Причина отмены ранее согласованных мероприятий в рамках «Нерушимого братства — 2022» заключается в конфликте между Киргизией и Таджикистаном. Демарш со стороны Бишкека может плохо повлиять на единство ОДКБ. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану Аждар Куртов.

Министерство обороны Российской Федерации Коллективные миротворческие силы ОДКБ

ИА REGNUM: Каковы причиныотмены учений ОДКБ в Киргизии за день до намеченных совместных мероприятия в Иссык-Кульской области?

Аждар Куртов: Иногда самое простое объяснение происходящему оказывается самым верным. Причина произошедшего может лежать на поверхности — конфликт между Киргизией и Таджикистаном.

Бишкек во время последних столкновений на границе обращался к странам ОДКБ с предложением повлиять на Душанбе, и, вероятно, ожидания руководства Киргизии не оправдались. ОДКБ не стала вмешиваться в конфликт на стороне одной из стран, в данном случае, Киргизии. В ответ на это произошла отмена ранее согласованных мероприятий в рамках военных учений «Нерушимое братство — 2022».

Трудно сказать, чем руководствовался Бишкек, принимая решение об отмене учений ОДКБ. Это может быть обида, шантаж или желание показать свою независимость, а может быть, и всё вместе. Однозначного ответа у меня нет. Не думаю, что подобные действия имеют под собой рациональную основу.

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ИА REGNUM: Почему?

Аждар Куртов: Во-первых, издержки в подобной ситуации наносятся не только и не столько России, а всем странам — членам ОДКБ. По большому счету, это скажется на всем регионе, и даже на его соседях. Поскольку силы безопасности ОДКБ — одна из немногочисленных структур на постсоветском пространстве, обеспечивающих спокойную обстановку в регионе одним своим присутствием и реагирующих даже на потенциальные угрозы.

Odkb-csto.org ОДКБ

Если подрывать единство этой организации и снижать продуктивность ее деятельности, ущерб придется оплачивать всем, в том числе и Киргизии.

Во-вторых, при таком раскладе необходимо четко понимать альтернативы и последствия своих решений. Если альтернативы по гарантиям безопасности есть — можно выбирать наилучшие условия из предложенных. Но по большому счету у Киргизии нет альтернатив ОДКБ.

У Киргизии нет аналогичных или даже похожих военных союзов ни с кем-либо из государств региона, ни с ближайшими соседями. Ожидать, что, например, Китай возьмет на себя обязательства по обеспечению безопасности Киргизии, или этим вопросом всерьез озаботятся США — вариант из области фантастики. Причин невозможности таких вариантов достаточно, и они очевидны всем, кто даже поверхностно знаком с ситуацией в Средней Азии и Казахстане.

Gps. gov. kg Киргизские вoенные

Это значит, что действия руководства Киргизии очень похожи на авантюру. Просчетом последствий своих действий в Бишкеке не озаботились. Надежда на то, что кто-то испугается и будет вынужден занять сторону Киргизии в конфликте с Таджикистаном, не приходится.

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ИА REGNUM: А что будет?

Аждар Куртов: Вполне вероятна прямо противоположная реакция. Руководство стран ОДКБ будет воспринимать руководство Киргизии как не совсем надежного партнера. А это, в свою очередь, может повлечь далеко идущие последствия. Не только в сфере безопасности, но и в других областях межгосударственного сотрудничества.

В конце концов, внезапность решения Киргизии и потраченные силы и средства на организацию такого масштабного мероприятия, как военные учения, наносят не только материальный ущерб экономикам стран ОДКБ. Будут гораздо более масштабные и серьезные последствия, которые могут проявиться в ближайшее время.

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ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Аждар Куртов: После подобных действий Бишкека его партнеры могут задуматься и, скорее всего, уже задумались о надежности Киргизии как союзника. То есть нужно ли планировать и выстраивать отношения по долгосрочным проектам — как новым, так и уже имеющимся. Это касается не только сферы безопасности, но и экономического, и политического партнерства.

Логика внешних наблюдателей проста: если кто-то из партнеров позволяет себе непредсказуемо и неоправданно резко пересматривать договоренности, которые касаются в том числе и безопасности государства, можно ли им доверять вообще? Что значат их обещания и заверения при обсуждении совместных экономических проектов?

Gps. gov. kg Киргизские вoенные

Если переносить происходящее в сферу межличностных отношений, то все выглядит проще — вы станете доверять человеку, который не держит слово? Вряд ли он заслужит ваше доверие снова.

Но есть одно существенное отличие — память у обывателей и политиков, дипломатов, военных существенно различается. Последние могут не показывать этого, но, без преувеличения, они помнят всё.

Поэтому я опасаюсь того, что нынешние действия руководства Киргизии могут аукнуться стране в будущем. Особенно если страна эта не очень большая и не очень богатая. Одно дело — Казахстан, который является одним из экономических лидеров региона и значимым партнером по ЕАЭС и ОДКБ. Другое дело — Киргизия.

Сейчас наши страны живут в условиях «шторма», этот период показателен для нас в плане устойчивости и последовательности курса нашего корабля. Сейчас он подвержен испытаниям, спокойное время закончилось.

Конечно, всегда можно дать «задний ход» — урегулировать ситуацию по дипломатическим каналам, но все же компенсировать издержки и вернуть прежний уровень доверия будет сложно.

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