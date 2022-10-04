Чтобы исключить дальнейшие срывы поставок соли для потребителей и нужд оборонных предприятий, российский производитель соли предлагает передать находящуюся на территории Оренбургской области и при этом принадлежащую Казахстану станцию «Илецк-1» в управление ОАО «РЖД». Об этом 4 октября в интервью ИА REGNUM сообщил источник в ООО «Руссоль».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

ИА REGNUM: 30 сентября истек конвенциональный запрет «Казахстан Темир Жолы» на предоставление порожних вагонов «Руссоли». Сейчас поставки вагонов возобновились?

По факту на 4 октября налажен постоянный информационный обмен и диалог между Россией и Казахстаном по вопросу подачи и прохождения порожних полувагонов для поставки российской соли через казахстанскую железнодорожную станцию Илецк-1. В урегулировании межгосударственного вопроса принимают участие представители Минсельхоза, Минэка, ОАО «РЖД», непосредственно оператора железнодорожной сети Казахстана «Казахстан Темир Жолы», который и вводил запрет на поставку порожних полувагонов с 24 по 30 сентября, и компании «Руссоль» — крупнейшего производителя соли в стране и владельца илецкого рудника в Оренбургской области, откуда ведутся основные поставки пищевой соли в регионы России.

Переговоры идут в постоянном режиме, запрет казахстанской стороны был снят практически сразу же, но поставляемых полувагонов и крытых вагонов пока по-прежнему недостаточно, чтобы возобновить поставки стратегически важного продукта по всей стране.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Мы уже сообщали о том, что вопрос стоит остро и одного снятия запрета мало.

ИА REGNUM: Какие меры может предпринять компания, чтобы подобные инциденты не повторялись?

По нашему мнению и мнению министерств и ведомств Российской Федерации, оптимальным решением для возникшей проблемы является передача станции Илецк-1 в управление ОАО «РЖД». Это поможет снять все вопросы по обеспечению вагонами, соблюдению графика вывоза и гарантированным поставкам нашей продукции. То есть предполагается передача станции из собственности компании Казахстана в собственность компании с пропиской в РФ.

Напомним, на сегодняшний день КТЖ («Казахстан Темир Жолы») управляет «станцией Илецк-1», которая находится географически на территории России, а принадлежит, по сути, соседнему государству. Крупнейшее месторождение, где добывается до 1,7 тонны соли в год, находится рядом и соединено железнодорожной веткой со станцией.

Сегодня главный «рупор» РЖД издание «Гудок» характеризовал сложившуюся ситуацию так: «Конвенционный запрет, о котором говорят, распространяется на подачу через этот пункт порожних полувагонов всех перевозчиков. Разумеется, в списке казахстанских представителей нет. Им зелёный свет в оба конца. При этом «Руссоль» использует для перевозок российский парк полувагонов… И пострадают другие грузоотправители, которым придётся использовать казахстанский, более дорогой парк вагонов. А там часто по техническим показателям они уступают российским. Что тоже нельзя не иметь в виду. Должны быть ответные меры России, чтобы навсегда положить конец этому бесконечному лоббированию со стороны казахстанских операторов».

ИА REGNUM: Компания писала обращение на имя президента с просьбой разобраться в ситуации. Письмо предшествовало введению запрета на поставку вагонов со стороны КТЖ?

Напряженная ситуация с поставкой вагонов продолжается несколько недель. 22 сентября директор соледобывающей компании Сергей Черный уже просил вмешаться в ситуацию президента РФ Владимира Путина и вице-премьера Михаила Мишустина.

Глава «Руссоли» в обращении указал, что на протяжении последних трех месяцев «Руссоль» постоянно сталкивается «с отсутствием взаимодействия» между перевозчиками РЖД и «КТЖ — Грузовые перевозки», которое «выражается в бросании поездов, накапливании порожнего и груженого подвижного состава, введении различных запретов. Действия перевозчиков уже привели «к срыву поставок продукции, в том числе в адрес оборонных предприятий».

В случае, если проблемы не будут решены, это может привести «к полной остановке поставок соли, в том числе предприятиям, выполняющим оборонные заказы, обслуживающим критически важную социальную и военную инфраструктуру — такую как ТЭЦ и дорожные службы», а также сложностям со снабжением населения.