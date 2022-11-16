Выборг, Ленинградская область, 16 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Ленинградской области началась проверка межрайонной больницы Выборгского района в связи с предполагаемой высокой смертностью, на которую пожаловались местные жители в петиции к губернатору региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 16 ноября заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

Подписи под обращением к главе Ленобласти Александру Дрозденко начала собирать жительница Выборгского района Елена Рысева. Летом 2022 года она потеряла свою 33-летнюю дочь, и, как считает женщина, из-за халатности врачей больницы.

Семейное горе

В конце июля 33-летняя Екатерина почувствовала боль в области паха, которая со временем начала отдавать в ноги. После чего женщина посетила Выборгскую межрайонную больницу, где восемь часов ждала своей очереди на рентген и осмотр, но так и не дождалась внимания медиков. Лишь спустя несколько дней мытарств и посещений разных врачей женщину госпитализировали, но уже было поздно. По словам Рысевой, из-за неверно поставленного диагноза (перелом шейки бедра) в конце августа ее дочь умерла от перитонита.

«Сколько же мы будем терпеть такое отношение этих «врачей-палачей» к нам, к нашим детям и к нашим родственникам?», — задалась вопросом автор петиции и отметила, что один из самых крупных районов Ленобласти испытывает огромные трудности с получением квалифицированной медицинской помощи.

«Вопреки заверениям комитета здравоохранения Ленинградской области, у нас нет возможности записаться на приём к нужному специалисту, выполнять необходимые исследования по нашему здоровью. У нас отсутствуют узкие специалисты, общепрофильные, квалифицированные врачи, а если и есть, то крайне недостаточно», — подытожила местная жительница.

По словам Рысевой, с мнением которой согласились десятки жителей Выборгского района Ленобласти, медицинскую помощь в Выборге можно оперативно получить только в районной скорой медицинской помощи.

«Выборгская межрайонная больница, одна обслуживает весь Выборгский район, время ожидания, а также наплевательское отношение к пациентам врачами этого учреждения занимает у людей очень длительное время в приёмном покое, — следует из текста петиции. — Очень много смертей в Выборгской межрайонной больнице. Катафалки возле морга выстраиваются в очередь в ожидании выноса очередного, готового для захоронения трупа».

После обращения жительницы Выборга и активной поддержки петиции по поручению губернатора Ленинградской области комитетом по здравоохранению была сформирована специальная группа с привлечением внештатных специалистов, в том числе федеральных учреждений, для комплексной проверки деятельности Выборгской межрайонной больницы.

«Проверка пройдет с 17 ноября по 1 декабря. Информация об итогах проверки будет проанализирована и на её основании будут приняты решения. С коллективом больницы будут проведены встречи», — сообщил Николай Емельянов.

«Скорая» нескорая

Помимо жалоб пациентов и родственников на работу Выборгской межрайонной больницы в медицинском учреждении разгорается конфликт внутри коллектива. По данным межрегиональной профсоюзной организации «Действие», у назначенного в конце лета 2021 года главного врача Олега Карасёва произошел конфликт с водителями «скорой».

Сотрудники не согласны проходить обязательный медицинский осмотр в свой выходной день за собственный счет, в то время как Трудовым кодексом РФ предусмотрена за это денежная компенсация. Таким образом 30 из 70 водителей СМП, которые еще не прошли медосмотр, получили уведомления руководства с предупреждением об отстранении от работы без сохранения заработной платы с 18 ноября.

«Водители не отказываются от проведения медосмотра, прекрасно понимая свои непосредственные обязанности. Напротив, они готовы его пройти, но, пожалуйста, с соблюдением прав, и так, как указано в федеральном законе», — пояснили в профсоюзе, добавив, что действия руководства больницы создают реальную угрозу нарушения прав граждан на своевременное получение качественной и доступной медицинской помощи, в связи с возникновением в таком случае острой нехватки количества выездных бригад скорой помощи.

«В рамках отстаивания трудовых прав профсоюзом направлены докладные записки на имя главного врача с требованием соответствующей оплаты в рамках прохождения осмотра, а также жалоба в прокуратуру Ленинградской области и в прокуратуру города Выборга с целью предоставления правовой оценки действий работодателя», — подытожили в профсоюзе.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, Выборгской городской прокуратурой организована проверка соблюдения трудовых прав медицинских работников, а также соблюдения иных требований федерального законодательства при осуществлении деятельности медицинского учреждения.