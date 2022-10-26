«С одной стороны, партнеры России демонстрируют осторожность во внешней политике. С другой — существует узкая грань между благоразумием и тем, что можно квалифицировать как нерешительность и даже предательство. Эту меру определить очень сложно. Одно можно сказать с уверенностью — жизнь наказывает тех, кто в какой-то момент не понял, что дальше оставаться в стороне не получится», — заявил ИА REGNUM эксперт по Туркестану Аждар Куртов.

Анри де Тулуз-Лотрек. Канатоходец

ИА REGNUM: С чем может быть связан отказ государственного банка Киргизии обслуживать банковские карты российской платежной системы «Мир»?

Аждар Куртов: Отказ от «Мира» — один из признаков общей атмосферы в странах Средней Азии и Казахстане, связанной с ходом специальной военной операции на территории б. УССР.

Дело в том, что российская армия какое-то время не демонстрирует существенного продвижения. Напомню, что в первые месяцы СВО была освобождена часть территории, сейчас противостояние сместилось в сторону позиционных боев. Новостей об освобождении новых населенных пунктов от ВСУ немного. В сводки МО России попадает информация о количестве уничтоженной техники ВСУ и живой силы противника, но, в целом, динамика ведения боевых действий снизилась.

ВСУ, иностранные наемники и сторонники киевского режима не имеют существенных побед на поле боя, но компенсируют это широким пиаром своих мнимых успехов. А Средняя Азия и Казахстан, как известно, все же больше находятся в информационном поле Запада и, следовательно, получают информацию с точки зрения киевского режима.

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Таким образом, у элит стран Туркестана складывается ошибочное мнение, что киевский режим способен продолжать активное сопротивление и, более того, даже победить российскую армию. Конечно же, это не так.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

Поэтому среди тех, кто не вовлечен напрямую в этот конфликт и чью информационную картину формируют западные СМИ, стала распространяться следующая тактика — они решили переждать. Не демонстрируя активную поддержку России, которая, по заверениям СМИ и агентов влияния Запада, может уступить киевскому режиму в СВО. Вероятно, отказ одного из государственных банков Киргизии от российской платежной системы связан именно с такой тактикой.

Вместе с тем предпринимаемые сейчас Россией и Китаем меры по увеличению взаимной торговли в национальных валютах — движение в верном направлении, но, к сожалению, не без своих шероховатостей. По этим причинам у некоторых торговых партнеров России и Китая возникают сомнения в предложенных нововведениях. Отказаться напрямую, возможно, они не считают нужным, поэтому просто тянут время.

Особенно это касается маленьких и небогатых стран. Таких, как Киргизия. Вести автономную политику Бишкек не может, он объективно должен считаться с мнением других игроков на международной арене.

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В России часть экспертного сообщества весьма неоднозначно оценивает такую позицию.

У России свои интересы, у стран региона свои. С одной стороны, сейчас наши партнеры демонстрируют осторожность во внешней политике. С другой — существует узкая грань между благоразумием и тем, что можно квалифицировать как нерешительность и даже предательство. Эту меру определить очень сложно. Одно можно сказать с уверенностью — жизнь наказывает тех, кто в какой-то момент не понял, что дальше оставаться в стороне не получится.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Уклоняться до бесконечности в надежде, что «черную работу» за тебя будут делать другие, нельзя. И пока одни считают такую тактику проявлением хитрости и политической прозорливости, другие открыто защищают свои интересы и интересы своих партнеров.

Помните китайскую поговорку про обезьяну, которая наблюдает за схваткой двух тигров, сидя на холме в безопасности. Если мы посмотрим сейчас на действия Пекина, мы увидим, что они более не следуют своей же философии. Потому что время пришло.

Китай занял четкую позицию, потому что его дальнейшее молчание стало угрожать национальным интересам. Я имею в виду Тайвань. Мы видим изменение риторики Пекина, подготовительные меры и ясные сигналы Западу. В Москве за ситуацией тоже наблюдают с интересом.

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