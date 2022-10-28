Официальный Бишкек дал сигнал Вашингтону, что недоволен его вмешательством во внутренние дела страны. Теперь ход за США. Они могут прислать представителя на переговоры, как это уже бывало не раз в подобных случаях, а могут пойти на обострение. Об этом ИА REGNUM сказал эксперт по безопасности из Киргизии на условиях анонимности.

Шахматы. Лу Остерниг, 1960 Шахматы.

ИА REGNUM: Является ли совпадением задержание некоторых активистов, среди которых есть представители НПО, финансируемые США, и приостановление работы «Азаттыка» (филиал «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом))?

Эксперт: В Киргизии со второй половины года наблюдает рост активности ряда политических сил, которые можно отнести к группе оппозиционных. Период политического затишья, вызванный разгромом оппозиции в 2021 году, а также пандемией коронавируса, завершился.

На естественный рост активности удачно наложился приток средств из-за рубежа. На фоне конфликта между Россией и Западом США, Великобритания и ЕС резко увеличили финансовую поддержку ряда политиков, общественных деятелей и СМИ. В обмен на деньги спонсоры требовали немедленных действий.

Дополнительные средства стали допингом, политическая температура в стране начала расти.

Сейчас мы видим, как в ответ на рост активности части местных политиков, использовавших для раскачки негатива тему спорных территорий на границе с Узбекистаном и передачу рудника Жетим-Тоо Китаю, власти Киргизии начали закручивать гайки.

Ряд ключевых деятелей новой оппозиции арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков.

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Блокировка киргизского филиала американского СМИ «Радио «Азаттык» (филиал «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)) — в первую очередь сигнал Бишкека Вашингтону. Действующие власти таким образом демонстрируют недовольство вмешательством США во внутреннюю политику и, в частности, финансирование ими ряда оппозиционных деятелей.

Теперь ход за США. Они могут прислать представителя на переговоры, как это уже бывало не раз подобных случаях, а могут пойти на обострение. При достижении компромисса «Азаттык» (филиал «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)) разблокируют, в противном случае судьба этого СМИ может постичь ряд других киргизских СМИ, живущих на американские деньги.

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ИА REGNUM: Как Вы оцениваете задержания более 22 человек в Киргизии? Что с ними может быть?

Эксперт: На рост активности оппозиции власть отвечает закручиванием гаек — это если кратко. Сама череда арестов — событие для Киргизии редкое, такое бывало, например, в апреле 2010 года за несколько дней до падения режима семьи Бакиевых (Курманбек Бакиев — второй президент Киргизии, бежал из страны после переворота в 2010 году, сейчас живет в Белоруссии — прим. ИА REGNUM). Сейчас подобный сценарий выглядит маловероятным.

U.S. Air Force Курманбек Бакиев

Наиболее вероятным вариантом мне кажется сценарий, когда часть задержанных спустя некоторое время выпустят, нескольких — промаринуют полгода-год в ожидании суда. Но если руководство Киргизии решит действовать жестко, быстрый суд и длительный срок может стать реальностью для большей части задержанных.

Заметьте, я не говорю о наличии или отсутствии доказательств. Дело сугубо политическое. Но и люди, оказавшиеся сейчас за решеткой, прекрасно знали, в какие игры и за чей счет они решили сыграть с местной Системой.

Кстати, часть киргизских политиков, выступавших в качестве организаторов последних протестов, осталась на свободе и вообще не упоминается правоохранительными органами. Это интересный момент — возможно, эти люди сыграли в отношении единомышленников роль «козлов-провокаторов».

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ИА REGNUM: В текущих событиях есть признаки вмешательства третьих сил?

Эксперт: Это внутренняя политическая борьба, подогретая иностранными деньгами. Противостояние РФ и КНР с Западом здесь является фоном. Киргизы борются за власть, крупные державы пытаются усилить влияние в регионе.

Для Запада президент Киргизии Садыр Жапаров — неудобный персонаж. Считается, что он, будучи прагматиком, склонен в первую очередь строить отношения с соседями — Китаем, Россией, Турцией, Узбекистаном и Казахстаном. Это не очень комфортная ситуация для взаимодействия по линии «борьбы за демократию».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Садыром Жапаровым

Относительно вмешательства Москвы — сильно сомневаюсь, что президент России Владимир Путин или секретарь Совбеза Николай Патрушев звонили в Бишкек с просьбой провести аресты или закрыть «Азаттык» (филиал «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)).

ИА REGNUM: Сейчас СМИ, которые также получают гранты с Запада, намекают на возможность очередного переворота. Насколько положение президента устойчиво? Оценки СМИ соответствуют действительности?

Эксперт: Оценки СМИ предсказуемы. Политический заказ удачно сочетается с шаблонным мышлением, основанном на опыте предыдущих смен власти. Считаю, что на данный момент позиции Жапарова и главы спецслужб Камчибека Ташиева довольно прочны. Чтобы снести действующий режим, необходимо, чтобы против действующей команды выступили крупные киргизские кланы. Этого на данный момент не происходит.

Арестованные люди в данном случае представляют самих себя и посольство США. За ними нет силовой поддержки в лице сотен боевиков, готовых взять штурмом Белый дом.