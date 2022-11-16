Елена Молчанова
Автор
В СМИ с 2008 года. Работала корреспондентом и фотокорреспондентом в крупных федеральных и региональных информационных агентствах.
Последние публикации
Жители Выборга пожаловались губернатору на больницу с «высокой смертностью»
В Ленинградской области началась проверка межрайонной больницы Выборгского района в связи с предполагаемой высокой смертностью, на которую пожаловались местные жители в петиции к губернатору региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 16 ноября заместитель председателя...
16 ноября 2022
В дом Зингера на Невском проспекте вернулся книжный магазин — фоторепортаж
Спустя почти восемь месяцев после закрытия на капитальный ремонт в знаменитый дом Зингера на Невском проспекте вернулся главный книжный магазин Петербурга — Дом книги. По заверению властей, он вновь станет центром притяжения для горожан, передает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM. В том, что...
12 ноября 2022
«Хорошая идея» — в Петербурге не против введения туристического сбора
Комитет Государственной думы РФ по туризму и развитию инфраструктуры направил на предоставление отзывов в регионы федеральный законопроект о туристическом сборе. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, как к такой мере относятся власти и туроператоры Санкт-Петербурга и насколько Северной столице нужно...
29 июля 2022
Игорь Руденя: предприятия Тверской области будут наращивать производство
В Тверской области в последствиях антироссийских санкций Запада увидели не только проблемы, но и новые возможности. Власти и предприниматели региона намерены максимально реализовать открывающиеся перспективы. В ходе работы Петербургского международного экономического форума на вопросы ИА REGNUM...
20 июня 2022
Вопреки враждебным атакам: как прошел третий день ПМЭФ — фоторепортаж
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подходит к завершению. В пятницу, 17 июня, был ключевой день работы, и в этот день не обошлось без попыток срыва намеченной программы. Главное мероприятие форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — подверглось...
18 июня 2022
«Нулевой» день ПМЭФ: контуры будущего, портал в Арктику и робот «Дуняша»
Пышная грудь киберкрасавицы, звуки терменвокса под сводами оригинальной концертной площадки, погружение в Арктику, помощь Донбассу и многое другое — корреспондент ИА REGNUM 15 июня побывал на «нулевом» дне Петербургского международного экономического форума и выделил самые интересные моменты на...
15 июня 2022
Петербургу надо решить, какие здания охранять, а какие нет: мнение эксперта
Законодательство об охране исторических памятников Санкт-Петербурга несовершенно, ведь не только здания, построенные до 1917 года, должны быть признаны архитектурным наследием, считает директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. Чтобы сохранить истинный облик...
1 июня 2022
«Это важно для сплочения страны»: как «Бессмертный полк» шёл по Петербургу
Более миллиона петербуржцев прошли с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла — на акции «Бессмертный полк» в центре Санкт-Петербурга. Своим участием в шествии они отдали дань памяти героям войны, а многие также проявили гражданскую...
9 мая 2022
В Ленобласти ждут «зашкаливающих эмоций» в День Победы
После надоевших двухлетних ограничений, вызванных пандемией, Ленинградская область 9 мая 2022 года отметит День Победы по-настоящему в праздничном и массовом формате, со всеми полагающимися этому дню эмоциями и впечатлениями. Как рассказал 5 мая заместитель председателя комитета по молодёжной...
5 мая 2022
Это надо видеть! — Ленфильм представляет «Пропавших в кинохронике»
В 77-ю годовщину штурма рейхстага советскими войсками, 30 апреля, в самом большом павильоне старейшей киностудии Санкт-Петербурга «Ленфильм» откроется масштабная панорама о кинодокументалистах XX века — «Пропавшие в кинохронике», сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM. В самом крупном павильоне...
29 апреля 2022
Топ-10 богатейших депутатов Ленобласти: в 900 раз больше, чем у замыкающих
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. ИА REGNUM составил Топ-10 самых состоятельных парламентариев региона и их не менее богатых супруг. Председатель областного парламента, единоросс Сергей Бебенин, заработал в минувшем году 7 468 562...
21 апреля 2022
Русский музей приоткрывает тайны работы реставраторов — фоторепортаж
Совсем скоро, 25 апреля 2022 года, исполняется 100 лет со дня открытия первой реставрационной мастерской в Русском музее. В 1922 году она представляла собой две секции, где сотрудники работали непосредственно над произведениями из музейного собрания, а также обслуживали художественные собрания...
13 апреля 2022
Станцию «Горный институт» в Петербурге построят в срок, вопреки санкциям
ОАО «Метрострой Северной столицы» (МССС) планирует завершить строительство станции метро «Горный институт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга точно в срок, несмотря на санкции, введенные против России Евросоюзом и США, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МССС. Следите за развитием событий в...
8 апреля 2022
Цены в магазинах Петербурга: ожидание — реальность: фоторепортаж
Ситуация с ценами на продукты питания и товары первой необходимости в Петербурге стабилизируется, на ряд товаров цены даже снижаются. Об этом 2 апреля заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Корреспондент ИА REGNUM побывал 5 апреля...
5 апреля 2022
Мегастройка, борьба с ковидом и сохранение истории: итоги года в Ленобласти
Ушедший год запомнится жителям Ленинградской области аномальной летней жарой и крепкими морозами в декабре, началом строительства одного из крупнейших промышленных объектов не только региона, но и всей страны, а также масштабными реставрационными работами на исторических достопримечательностях...
1 января 2022
Зимняя сказка в Петербурге продержится всю первую декаду декабря
Мороз и снег в Санкт-Петербурге будут радовать любящих зиму горожан и нагружать работой коммунальные службы до конца первой декады декабря. Об этом 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы...
30 ноября 2021
Второй Новый год с ковидом: Петербург встретит 2022-й по-имперски
Власти Санкт-Петербурге вступили в активную фазу подготовки города к встрече 2022 года, до которого осталось чуть больше месяца. В Северной столице запланированы более 500 различных новогодних мероприятий, большинство из которых пройдут в спальных районах города, а также появятся новый «имперский»...
23 ноября 2021
Нарушители повывелись: как соблюдают антиковидные ограничения в Петербурге
В условиях пандемии коронавируса в Петербурге действуют антиковидные правила, прописанные в постановлении правительства города №121. Их обязаны выполнять организации торговли, общепита и сервиса, у которых должны быть QR-код, подтверждающий соблюдение стандартов безопасности, санитайзеры на...
16 ноября 2021
Шаверма навынос и поиск одежды: первый день локдауна в Петербурге — фото
С 30 октября в Петербурге начал действовать режим строгих ограничений, в городе прекратило работу большинство предприятий, ориентированных на обслуживание частных клиентов и посетителей. Такой режим продлится как минимум до 7 ноября. О первом дне локдауна в Петербурге — в репортаже ИА REGNUM...
30 октября 2021
«В первый раз такая честь»: как в Петербурге избрали главу Заксобрания
В Санкт-Петербурге на первом заседании городского парламента нового созыва 29 сентября избрали нового главу Законодательного собрания. После десяти лет председательства теперь уже бывшего спикера Вячеслава Макарова на должность председателя парламента Северной столицы избрали его однопартийца —...
29 сентября 2021