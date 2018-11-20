Главным событием минувшей недели не только в Ростове-на-Дону, но и в Ростовской области, бесспорно, стал снегопад, на фоне которого транспортная революция заиграла ещё более яркими красками. Жалоб пассажиров на работу общественного транспорта было полно и до прихода настоящей зимы, а после выпадения осадков — социальные сети переполнили сообщения о перебоях в работе автобусов, маршрутных такси, троллейбусов и трамваев. О транспортном ужасе — в специальном обзоре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Зима в ростовских дворах

Проверка. На фиктивность

ИА REGNUM Заснеженные дороги

В преддверии снегопада ростовский департамент транспорта совместно с представителями городских изданий проконтролировал работу перевозчиков. В частности, рейд был совершён на маршрутах № 33, 69, 78, 22, 52, 19, 30.

«По результатам проверки на маршруте № 33 были выявлены следующие нарушения — неисправность терминала безналичной оплаты проезда, неудовлетворительное состояние сидений автобуса, а также отсутствие пандусов. В отношении транспортной компании ООО «Янтарь-1» будут направлены претензии о нарушении договорных обязательств по муниципальным контрактам. Все нарушения должны быть устранены в течение 10 дней. Если, по истечению данного срока, компания не устраняет нарушения — договор расторгается», — сообщил начальник отдела общественного пассажирского транспорта городского департамента Александр Лисичкин.

При этом чиновник не потрудился объяснить, кто будет обслуживать пассажиров в случае расторжения контракта с перевозчиком. Должного внимания на количество подвижного состава и интервал движения чиновники в ходе рейда не обратили. Но, как говорится, галочка — поставлена, отчёт — написан.

Чиновничье хамство

После обилия жалоб на отсутствие транспорта в городе-миллионнике, особенно в часы пик, ростовские чиновники опровергли наличие транспортной проблемы. Якобы единиц транспорта хватает, и интервал движения не такой, как описывают горожане.

ИА REGNUM Снежная колея

«По тем маршрутам, про которые пишут «ждал полтора часа, автобус не пришел». Проверяем — 15−20 минут максимум. Может, человек не на той остановке ждал», — заявил директор департамента транспорта Сергей Саенко в ходе круглого стола, посвященного транспортной реформе.

Пассажиры не оценили такое хамство со стороны чиновника, так как вряд ли сотни людей могут перепутать остановки.

Стоит отметить, что чиновник в самый разгар транспортной реформы ушёл в отпуск.

Мнение пассажиров

Транспортная реформа оказалась на деле транспортным ужасом. В день, когда на город-миллионник обрушился снегопад, автобусы проезжали мимо остановочных комплексов. Пассажиры, не дождавшись транспорта, шли на работу пешком. Жители спальных районов не выдерживали часов ожиданий и просто возвращались домой.

ИА REGNUM Снегопад в ноябре

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«19:46. В очереди на автобус № 71. На Центральном рынке насчитал около 100 человек. На фото — хвост очереди», — написал в паблике «Ростов Главный» Никита К.

«Просто вы не на той остановке стоите», — иронично отметил комментатор.

«Ничего необычного, просто ростовчане собрались восхвалить транспортную реформу», — ответил интернет-пользователь.

«Да здравствует прекрасная транспортная реформа! Мы все так рады, спасибо администрации!» — поблагодарил властей горожанин.

«Поддерживаю, спасибо огромное. Раньше все время ездил на работу сидя, а теперь радуюсь, когда в маршрутке стою на двух ногах и держусь руками за поручни. Наконец-то избавились от маршруток, которые ходили с интервалом 10 минут, зато теперь провожу по 20 минут на свежем воздухе больше, да и в набитом автобусе, который едет вместо 20 минут вдвое больше, намного удобнее. В итоге на час больше провожу в общественном транспорте. Несомненно, плюсы есть, но они меня не коснулись», — поддержал комментаторов ещё один интернет-пользователь.

«17:40. Пятница. Чтобы уехать на автовокзал с проспекта Шолохова, требуется недюжинное терпение. Маршрутки № 85 и 40 забитые проезжают, не останавливаясь. А трекер остальных подходящих маршрутов показывает один единственный автобус на участке проспект Ворошиловский — проспект Театральный. Транспорта по факту нет», — сетуют пассажиры.

Попытка оправдаться

В настоящее время онлайн-мониторинг транспорта показал, что чаще перевозчики выпускают только от 30% до 60% подвижного состава. Выпуск общественного транспорта на городские маршруты достигнет 100% до конца ноября, пообещал директор департамента транспорта Саенко. По его словам, пока средний процент выпуска на линии всех маршрутов общественного транспорта составляет около 85%. Причина кроется в неукомплектованности водителями.

ИА REGNUM Снег убирать никто не спешит

«Сейчас они [водители] ходят по разным транспортным предприятиям и выбирают лучшее место для себя, в том числе то, где можно больше заработать. Еще одна проблема в том, что водители привыкли работать на автобусах малого класса — маршрутках. Для вождения большого автобуса нужны другие навыки. Те, у кого их нет, переучиваются, а для этого нужно время. Для пассажира этот транспорт безопаснее: на нем не лихачат, не подрезают, не выезжают на встречную полосу. Таким управлять сложнее, и многие водители в принципе отказываются», — цитирует чиновника портал Don24.ru.

Транспортный коллапс оказался «притиркой»

Транспортную реформу, которой так недовольны жители Ростова-на-Дону, глава региона назвал «притиркой». Об этом Василий Голубев заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда»

«А сейчас идёт некая «притирка» к новой маршрутной сети, этот процесс займет какое-то время. И вот чтобы минимизировать последствия этих преобразований, я с прошлой недели ввел ежесуточный анализ обращений людей из разных точек города», — сказал губернатор.

При этом он отметил, что чиновники должны увеличить количество нового транспорта.

Как бы чиновники ни называли транспортную реформу и ни пытались оправдаться, до улучшения работы общественного транспорта в Ростове-на-Дону ещё далеко. Пассажиры, часами ожидающие автобус или стоящие в пробке, сетуют, что время для нововведения выбрано крайне неудачное. Реализацией проекта, по мнению горожан, стоило бы заняться летом — в период отпусков, а не зимой.