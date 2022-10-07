«Секретность будет соблюдена. Отправитель не знает, куда едет груз, получатель не знает, откуда, перевозчик не знает, что и кому он везет», — генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов в интервью ИА REGNUM рассказал о вариантах решения проблем с логистикой во время СВО.

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ИА REGNUM: Вы говорили о передаче части логистических задач от МО к гражданским логистам. В чем заключаются основные возможности улучшить логистику ВС РФ сейчас?

Алексей Безбородов: Задачи МО России по налаживанию логистики с него не снимаются. Это их обязанность и их полномочия. В рамках достижения цели по налаживанию военной логистики они обязаны искать лучшие варианты решения. Если у них нет мобильных, оперативных способов доставки запчастей, вооружения, боеприпасов на передовую — это означает, что они что-то не решили в спокойное время и сейчас должны действовать оперативно.

Быстро решить задачу можно только с привлечением сторонних частных компаний, у которых есть свой автопарк, сотрудники и квалификация, позволяющая перевозить какие угодно грузы в каких угодно направлениях.

ИА REGNUM: Как соблюсти конфиденциальность и безопасность при передаче части военных задач гражданским компаниям?

Алексей Безбородов: Сажать рядом со складом росгвардейца не придется. Всё контролируется электронным способом. Вся логистическая цепочка уже отработана, доставка малой партии комплектующих и боеприпасов ничем не будет отличаться от обычной доставки товаров. Курьерская доставка малыми партиями дешевле и сохраннее. Локальные сбои на отдельных участках, возможно, и будут, но на общем потоке снабжения они никак не скажутся.

Это главный положительный момент идеи, которую, к сожалению, наши противники реализовали практически полностью. Малыми партиями, в машинах, брендированных под гражданские курьерские службы, доставляют грузы военного назначения максимально близко к территории военных действий.

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Что касается секретности и вопросов безопасности доставки. Проблемы нет — не нужно сообщать людям, что они перевозят. Естественно, ни один водитель не полезет смотреть, что именно он везет — снаряды или одежду. Дать ему сопроводительные бумаги, чтобы груз не тормозили, и отправлять.

ИА REGNUM: Кто это может делать — Ozon, Wildberries?

Алексей Безбородов: У них для этого недостаточно мощностей. Этим могут заняться «СДЭК», «Деловые линии» и еще несколько компаний. «Деловые линии» — это длинный прогон, «СДЭК» — короткий прогон.

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ИА REGNUM: Разве новшества разумно внедрять сейчас, во время проведения специальной военной операции?

Алексей Безбородов: А когда еще? СВО показала имеющиеся проблемы, в том числе и в военной логистике. Нужно помогать армии и делать ее максимально эффективной. Нам нужно победить.

Разумеется, для предлагаемых изменений нужно одобрение на самом высоком уровне. Это во-первых. Во-вторых, МО может найти решение для постепенного и эффективного внедрения новых норм на уровне полка или дивизии. Вряд ли стоит поднимать и масштабировать вопрос даже на уровень армии.

Условно, командирам подразделений, у которых на ближайшую неделю или месяц расписаны доставки необходимых вещей, боеприпасов и комплектующих, выдать пароли и явки, оповестить менеджеров частных компаний с доступом к документации, и пусть люди на местах формируют заказы с учетом своих потребностей.

Самое интересное, что если мы вставляем частную доставку, то даже в этом случае вражеские шпионы не смогут выяснить, что и как доставляется. Схема очень грубо может выглядеть так: командир передает закодированную заявку условному менеджеру, который передает ее перевозчику, который едет на склад. Водитель получает опечатанный груз, расписывается в получении и едет. Перевозчик при этом расшифровывает только место погрузки и конечную точку доставки. Он не знает, что он везет, и не знает получателя груза. Командир — получатель груза будет знать, что он заказал и когда к нему придет доставка. Отправитель будет знать, какая машина к нему приедет.

Это не сложно сделать. Распределенная логистика при правильном кодировании формирует такое количество транзакций, что никто не сможет получить информацию о конечной точке, о составе груза и так далее. Получить полные данные даже по одному грузу и по одному маршруту невозможно. А если таких маршрутов сотни? Отследить, взломать, сопоставить и навредить с помощью информации при таком варианте доставки нам не смогут.

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ИА REGNUM: США и Китай, вероятно, работают по такой же схеме?

Алексей Безбородов: Нет. У всех стран, не участвующих на данный момент в военных действиях, система строится иначе. У них на все доставки заключены контракты с частными компаниями на годы вперед.

Компания знает точку отправки груза и везет его в точку назначения, откуда уже идет перераспределение и снабжение условных военных баз. Это другая схема.

При правильном подходе я могу найти информацию о грузах, которые Пентагон отправит завтра, а НОАК — на следующей неделе. Это не сложно. Но США и КНР эту информацию и не скрывают, это не вопрос сокрытия данных.

Я же говорю об оперативной срочной доставке, которая будет полностью засекречена. Предложенная схема гораздо ближе к той, которой сейчас пользуется киевский режим. Это называется шифрование со скрытым кодом.

Информация о перевозках может быть засвечена в процессе доставки — третья сторона может получить номер машины перевозчика и даже маршрут, по которому он едет в данный момент. В этом нет ничего страшного. Но сложить пазл воедино — кто, откуда, что и для чего доставляет, сможет только конечный получатель, и то не всегда.

То есть, повторюсь, отправитель не знает, куда едет груз, получатель не знает, откуда, перевозчик не знает, что едет и кому он везет посылку.

При правильном подходе к шифрованию трех контрольных точек обычными четырехзначными кодами, условно говоря, как по СМС, выявить полностью всю цепочку невозможно. Для этого нужен суперкомпьютер, который будет заниматься перебором вариантов, чтобы узнать, что везет условная «Газель» в условный поселок под Луганском по условному маршруту в условное время.

При этом я не открыл ничего нового. Это стандартная схема, которая используется при засекреченных доставках и которая, к сожалению, не задействована МО РФ.