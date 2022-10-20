Казахстан и страны Туркестана выходят за рамки сотрудничества, которые им предписал Запад, и объединяются перед лицом новых вызовов. В Вашингтоне и Лондоне недовольны активностью Астаны. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из КазахстанаМаксим Казначеев.

Ньюэлл Конверс Уайет. Пираты готовят чёрную метку. 1911

ИА REGNUM: Как в Казахстане отреагировали на информацию о том, что президент страны Касым-Жомарт Токаевоказался на сайте «Миротворец», который находится под контролем СБУ?

Эта новость прошла практически незамеченной. Основные политические дискуссии в Казахстане сейчас связаны с подготовкой к президентским выборам в ноябре 2022 года. На этом фоне вброс о том, что, оказывается, Токаев внесен в список «Миротворца» с 2019 года, прошел мимо элит и экспертного сообщества.

ИА REGNUM: Может ли это быть попыткой оказать давление на Казахстан с тем, чтобы страна изменила свою позицию по СВО и возвращению освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей?

Я бы смотрел на тему несколько шире. Дело в том, что за последний месяц Казахстан активизировался на внешнеполитическом треке, и вся эта активность, мягко говоря, не играла в пользу Запада.

Например, на прошлой неделе в Астане прошло сразу три мероприятия: трансформация СВМДА в постоянную организацию, саммит СНГ и первый форум «Россия — Центральная Азия». Все эти международные площадки и мероприятия объективно работали на консолидацию региона вне тех рамок, которые предписывались Западом для подобных объединений.

Akorda.kz Саммит «Центральная Азия – Россия»

Возможно, в рамках внешнеполитической активности Казахстана, а также по причине начала агитации участников предвыборной гонки авторы вброса задумали нанести лишний удар по имиджу президента Токаева.

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ИА REGNUM: Поясните, пожалуйста.

Не исключено, что это попытка отсечь Токаева от части электората — либерально настроенных казахстанцев, поддерживающих [киевский режим].

ИА REGNUM: Может ли эта попытка влияния на внешнюю политику Казахстана по вопросу СВО сыграть прямо противоположную роль? Например, сблизить Казахстан с Россией?

Мне кажется, что проблема несколько иная. Дело в том, что Запад примерно с 2020–2021 годов рассматривает вариант введения персональных санкций в отношении чиновников Казахстана за нарушения прав человека, в том числе и в рамках избирательных кампаний.

Подобного рода вброс по поводу президента может быть своеобразной «черной меткой» со стороны Вашингтона и Лондона. Они намекают на то, что могут не признать, во-первых, результаты выборов и соответственно, поставить под сомнение легитимность полномочий Токаева. А во-вторых, за предполагаемые гипотетические фальсификации они могут начать процедуру введения персональных санкций. Перейти от слов к делу.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Данная инициатива была оглашена Западом очень давно. Но на протяжении последних полутора лет не была реализована. Возможно, они решили, что в текущей ситуации вводить санкции можно более-менее органично и последовательно.

Сначала не признать результаты выборов 20 ноября, а потом ввести персональные санкции.

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