Пышная грудь киберкрасавицы, звуки терменвокса под сводами оригинальной концертной площадки, погружение в Арктику, помощь Донбассу и многое другое — корреспондент ИА REGNUM 15 июня побывал на «нулевом» дне Петербургского международного экономического форума и выделил самые интересные моменты на старте юбилейного мероприятия, девиз которого — «Новый мир — новые возможности».

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Скромно и со вкусом

В Санкт-Петербурге стартовал юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году из-за отказа многих западных стран участвовать в одном из главных экономических мероприятий России «нулевой» день — он проходит еще до официального открытия форума — был малолюдным и довольно пустым по содержанию.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Участники на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Участники на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Участники на ПМЭФ 2022

Если в 2021 году ПМЭФ, несмотря на пандемию и многочисленные коронавирусные ограничения, посетило свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны, то в этом году, как показалось корреспонденту агентства, столь большого количества участников здесь не ждут. По официальным данным, заявки на участие в работе ПМЭФ-2022 подали делегации из 69 стран. Видимо, большинство из них появятся на форуме в следующие дни. Пока же, за редким исключением, основные посетители — представители регионов России и отечественных компаний.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Участники на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Санкт-Петербурга на площадке ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Остров Фортов на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Остров Фортов на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Остров Фортов на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Египта на площадке ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

На традиционной для ПМЭФ площадке — в павильонах КВЦ «Экспофорум» — развернуты десятки стендов от регионов страны, крупных компаний и корпораций. Несмотря на юбилейный характер мероприятия, большинство стендов оформлено скромно, но были и исключения.

Например, госкорпорация «Ростех» представила аудиовизуальную концепцию будущего российской промышленности — «Дом будущего». Основная задумка проекта — показать, как на переломе эпох появляются новые возможности для рождения прорывных открытий и достижений. Символом экспозиции и визуализацией идеи о возрождении, взаимосвязи технологий и искусства стало знаменитое изобретение советского физика Льва Термена — музыкальный инструмент терменвокс.

Восьмиметровая волнообразная, облицованная натуральным деревом снаружи и полая внутри конструкция представляет собой концертный зал. Внутри посетители оказываются в тоннеле с экраном на потолке и стенах, где непрерывной лентой бегут видеоизображения текущих и перспективных технологий Ростеха под живую игру правнука изобретателя Петра Термена на уникальном музыкальном инструменте.

«Дом будущего» — это образ, фантастический и реальный, отсылающий к прошлому и будущему, открывающий новые возможности и новые миры, дающий надежду и уверенность. Дом, где живет искусство и развиваются созданные Ростехом технологии для жизни», — сказала директор по коммуникациям госкорпорации Екатерина Баранова.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд ВТБ на площадке ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Сбербанк

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Газпрома на площадке ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Газпрома на площадке ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

Еще одним павильоном, привлекшии внимание своей визуальной составляющей, стал стенд ПАО «Газпром нефть» и студии Radugadesign, с помощью которого гости форума смогли прикоснуться к миру Арктики. Ради этого в главном павильоне «Экспофорума» появился гигантский ледяной куб, ставший виртуальным порталом в мир Крайнего Севера.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Газпромнефти» на площадке ПМЭФ 2022

Инсталляцию оживляет технология 3D Naked Eye — без очков виртуальной реальности у зрителей создается иллюзия объёмного изображения. Гостям форума кажется, что из глубины стенда к ним выплывает могучий морж, появляется огромный кит и выныривает нарвал.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Газпрома на площадке ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Газпромнефти» на площадке ПМЭФ 2022

Арт-проект создавала команда из 15 специалистов — графических дизайнеров, инженеров и полярников. Работа заняла полгода. Чтобы превратить готовый программный код в инсталляцию, потребовалось несколько десятков мощных видеокарт и почти неделя непрерывной работы компьютерного кластера.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

Трогательная выставка

ПМЭФ это не только деловое мероприятие, но и культурное. Например, зрителям представили «Трогательную историю» — проект, направленный на обеспечение доступности объектов мирового художественного наследия для людей с инвалидностью, а также привлечение внимания общества к проблеме доступности культуры.

Так, гости форума могут не только посмотреть, но и потрогать реплики уникальных археологических находок, памятников эпохи Древней Руси и Московского царства: барельефа с изображением слона с заячьими ушами из Юрьева-Польского (ХIII век), фигурки древнего шамана из Галичского клада (II век до нашей эры), античных монет, барельефа с изображением льва (ХIII век) и многих других.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

Еще одним важным экспонатом стала 3×6,70 метра лоскутная карта России, выполненная мастерами-вышивальщицами, в том числе двумя мужчинами, со всех уголков страны. За пять месяцев более 200 мастеров вышили 21 фрагмент — районы регионов России, в каждом из лоскутов автор отразил уникальность того или иного края.

«Вышивались самые мощные обережные узоры, кроме всего орнаментального, чуть-чуть географических достопримечательностей — озеро Байкал, реки Амур и Волга, вулканы на Камчатке», — рассказала ИА REGNUM заведующая Музеем чувашской вышивки Надежда Сильвестрова.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

Однако главной достопримечательностью ПМЭФ в этом году уже стала «Дуняша» — пышногрудая робот-буфетчица с милым личиком многодетной пермячки (вице-миссис Пермь 2014 года) Дианы Габдуллиной. Внушительный бюст четвертого размера, густые длинные черные ресницы, белокурые локоны и розовое платье в горошек не остались без внимания всех участников форума. Под игривые фразы и предложения сфотографироваться Дуняша не отпускала от себя посетителей весь первый день форума. Дотронуться до киберкрасавицы и сделать селфи хотели все без исключения посетители форума.

«Рада с вами встретиться. Выглядите великолепно. Меня зовут Дуняша, а как вас зовут? Для такой милой девушки у меня для вас самое фантастическое мороженое и сказочно ароматный кофе», — обратилась роботизированная буфетчица приятным голосом пермской актрисы (её имя не разглашается) к очередной посетительнице — и тут же возымела успех у публики. Купить напиток или мороженое захотели все, кто находился с ней рядом.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM VK

Дарья Драй ИА REGNUM VK

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022

Помощь ближним

Заметим, что все же главным, но не столь очевидным, посылом форума стала помощь ближнему. Ведь абсолютно все мы в последние месяцы оказались, как гласит девиз ПМЭФ, в новом мире, условия которого диктуют новые требования. Почти во всех павильонах выставочного центра установлены тач-панели с активными ссылками на сайты фондов и проектов, помогающих мирным жителям и военнослужащим ДНР и ЛНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс-1»

Общероссийский народный фронт и Росмолодёжь активно привлекают внимание участников мероприятия к проблемам Донбасса, его жителей, многие из которых вынужденно стали беженцами, развернув на ПМЭФ информирование о том, кто нуждается в помощи, и о том, как именно её оказать, в том числе немедленно, прямо на своих стендах.

По итогам форума они обещали рассказать, сколько удалось собрать средств на помощь пострадавшим в Донбассе.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники с зонтами на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Участники с зонтами на ПМЭФ 2022