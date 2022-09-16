Проект железной дороги из Китая в Киргизию и Узбекистан интересен всем его участникам. Однако источники финансирования еще не определены, как не утверждена и ширина колеи железнодорожного полотна. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности в Туркестане на условиях анонимности.

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ИА REGNUM: Проект железной дороги в Киргизии обсуждался более 20 лет. Можно сказать, что сподписанием соглашения между Киргизией и КНР в Самарканде на саммите ШОС дело сдвинулось с мертвой точки?

Эксперт: Это интересный проект, но радоваться пока рано. Подписание в Самарканде соглашения всего лишь запускает проект. Участники планируют завершить оценку проекта к середине 2023 года и лишь потом подписать документы, дающие ответы на ключевые вопросы данного проекта. Таковых два: первый — источники финансирования (в разные годы проект оценивался в суммы от $2 до $6 млрд), второй — ширина колеи.

Все стороны — Китай, Киргизия и Узбекистан — поддерживают проект, все трое хотели бы видеть эту дорогу уже построенной. Однако у Киргизии нет средств, чтобы оплатить свою долю. Бишкек хочет, чтобы проект, выгодный Китаю и Узбекистану, профинансировал кто-нибудь другой. Брать кредиты под госгарантии или передавать месторождения полезных ископаемых в качестве своего вклада в проект Киргизия пока не готова.

President.kg Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на церемонии приветствия глав государств-членов ШОС

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ИА REGNUM: Что изменилось за это время?

Эксперт: Ценность данного проекта возросла после событий февраля 2022 года. С изменением направлений логистических потоков маршруты в обход западной границы России стали заметно интереснее. Для Киргизии железная дорога — потенциальный источник пассивного заработка, а также путь возможного экспорта своей продукции в обход Казахстана.

Против реализации проекта по-прежнему выступают Казахстан, у которого есть своя железная дорога из Китая, которую также надо загружать перевозками, и в меньшей степени Таджикистан.

Стороны пока не договорились по ключевым вопросам проекта. В зависимости от мотивации участников, а также внешних факторов, это состояние может продлиться годами, а может быть прекращено уже через полгода. Если стороны придут к окончательному соглашению, на строительство дороги потребуется несколько лет. При оптимистичном сценарии первые локомотивы по железной дороге Китай — Киргизия — Узбекистан пойдут не ранее 2028 года.

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