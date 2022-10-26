Между благоразумием и предательством: Туркестан ждёт, кто победит в б. УССР
«С одной стороны, партнеры России демонстрируют осторожность во внешней политике. С другой — существует узкая грань между благоразумием и тем, что можно квалифицировать как нерешительность и даже предательство. Эту меру определить очень сложно. Одно можно сказать с уверенностью — жизнь наказывает тех, кто в какой-то момент не понял, что дальше оставаться в стороне не получится», — заявил ИА REGNUM эксперт по Туркестану Аждар Куртов.
ИА REGNUM: С чем может быть связан отказ государственного банка Киргизии обслуживать банковские карты российской платежной системы «Мир»?
Аждар Куртов: Отказ от «Мира» — один из признаков общей атмосферы в странах Средней Азии и Казахстане, связанной с ходом специальной военной операции на территории б. УССР.
Дело в том, что российская армия какое-то время не демонстрирует существенного продвижения. Напомню, что в первые месяцы СВО была освобождена часть территории, сейчас противостояние сместилось в сторону позиционных боев. Новостей об освобождении новых населенных пунктов от ВСУ немного. В сводки МО России попадает информация о количестве уничтоженной техники ВСУ и живой силы противника, но, в целом, динамика ведения боевых действий снизилась.
ВСУ, иностранные наемники и сторонники киевского режима не имеют существенных побед на поле боя, но компенсируют это широким пиаром своих мнимых успехов. А Средняя Азия и Казахстан, как известно, все же больше находятся в информационном поле Запада и, следовательно, получают информацию с точки зрения киевского режима.
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Таким образом, у элит стран Туркестана складывается ошибочное мнение, что киевский режим способен продолжать активное сопротивление и, более того, даже победить российскую армию. Конечно же, это не так.
Вместе с тем предпринимаемые сейчас Россией и Китаем меры по увеличению взаимной торговли в национальных валютах — движение в верном направлении, но, к сожалению, не без своих шероховатостей. По этим причинам у некоторых торговых партнеров России и Китая возникают сомнения в предложенных нововведениях. Отказаться напрямую, возможно, они не считают нужным, поэтому просто тянут время.
Особенно это касается маленьких и небогатых стран. Таких, как Киргизия. Вести автономную политику Бишкек не может, он объективно должен считаться с мнением других игроков на международной арене.
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В России часть экспертного сообщества весьма неоднозначно оценивает такую позицию.
У России свои интересы, у стран региона свои. С одной стороны, сейчас наши партнеры демонстрируют осторожность во внешней политике. С другой — существует узкая грань между благоразумием и тем, что можно квалифицировать как нерешительность и даже предательство. Эту меру определить очень сложно. Одно можно сказать с уверенностью — жизнь наказывает тех, кто в какой-то момент не понял, что дальше оставаться в стороне не получится.
Уклоняться до бесконечности в надежде, что «черную работу» за тебя будут делать другие, нельзя. И пока одни считают такую тактику проявлением хитрости и политической прозорливости, другие открыто защищают свои интересы и интересы своих партнеров.
Китай занял четкую позицию, потому что его дальнейшее молчание стало угрожать национальным интересам. Я имею в виду Тайвань. Мы видим изменение риторики Пекина, подготовительные меры и ясные сигналы Западу. В Москве за ситуацией тоже наблюдают с интересом.
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