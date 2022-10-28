Евгения Ким
Автор
Клинический психолог. Сфера интересов: политические и экономические процессы в постсоветской Средней Азии.
Последние публикации
В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном
Официальный Бишкек дал сигнал Вашингтону, что недоволен его вмешательством во внутренние дела страны. Теперь ход за США. Они могут прислать представителя на переговоры, как это уже бывало не раз в подобных случаях, а могут пойти на обострение. Об этом ИА REGNUM сказал эксперт по безопасности из...
28 октября 2022
Между благоразумием и предательством: Туркестан ждёт, кто победит в б. УССР
«С одной стороны, партнеры России демонстрируют осторожность во внешней политике. С другой — существует узкая грань между благоразумием и тем, что можно квалифицировать как нерешительность и даже предательство. Эту меру определить очень сложно. Одно можно сказать с уверенностью — жизнь наказывает...
26 октября 2022
Запад выдал Токаеву «черную метку» — интервью
Казахстан и страны Туркестана выходят за рамки сотрудничества, которые им предписал Запад, и объединяются перед лицом новых вызовов. В Вашингтоне и Лондоне недовольны активностью Астаны. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Казахстана Максим Казначеев. ИА REGNUM: Как в Казахстане...
20 октября 2022
Экономист: банки Туркестана боятся рисковать и отказываются от «Мира»
Изменения в работе нескольких банков в странах Туркестана не должны серьезно отразиться на бизнесе и трудовых мигрантах, отправляющих денежные переводы в регион. Об этом ИА REGNUM рассказал экономист, автор телеграм-канала» Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев. ИА REGNUM: Некоторые банки в Киргизии...
19 октября 2022
Для взаимодействия с Азией России нужна межменталитетная политика: интервью
Новые регионы, с которыми Россия выстраивает более тесные отношения в рамках инфраструктурных проектов, в российском понимании своеобразно подходят к бизнесу. Некоторые страны СНГ работают совсем по другим канонам. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал президент Национального исследовательского...
18 октября 2022
Страны Туркестана хотят восполнить свой энергодефицит за чужой счет
На фоне растущего энергетического дефицита в странах Туркестана предложение России о восстановлении объединенной энергосистемы региона может быть весьма привлекательно. Об этом ИА REGNUM сказал эксперт по безопасности в Туркестане на условиях анонимности. Напомним, президент России Владимир Путин...
15 октября 2022
Россия пытается установить новые правила игры в Туркестане
Россия заинтересована в стабильности в Туркестане, и именно поэтому она взялась мирить Киргизию с Таджикистаном. Владимир Путин не заинтересован в ссорах между участниками ОДКБ, пока Москва разбирается с киевским режимом. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев. ИА...
14 октября 2022
Кому и для чего нужны фейки о «миллионах российских беженцев» в Казахстане?
Панические настроения, которые намеренно или по незнанию разгоняют пользователи социальных сетей и СМИ, не имеют к реальности никакого отношения. Все прибывшие в Казахстан граждане России посчитаны, и их не так уж и много. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал казахстанский экономист Айдархан...
13 октября 2022
Спокойное время закончилось: Россию и Туркестан ждет шторм
Причина отмены ранее согласованных мероприятий в рамках «Нерушимого братства — 2022» заключается в конфликте между Киргизией и Таджикистаном. Демарш со стороны Бишкека может плохо повлиять на единство ОДКБ. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану Аждар Куртов. ИА REGNUM: Каковы...
11 октября 2022
Как частные логистические компании помогут тылу и снабжению России
«Секретность будет соблюдена. Отправитель не знает, куда едет груз, получатель не знает, откуда, перевозчик не знает, что и кому он везет», — генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов в интервью ИА REGNUM рассказал о вариантах решения проблем с логистикой во...
7 октября 2022
Понаехали тут: аналитик из Киргизии рассказал об отношении к гражданам РФ
Рынок труда в Киргизии не сильно изменится из-за приехавших граждан РФ. Причина проста — в Киргизии нет вакансий, которые могут заинтересовать мигрантов. А работодатели не готовы взять на работу людей, не владеющих киргизским языком. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политический аналитик из...
7 октября 2022
Казахстан влияет на стратегически важные поставки соли в России. Зачем?
Чтобы исключить дальнейшие срывы поставок соли для потребителей и нужд оборонных предприятий, российский производитель соли предлагает передать находящуюся на территории Оренбургской области и при этом принадлежащую Казахстану станцию «Илецк-1» в управление ОАО «РЖД». Об этом 4 октября в интервью...
4 октября 2022
Не понимают будущего: эксперт об уехавших в Казахстан гражданах России
Уехавшие от частичной мобилизации жители России пребывают в состоянии неопределенности. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности в Туркестане Рустам Бурнашев. ИА REGNUM: Как в Казахстане приняли жителей России, которые уехали из страны после объявления частичной мобилизации...
3 октября 2022
США убеждают Казахстан, что «Россия слаба» и что «Россия сильна и опасна»
США, Великобритания и страны ЕС через свои СМИ, работающие в Казахстане транслируют однобокую информацию о происходящем на территории б. УССР. Астану при этом всё устраивает. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по проблемам Туркестана на условиях анонимности. ИА REGNUM: С чем связано...
28 сентября 2022
Корни противостояния Таджикистана и Киргизии нужно искать в США и Британии
США через афганских таджиков устраивают провокации на границе с Киргизией. Их цель вовлечь Россию в череду вооруженных конфликтов и распылить наши силы. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров...
20 сентября 2022
В Туркестане напряженно ждут результатов противостояния США с КНР и РФ
Главным экономическим успехом США в Туркестане является то, что богатые люди региона хранят все свои активы на Западе, а детей обучают в европейских университетах. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности. ИА REGNUM: Что значит заявление об отделении...
17 сентября 2022
Проект железной дороги из Китая в Киргизию: споры только начинаются
Проект железной дороги из Китая в Киргизию и Узбекистан интересен всем его участникам. Однако источники финансирования еще не определены, как не утверждена и ширина колеи железнодорожного полотна. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности в Туркестане на условиях анонимности...
16 сентября 2022
Казахстану нужно убедить Китай в своей лояльности — интервью
Успех переговоров главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином 14 сентября имеет очень четкие индикаторы. Если по итогам встречи будут заявлены масштабные инвестиционные проекты, значит, все хорошо. Если же стороны озвучат только протокольные реверансы — это будет...
13 сентября 2022
Россия не должна тратить свои резервы, чтобы развлекать Иран: интервью
Проект международного транспортного коридора «Север — Юг» интересен России и Азербайджану. Но сам Иран к нему еще не готов. Об этом в интервью ИА REGNUM сказал генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. ИА REGNUM: В последнее время активизировались переговоры по...
13 сентября 2022
Нефтяной вопрос России и Казахстана: компромисс еще возможен
Казахстан может расширить действующие маршруты поставок своей нефти. Для этого нужны инвестиции и время. Быстро перестроить всю инфраструктуру не получится. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при...
10 сентября 2022