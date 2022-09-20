США через афганских таджиков устраивают провокации на границе с Киргизией. Их цель вовлечь Россию в череду вооруженных конфликтов и распылить наши силы. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Иван Шилов ИА REGNUM США

ИА REGNUM: В последнем вооруженном столкновении на границе Таджикистана с Киргизией есть какие-то то внешние заинтересованные стороны или это сугубо внутренний конфликт?

Михаил Александров: Помимо очевидных внутренних проблем, связанных с нехваткой водных и земельных ресурсов в Ферганской долине, у последнего конфликта на границе двух стран Туркестана есть еще и внешний аспект.

Сентябрьский конфликт Таджикистана с Киргизией спровоцирован США. В Афганистане есть район, населенный этническими таджиками — Панджшерское ущелье. Эти афганские таджики контролируются западными спецслужбами. Их лидер — сын Ахмад Шаха Масуда долгое время жил в Великобритании и, вероятно, является британским агентом. Кроме этого, ряд представителей бывшего режима в Афганистане, который был свергнут талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — тоже афганские таджики, подконтрольные США.

Таджикская оппозиция в Афганистане имеет очень хорошие контакты с Душанбе — не с самим президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а с лидерами кланов, приближенных к первым лицам государства. Скорее всего, таджики в Афганистане проплатили или каким-то иным образом повлияли на руководителей таможенной службы или высокопоставленных военнослужащих Таджикистана, чтобы те начали обстреливать Киргизию. Киргизы, естественно, ответили, и Таджикистан получил отличный предлог, что нужно и дальше бить по соседям.

Noorimages.com Граница Таджикистана с Афганистаном

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Приближенные Рахмона ему, вероятно, докладывают, что Киргизия начала стрелять первой, а что он может сказать? Результат мы видим — США, используя свое влияние на афганских таджиков, устроили такую провокацию, в результате которой более сотни погибших с обеих сторон.

Рахмон, судя по всему, уже частично утратил контроль над ситуацией в Таджикистане и уже не контролирует действия своих военных. Иначе он бы понимал, что нужно отводить военных от границы с Киргизией и запретить им там находиться.

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ИА REGNUM: Может ли кто-то из внешних игроков, к чьему мнению прислушиваются Душанбе и Бишкек, выступить посредником в урегулировании ситуации?

Михаил Александров: Москва должна предупредить Душанбе, что эти игры с афганскими таджиками приведут к полной дестабилизации Таджикистана. Потому что они не только при подстрекательстве США устраивают провокации на границе, но и могут влиять на внутриполитическую ситуацию в стране. Если президентРахмон этого не видит — он получит предсказуемые последствия.

На фоне последних событий, когда к Таджикистану обращаются США, Китай и Россия, президент Эмомали Рахмон возомнил себя тем, кем не является. Видимо, он подумал, что он великий лидер и его мнение для всех очень важно. Это самообман, точно такой же, как в случае с Владимиром Зеленским.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

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Рахмон доведет ситуацию до того, что Таджикистан распадется как во время гражданской войны в начале 90-х годов. Но теперь его никто не спасет. Россия уж точно этим заниматься не будет, если Рахмон будет раз за разом устраивать конфликты на границе.

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ИА REGNUM: Что это значит?

Михаил Александров: Россия может вывести свои силы с 201-й базы ОДКБ в Таджикистане. Сейчас военные гораздо больше нужны на Донбассе, а не в Таджикистане.

ИА REGNUM: Почему США нужны конфликты в Туркестане?

Михаил Александров: Вашингтону важно распылить наши ресурсы, создать сеть конфликтов на территориях, которые входят в российскую зону интересов. Вовлечь наши вооруженные силы в них с тем, чтобы мы там увязли.

Это не только киргизско-таджикская граница, это и столкновения между Арменией и Азербайджаном, американские попытки спровоцировать конфликт Молдавии с Приднестровьем. США подбивают Грузию к конфликту с Россией через Южную Осетию и Абхазию. Все это — части одного целого. А потому, конфликты на границе Таджикистана и Киргизии могут иметь продолжение.

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