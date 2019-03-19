Минувшая неделя прославила Ростовскую область на всю страну и не только. Так, самыми интересными событиями, о которых писали местные массмедиа, стали оказавшийся под угрозой срыва концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград» на «Ростов-Арене», мигрирующий из реки Дон к берегам Украины осётр, а также победа ростовчанина, который через суд добился выплаты от торгового центра «Горизонт» за оплавившийся на парковке Lexus. Об этом и другом — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Рыба-мигрант

Hans Осетр

На минувшей неделе различные массмедиа Ростовской области сообщили о мигрирующем из реки Дон к берегам Украины осётре. Именно выпуск этого вида рыб стал причиной спора между Азовским бассейновым филиалом «Росморпорта» и Росрыболовства. В российской столице считают, что в Дон необходимо выпускать мальков осётра и лосося, но в регионе настаивают на том, что стоит обратить внимание на леща и сазана.

«У нас есть Донской осетровый завод в Семикаракорске. Но мы там сейчас уменьшаем долю осетра. Почему? Да потому что он уходит к нашим братьям (имеется в виду акватория Азовского моря, принадлежащая Украине) и живёт там до восьми лет. Они его там и ловят. Зачем нам это нужно? Если уж тратим государственные деньги, то правильно разводить леща, сазана, толстолобика, которые нашими были и будут», — цитирует портал donnews.ru бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия региона, а ныне депутата донского парламента Вячеслава Василенко.

Причем, несмотря на ежегодный выпуск мальков рыбы осетровых пород, проблема дефицита осётра остаётся. Тем временем Азовский бассейновый филиал «Росморпорта» добивается разрешения на выпуск в реку Дон леща и сазана.

Тем временем на Украине отрицают свою причастность к вылову осетровых, так как это запрещено.

Новая правительственная структура

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна 2 Ростов-на-Дону

В правительстве Ростовской области появилось новое ведомство, на работников которого возложен контроль за реализацией региональных проектов, а также подготовка отчётов. Название структуры —Управление проектной деятельностью при губернаторе Ростовской области.

«В полномочия управления входят сбор, анализ и проверки достоверности выполнения запланированных показателей, намеченных в региональных проектах», — сообщает портал Rostov.ru

В Ростовской области для выполнения национальных проектов принято 48 региональных проектов с объёмом финансирования около 190 млрд рублей.

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«Мусорный» протест

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Приостановки мусорной реформы в Ростовской области и отставки чиновников, которые её поддержали, потребовали участники акции протеста, состоявшейся в Ростове-на-Дону 16 марта. 1rnd.ru сообщает, что поводом для митинга послужили непомерные поборы за вывоз мусора в регионе. Так, плата учитывает младенцев, людей, которые в городе давно не живут, и даже покойников.

Как заявляют организаторы пикета, недоумение вызывает причина такого высокого роста тарифов, в то время как мусорной реформе в Ростовской области не хватает самого главного — инфраструктуры.

«Мы будем настаивать на всех уровнях, чтобы в Ростовской области она была приостановлена до тех пор, пока мы не будем к ней готовы. Если нет заводов, то повышать плату вредно», — цитирует издание депутата Ростовской-на-Дону городской думы Анатолия Котлярова («Справедливая Россия»).

Отмечается, что митинг объединил 400−500 человек.

Концерт преткновения

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

В сентябре 2019 года на стадионе «Ростов-Арена» запланировано выступление группы «Ленинград». Но после того, как домашнюю арену футбольного клуба «Ростов» после концерта российского рэпера Василия Вакуленко (Басты) пришлось перед матчем подкрасить, донской губернатор Василий Голубев выступил с идеей отменить концерт Сергея Шнурова вместе с музыкальным коллективом, чтобы сберечь газон, по достоинству оценённый иностранными гостями в период проведения матчей ЧМ-2018.

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Также сообщалось, что якобы ситуация с возможной отменой концерта негативно отразилась на отношениях между управляющей компанией футбольной арены и футбольным клубом «Ростов». Вместе с тем запланированное выступление всё-таки состоится.

Так, компания «Спорт-Ин» сообщила, что при подготовке футбольных стадионов к концертному туру группы «Ленинград» будут применены специальные защитные меры. Поле закроют специальным настилом, выдерживающим «многотысячную армию поклонников».

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Расплавившийся миллион

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

Ростовчанин Тимур К. отсудил у торгово-развлекательного центра «Горизонт» компенсацию за оплавившийся на парковке Lexus. Сумма, которую руководство обязано заплатить автовладельцу, составляет почти 1,1 млн рублей. Такое апелляционное решение Ростовский областной суд принял 12 марта.

Иномарка пострадала 26 мая 2018 года. Согласно материалам дела, горожанин оставил свой Lexus припаркованным на официальной парковке комплекса в полдень. К машине пришлось вернуться после того, как он услышал сообщение по громкой связи. На парковке ростовчанина ждала расплавленная снаружи и внутри машина. По мнению пострадавшего, это произошло из-за того, что отражение солнца от фасада здания создало эффект лупы, в результате чего и пострадал автомобиль.

В конце 2018 года Октябрьский районный суд в удовлетворении требований истца отказал.