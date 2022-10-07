Рынок труда в Киргизии не сильно изменится из-за приехавших граждан РФ. Причина проста — в Киргизии нет вакансий, которые могут заинтересовать мигрантов. А работодатели не готовы взять на работу людей, не владеющих киргизским языком. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политический аналитик из Киргизии на условиях анонимности.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир на вокзале

ИА REGNUM: Как в Киргизии относятся к приезжим гражданам России, сбежавшим от мобилизации?

По-разному. Часть жителей Киргизии относятся к ним снисходительно или с сочувствием, считая, что те правильно поступают, пытаясь избежать рисков. Многие относятся к уклонистам с презрением, называя их трусами, а зачастую коллаборантами и предателями, которые бросили Родину в трудную минуту.

При этом их также попрекают в «чёрной неблагодарности» — припоминают все те бонусы, которые даёт российское государство своим гражданам. К примеру, полностью бесплатное лечение от коронавируса, большое количество бюджетных мест в вузах и так далее. Ведь в Киргизии вся эта «халява» недоступна рядовым гражданам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Российский врач

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Другая часть киргизстанцев относятся к сбежавшим от мобилизации негативно исходя из принципа «понаехали тут» — люди недовольны тем, что в жажде быстрой наживы владельцы жилья задирают расценки на аренду квартир, а в некоторых случаях выгоняют съёмщиков из числа местных жителей, чтобы заселить сбежавших из России уклонистов.

Явление это не так сильно распространено, как в соседнем Казахстане, но оно и понятно — ведь количество «понаехавших» здесь на порядок ниже из-за меньшей популярности Киргизии.

Опасения по поводу того, что из-за беглецов местные жители могут лишиться рабочих мест, мало кто высказывает. При устройстве на госслужбу российские граждане не смогут конкурировать с гражданами Киргизии из-за незнания киргизского языка, а частники на работу их брать не рискнут, поскольку те в любой момент могут уехать обратно в Россию.

Ну и стоит признать, что вакансий, на которые захотели бы пойти российские «офисные хомячки», в республике не так много, зарплаты слишком низкие по российским меркам, да и самих свободных рабочих мест с более-менее достойными условиями труда фактически нет.

В большинстве же своём киргизстанцы относятся к сбежавшим от мобилизации нейтрально. Точнее — безразлично. Людям некогда рассуждать на эту тему, ведь нужно зарабатывать на жизнь, заботиться о своих семьях и решать свои насущные проблемы, которых у жителей Киргизии в избытке.

Астраханская область портал органов власти Очередь из желающих выехать из страны

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Более-менее точную картину с отношением киргизстанцев к сбежавшим от мобилизации гражданам России мог бы показать непредвзятый социологический опрос, но проводить его, разумеется, никто не будет.

ИА REGNUM: Вы наблюдали какие-то толпы на улицах, очереди в банках и так далее?

Откровенно говоря, больших скоплений приезжих, скрывающихся от частичной мобилизации, я в столице Киргизии не наблюдаю. Но это вполне объяснимо: республика гораздо слабее привлекает беглецов, нежели тот же Казахстан или другие страны, которые в другое время пользовались большей популярностью у российских туристов.

Хотя в соцсетях жители Бишкека несколько раз жаловались на нехватку свободных мест в популярных кафе из-за обосновавшихся там уклонистов из России. Однако такие случаи единичны.

Вот в летний период в магазинах, кафе и торгово-развлекательных центрах в столице Киргизии и на побережье Иссык-Куля можно наблюдать реальные толпы приезжих из России, которые в последние годы стали значительно чаще ездить отдыхать в нашу страну.

Mzximvs VdB Иссык-Куль

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ИА REGNUM: В Казахстане и Узбекистане правительство заговорило о программах по поддержке узкопрофильных специалистов, которые могут переехать из России, для того, чтобы обеспечить их работой в этих странах. В Киргизии есть подобные программы?

В Киргизии государство с трудом удерживает лишь некоторое количество своих, отечественных узкопрофильных специалистов. И количество трудовых мигрантов, уехавших из республики, тоже весьма немаленькое — шестая часть населения Киргизии вынуждена работать за рубежом.

Чаще всего квалифицированные кадры, имеющие пользующуюся спросом специальность, уезжают работать в другие, более богатые страны, где им предлагают достойную зарплату.

Часть специалистов остаётся в республике, но работает на зарубежные компании, а не на родное государство. Всё решают деньги. И в вопросе оплаты труда киргизское государство не конкурент заграничным работодателям. Да и местные компании тоже.

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Пока власти Киргизии только-только начали реализацию программы «Цифровой кочевник», целью которой является попытка привлечь в республику IT-специалистов из стран СНГ.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Но реальные специалисты IT-сферы вряд ли задержатся в Киргизии: получая от заграничного работодателя хорошую зарплату, большинство из них предпочтёт отправиться в более привлекательные места, где можно работать по «удалёнке», сидя с ноутбуком на пляже у тёплого моря.

ИА REGNUM: Делались ли какие-то заявления на уровне первых лиц государства в поддержку или для осуждения российских граждан, приехавших в Киргизию?

Целенаправленных официальных заявлений со стороны президента Киргизии или других высокопоставленных чиновников не было. Однако совсем недавно глава государства в интервью одному из американских СМИ сообщил, что «граждане России могут приезжать в Киргизию и не бояться экстрадиции на родину».

При этом глава государства Садыр Жапаров отметил, что не видит никакого вреда, а даже, наоборот, ожидает от приехавших из России много пользы. В общем, мы лицезреем нейтральное, фактически ни к чему не обязывающее высказывание, которое не должно спровоцировать сильное недовольство ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона.

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