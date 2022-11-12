Спустя почти восемь месяцев после закрытия на капитальный ремонт в знаменитый дом Зингера на Невском проспекте вернулся главный книжный магазин Петербурга — Дом книги. По заверению властей, он вновь станет центром притяжения для горожан, передает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом книги в здании компании «Зингер» на Невском проспекте

В том, что книжный магазин будет переориентирован с запросов туристов на интересы жителей Северной столицы лично убедился корреспондент агентства. Чтобы войти в здание, люди выстроились в очередь, которая протянулась до пешеходной Малой Конюшенной улице. А на входе посетителей, вместо привычных сувениров, открыток и видовых изданий, встречают «обычные» книги.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Дом книги в здании компании «Зингер» на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент вывески на фасаде здания «Зингер» Дома книги

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественноек открытие Дома книги в здании компании «Зингер» после ремонта на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Депутат Госдумы Сергей Боярский

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие Дома книги в здании компании «Зингер» после ремонта на Невском проспекте

«Дом книги, Дом Зингера известен во всем мире и теперь он вернулся в город. Теперь город снова владеет этим прекрасным зданием. Приглашаю всех ленинградцев, петербуржцев посещать этот храм книги, это знаменитое здание», — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Заметим, что новый собственник помещения — компания, имеющая отношение к правительству Санкт-Петербурга. Власти обещают, что цены в Доме книги будут доступными для горожан, а ассортимент разнообразным, ведь на полках собрано более 100 тыс. книжных наименований, в первую очередь — петербургских издательств. Акцент сделали на книгах об искусстве, нон-фикшн, краеведении, художественной литературе и других популярных изданиях.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Российского книжного союза Сергей Степашин

«Несколько лет назад Петербург был признан самым читающим. В принципе, нашему городу можно было вручать каждый год эту премию, поэтому изобретена еще одна премия — «Территория чтения и книг». Если в течение пяти лет субъект РФ входит в первую пятерку самых читающих регионов, то он получает эту премию», — сказал, вручая награду Беглову, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и добавил, что Дому книги присвоен статус Дворец книги.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие Дома книги в здании компании «Зингер»после ремонта на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие Дома книги в здании компании Зингер после ремонта на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина с книгой в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина с книгой в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель с книгами в Доме книги на Невском проспекте

На реставрацию помещений книжного магазина из бюджета города было выделено 200 млн рублей. Реставраторы вернули лоск историческим интерьерам на всех 3 тыс. кв. метрах. Обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла, восстановили исторические люстры, привели в порядок уникальный витражный потолок, установили подсветку, звуковое и видеооборудование.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель с книгами в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с книгой в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Книги в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с книгами в Доме книги на Невском проспекте

Дизайнеры же тщательно продумали наполнение помещений. Так, на первом этаже, помимо книжных полок, появился Зал искусства. В день открытия здесь перед посетителями выступят ансамбль VivaMuse и джазовый квартет «Невский джаз». Также в интерьерах пройдет ретро-дефиле от клуба винтажного стиля «Ретроспектива» и творческие встречи с писательницей Татьяной Устиновой и психологом Михаилом Лабковским.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель с книгами в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Книги Иосифа Бродского в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители с книгами в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители с книгами в Доме книги на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители с книгами в Доме книги на Невском проспекте

На втором этаже заработает Детская площадка для самых маленьких посетителей. Помимо книг, для юных читателей здесь открылась детская комната, где малыши и их родители смогут поучаствовать в программе «В Тридевятом Царстве» от библиотеки «КиТ», поиграть в настольную игру «Кто это? Писатели» от Детской библиотеки №1, почитать сказку Ксюши Арсеньевой «Волшебная пуговица» вместе с актрисой Дарьей Завьяловой, а затем погрузиться в мир кино с киношколой «Ералаш».

Дарья Драй ИА REGNUM Кафе на втором этаже Дома книги

Дарья Драй ИА REGNUM Кафе на втором этаже Дома книги

Дарья Драй ИА REGNUM Кафе на втором этаже Дома книги

Дарья Драй ИА REGNUM Кафе на втором этаже Дома книги

Добавим, что цокольный этаж Дома Зингера пока еще ремонтируется.