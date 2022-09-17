Главным экономическим успехом США в Туркестане является то, что богатые люди региона хранят все свои активы на Западе, а детей обучают в европейских университетах. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.

alsen Шахматы

ИА REGNUM: Что значитзаявление об отделении экономик стран Туркестана от России?

В заявлении заместителя помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Анжали Каур нет ничего принципиально нового. США пытаются ослабить экономические и иные связи России и [Туркестана] с момента развала СССР. Значительная часть их усилий, приложенных за 30 лет на постсоветском пространстве, имела целью ослабление связей с Россией и переключение стран на иные направления.

[Территорию б. УССР], Молдавию, страны Прибалтики активно переключали на Европу и США, страны Азии пытались переключить на Афганистан, Пакистан — связать с Кавказом и далее Европой и т.д. Подходил любой вариант, лишь бы страны, когда-то входившие в Союз, максимально отдалились от России и вошли в орбиту влияния США и их союзников.

Нынешнее выступление представителя USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) — публичный элемент защиты нового бюджета организации.

ИА REGNUM: Почему в USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) заявили о необходимости расширения сотрудничества в сфере экономики? Текущих механизмов влияния на элиты уже оказывается недостаточно?

Американские фонды и финансируемые ими неправительственные организации активно реализовывают экономические проекты уже 30 лет. Среди направлений работы американских структур, к примеру, можно назвать многострадальный (и пока не реализованный) проект постройки магистрального газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия, целью которого было снизить зависимость региона от России как покупателя и реэкспортера туркменского газа.

В регионе активно работают проекты по переориентации торговых потоков с России на ЕС, Великобританию, страны Юго-Восточной Азии, США. Определенные надежды возлагались на запуск сотрудничества по линии Средняя Азия — ЕС и системы всеобщих преференций (ВСП+). Предполагалось, что это позволит переключить немалую часть экспорта из региона с России на страны ЕС. В действительности данная инициатива получила неплохой PR, но реальный экономический эффект оказался незначительным, в пределах 5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Нынешний акцент на экономику объясняется тем, что в политическом плане Запад достиг серьезных успехов в регионе. Усилиями Вашингтона и Лондона местные элиты стали хранить свои накопления где угодно, но не в Москве или Пекине. Дети местных чиновников и криминальных авторитетов учатся и живут на Западе. Если бы не серьезные экономические связи региона с РФ, а также не самое удачное для дрейфа на Запад географическое положение, местные элиты давно бы предприняли шаги по сближению с Западом.

Впрочем, до февраля 2022 года их положение было вполне комфортным — элиты стран Средней Азии успешно балансировали между интересами Запада, России, Китая, Турции и ближневосточных стран, зарабатывая на геополитическом противостоянии. Февраль изменил ситуацию и поставил среднеазиатские элиты в неприятное положение.

С марта 2022 года сотрудники посольств США и Великобритании и их агенты влияния начали планомерную осаду лиц, принимающих решения в регионах, требуя от них, наконец, определиться с позицией и встать на сторону Запада в нарастающем конфликте. В качестве пряника упоминаются поддержка стран «добра и света» и финансовые преференции, в качестве кнута — санкции и арест всех активов, находящихся в западных странах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

ИА REGNUM: В Туркестане традиционно присутствует Китай, Россия, Турция. То есть те страны, с которыми у США сейчас не самые хорошие отношения. Значит ли это, что регион может превратиться в поле открытого противостояния между Западом и союзом России с КНР?

Уже стал. В регионе идет активное противостояние Запада с КНР и РФ, с февраля интенсивность возросла кратно. Сейчас среднеазиатские элиты внимательно следят за тем, что происходит на территории [б. УССР], любые подвижки на фронте влияют на их симпатии и настроения. Уважаемые люди напряженно ждут финала.