это вынужденной и вполне объяснимой мерой. За повышение стоимости проезда выступил и градоначальник Виталий Кушнарев.

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По словам главы ростовской администрации, власти сократили средний возраст общественного транспорта, выпустили низкопольные автобусы, оборудованные кондиционерами, средствами для безналичной оплаты проезда.

«Стоимость проезда должна увеличиваться, это очевидные вещи. Дорожает всё. Увеличивается стоимость самого транспорта. Компании, которые сегодня пришли на рынок, приобретают технику в лизинг и лизинг нужно оплачивать, кредиты нужно обслуживать», — цитирует сити-менеджера Privet-Rostov.ru.

Кушнарёв пообещал детальный расчёт прежде, чем оплата проезда повысится.

ИА REGNUM напоминает, что последнее повышение оплаты проезда произошло в Ростове-на-Дону осенью 2017 года.

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Строили, строили и… настроили

Ростов-на-Дону обогнал Москву и Санкт-Петербург по количеству высотных зданий. Как сообщает портал 161.ru, такой вывод сделали аналитики компании «Талан». Так, доля многоэтажных зданий (17 и более этажей) в Ростове-на-Дону превышает 60%.

ИА REGNUM отмечает, что в течение многих лет общественники бьются за сохранение исторического облика города с миллионным населением. По их мнению, точечная застройка являются оружием в руках строительных магнатов, которое убивает донскую столицу, обезличивает её.

«Точечная застройка не просто разрушает исторический облик, она делает вообще атмосферу города какой-то ужасающей, катастрофической. Особенно когда одно двухэтажное старинное здание соседствует с многоэтажным «монстром». Тут не до красоты и гармонии. В прежние годы, если дом какой-то строили, а рядом другой, то всегда продумывали, как совместить их в единую композицию: то ли ритмом окон, пластикой фасада, деталями. Но обязательно чтобы эта цельность была», — отмечал ранее в беседе с ИА REGNUM член Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области по вопросам культурного наследия Александр Сушков.

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Krsormovo.nnov.ru Речное круизное пассажирское судно проекта PV300

Путешествие по воде

В 2020 году в Нижнем Новгороде планируется завершить строительство первого российского судна VIP-класса под названием PV300. Лайнер планируется использоваться на маршрутах Москва — Санкт-Петербург и Москва — Астрахань — Ростов. При этом, как информирует РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, даты запуска круизного маршрута пока нет.

По словам чиновника, судно будет вмещать 342 пассажира, оно будет оснащено зонами для развлечений и отдыха пассажиров, ресторанами, конференц-залами, детскими игровыми комнатами и даже SPA-центром.

ИА REGNUM отмечает, что ростовчане и жители Ростовской области неоднократно выступали за возобновление работы речного такси и запуск маршрута Ростов-на-Дону — Таганрог — Керчь.

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Ростовчане предлагают наладить сообщение с Крымом через Таганрог