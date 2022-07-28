Комитет Государственной думы РФ по туризму и развитию инфраструктуры направил на предоставление отзывов в регионы федеральный законопроект о туристическом сборе. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, как к такой мере относятся власти и туроператоры Санкт-Петербурга и насколько Северной столице нужно введение дополнительных трат для туристов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Кто платит?

О туристическом сборе в Петербурге впервые начали говорить еще задолго до пандемии. Именно Северную столицу в 2019 году хотели сделать городом-пионером по снятию туристического сбора с иностранных туристов. Предполагалось, что сбор составит 1-2% от цены размещения в гостиницах. Тогда данную инициативу участники туристского рынка раскритиковали, указав, что сбор будет лишь «раздражать гостей», и попросили губернатора отложить его введение на 1 января 2022 года.

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«Планировалось, что с проживающих в гостиницах будет взиматься около 100 рублей в сутки. То, что хотят сейчас в Госдуме, — предоставить каждому региону право взимать этот сбор», — пояснил ИА REGNUM официальный представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе и напомнил, что ранее в Петербурге собранный турсбор хотели направить на восстановление фасадов исторических зданий в центре города. По примерным подсчетам с туристов в год удалось бы собрать около 1 млрд рублей.

«Если говорить о регионах СЗФО, то, откровенно говоря, во многих регионах есть много проблем в туристской инфраструктуре, начиная от дорог и заканчивая общественными туалетами. Включая этот сбор, местные власти получают соблазн залезть в карман туристов и за их счет решать свои проблемы», — подытожил собеседник агентства.

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Вместе с тем в РСТ СЗФО указали на немаловажный факт: взимать сбор будет бизнес, которому администрирование этого выйдет дороже. Ведь деньги кому-то нужно будет с туристов собирать, куда-то складывать, а затем переводить. Таким образом сумма сбора увеличится со 100 до 200 рублей.

«Нам кажется, что введение этого сбора сейчас было бы преждевременным. Если его и вводить, то это нужно делать во время стабильно растущего турпотока. Когда в город в один год, например, приехало 12 млн туристов, в следующий 15 млн туристов и есть понимание, что эта тенденция сохраняется, мы этими туристами избалованы, за имидж не пугаемся, что это серьезный бюджет и всё себя окупит.

Тогда мы начинаем думать над четким администрированием этих средств. Как сделать так, чтобы это не становилось огромной обузой для бизнеса и отельеров. Кроме того, думать над тем, как этим сбором работать в межсезонье», — сказал спикер, пояснив, что турсбор можно было бы сделать в высокий сезон большим, а в низкий — маленьким.

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Всему своё время

Отметим, что из-за пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году, Петербург наблюдает значительное снижение турпотока. Так, если в 2019 году Северную столицу посетило порядка 10,4 млн человек (из них иностранные туристы — 4,9 млн человек, российские — 5,5 млн человек), то в 2020 году — 2,9 млн туристов (2,4 млн — российские туристы, 0,5 млн — иностранные граждане), а в 2021 году — около 6 млн туристов (из них 240 тыс. человек — иностранцы). Что касается 2022 года, то город на Неве посетило уже около 3,8 млн человек, в том числе 130 тыс. иностранцев.

«В первом квартале этого года Петербургу впервые с начала пандемии удалось заместить часть иностранных туристов внутренними. Больше всего к нам приезжает гостей из Москвы и Подмосковья — свыше 38%, Северо-Западного региона — 16% и Приволжья — 15%. Также среди лидеров по количеству поездок в Петербург — Краснодарский край», — заметил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев в своем телеграмм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

В свою очередь вице-губернатор Борис Пиотровский заметил ИА REGNUM, что туристический сбор, в целом, «хорошая идея». Однако пока он установлен на федеральном уровне в качестве эксперимента только в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Подготовленный депутатами Госдумы РФ законопроект о наделении таким правом и других регионов России проходит обсуждение.

«В правительстве Петербурга готовы серьезно прорабатывать вопрос, советоваться с представителями бизнеса. Важно всё сделать грамотно, понять, для кого и в каком объеме взнос устанавливать и как собирать. Раньше мы уже выступали за то, чтобы освободить от этого взноса россиян. В перспективе доходы от туристического сбора могут принести значительные поступления в бюджет города. Часть денег могла бы пойти на поддержку туристической отрасли, другая — на развитие социальной сферы», — отметил чиновник.

Мнения

«Считаю, что введение туристических сборов во всех регионах — это совсем непонятная история. Хотя, в чем смысл введения туристических сборов: поддержание чистоты, содержание объектов. Например, в Карелии перед посещением одного из заповедников необходимо заплатить туристический сбор в 150 рублей. Думаю, если сборы будут в 100-150 рублей, они никого не смутят, но если больше, то люди задумаются.

Еще вопрос, как этот сбор будет использоваться. Если пойдёт на какие-то объекты, на нужды и поддержку региона — это одно. А если туристический сбор пойдет непонятно для чего и на что, то отношение к нему будет совершенно отрицательное», — прокомментировал ИА REGNUM директор «Вест Тревел» Сергей Хохлов.

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В свою очередь генеральный директор «Премьер Тревел» Марина Самородская указала ИА REGNUM на практику Кавказских Минеральных Вод, которые ввели туристические сборы и «туристов они не отпугивают».

«Туристический сбор, он маленький и символичный. Например в ОАЭ — 20 дирхам (7 долларов США) в сутки, и чем ниже категория гостиницы, тем меньше туристический сбор, — отметила в разговоре с агентством профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Марина Морозова. — Тут же вопрос следующий, что в Петербурге введение туристического сбора необходимо региональному бюджету для восстановления и поддержания туристской инфраструктуры. В связи с этим возникает ряд проблем: во-первых, сложно администрировать. Во-вторых, деньги сначала идут в федеральный бюджет, а оттуда в регион, и возникает вопрос, пойдут ли они на туристскую инфраструктуру, по назначению?»

Собеседница ИА REGNUM также указала, что туристический сбор гость региона должен будет оплачивать отдельно от турпакета, при заселении в отель. Таким образом, в сложившихся санкционных условиях, если внутреннему туристу платеж будет провести без проблем, то иностранный же турист столкнется с рядом неудобств. Поэтому, считает эксперт, необходимо продумать, как избежать этой трудности и проволочки при заселении, например, включить сбор в стоимость турпакета. Также Морозова добавила, что самостоятельный турист, который остановится у друзей или снимет на короткий срок квартиру, от оплаты туристического сбора будет освобожден.

«Что касается потока туристов, то этот туристический сбор на него особо не повлияет. Кроме того, это дополнительное действие, если оно будет эффективно администрироваться, на инфраструктуру отразится положительно. В настоящий момент нужно еще раз несколько раз подумать и взвешенно отнестись к вопросу введения этого туристического сбора. Все-таки это определённые финансовые и трудовые затраты», — подытожила эксперт.