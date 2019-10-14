На минувшей неделе в Ростовской области почтили память жертв керченской трагедии, тушили свалку ТБО и инспектировали Ростов-на-Дону на пригодность для инвалидов. Об этих и других событиях на Дону — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Избежать беды

Трагедия, которая произошла в керченском политехническом колледже 17 октября, заставила содрогнуться все российские регионы. Жители страны не остались равнодушны к чужому горю и в едином порыве выразили слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших и пострадавших от рук Владислава Рослякова. Кроме того, руководители ростовских образовательных учреждений усилили меры безопасности.

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Ростов-на-Дону направил в колледж в Керчи диагностический комплекс

В эти же дни в Ростове-на-Дону состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в ходе которого сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова предложила доработать профстандарты для педагогов всех уровней системы образования, а также школьных психологов. По её мнению, в подготовку обязательно должны быть включены вопросы антитеррористической безопасности и противодействия экстремизму и терроризму.

«Педагоги и психологи должны иметь четкие и отработанные алгоритмы действий при выявлении неадекватного поведения учащегося, склонности у него к чрезмерной агрессии или суициду и других отклонений от нормы. Сейчас этого нет по данной проблематике. Еще одно направление — обязательное повышение квалификации учителей в сфере компьютерной грамотности, чтобы наставники не отставали в этом плане от своих учеников и могли мониторить сферы их интересов», — цитирует представителя верхней палаты парламента портал Don24.

Thomas Ricker Буллинг

Непрекращающееся зловоние

Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в Таганроге возле Николаевского шоссе, будет закрыт до конца текущего года. Как стало известно не прошлой неделе, стоимость рекультивации свалки оценена более чем в 1 млрд рублей. Как информирует «Коммерсант», в настоящее время проверяется смета, после чего документация будет передана для участия в государственной федеральной программе по защите окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких дней на таганрогском полигоне ТБО тлеет мусор. Администрация города обещала сообщить дополнительно, удалось ли справиться с задымлением. Но никакой информации об успешной ликвидации тления так и не появилось. Местным жителям, которые пожаловались на нестерпимый запах и дым, посоветовали закрыть окна квартир и домов.

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С просьбой — отсудить

На минувшей неделе в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от ПАО «Сбербанк», согласно которому кредитная организация требует признать банкротом владельца концерна «Вант» Валерия Чабанова, осуждённого за хищение средств дольщиков. Основанием для обращения в суд стала задолженность опального предпринимателя перед банком. Сбербанк пытается вернуть более 170 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2017 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес Чабанову приговор. Ему было назначено наказание в виде четырёх лет колонии-поселения. Установлено, что бизнесмен с мая 2003 года по июль 2009 года по предварительному сговору похитил сбережения не менее 235 участников долевого строительства жилых домов. Общая сумма похищенного превысила 300 млн рублей.

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Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Недоступная среда

Оценить удобство использования адаптированных объектов и подготовить предложения по улучшению программы «Доступная среда» поручил региональному министерству труда и социального развития губернатор Василий Голубев. Инспекция по Ростову-на-Дону вместе со студентом Южного федерального университета Фёдором Тахтамышевым, передвигающимся в инвалидной коляске, показала, что далеко не все объекты доступным людям с ограниченными физическими возможностями.

В частности, пандусы и спуски на улице 1-й Баррикадной, у Казанской лестницы в центре города и возле подземного перехода на пересечении проспекта Буденновского и улицы Большой Садовой не подходят для использования. Особое внимание чиновников должно быть уделено районам старой застройки, местам массового посещения. По имеющейся информации, за три года действия госпрограммы Ростовской области «Доступная среда» адаптировано только 1009 объектов — 55% от необходимого.

Поддержать «визитную карточку» Дона

До 2030 года на обеспечение госпрограммы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» будет направлено более 9,5 млрд рублей. Средства будут поступать, начиная с 2019 года. Об этом сообщил на заседании областного правительства заместитель губернатора Михаил Корнеев. В приоритете — развитие в казачьих кадетских корпусах и учреждениях со статусом «казачье» физической культуры и массового спорта.

Ожидается также, что к 2030 году число казаков, задействованных к несению государственной и иной службы, превысит 1,3 тыс. человек.