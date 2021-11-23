Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурге вступили в активную фазу подготовки города к встрече 2022 года, до которого осталось чуть больше месяца. В Северной столице запланированы более 500 различных новогодних мероприятий, большинство из которых пройдут в спальных районах города, а также появятся новый «имперский» облик Невского проспекта и новогоднее украшение отдаленных от центра районов города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Смольного Новое новогоднее украшение Невского проспекта

Виртуальный Новый год

Поскольку начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса до сих пор не побеждена, в Санкт-Петербурге на период праздников сохранится действие антиковидных ограничений. Поэтому каких-то действительно масштабных мероприятий в городе не запланировано, основной упор будет сделан на микрорайоны, где горожанин в небольшом кругу друзей и соседей сможет встретить Новый год.

Череда новогодних елок для учащихся начальных классов стартует с 29 декабря и завершится 9 января, но, в отличие от прошлых лет, пройдет в формате телевизионного ледового спектакля «Снегурочка». Трансляция спектакля запланирована на телеканале «Санкт-Петербург» и в социальных сетях комитета по культуре. А новогодние подарки для маленьких школьников будут доставлены через школы. В этом году учащиеся 1−4 классов получат набор для творчества, который будет состоять из фоторамки-раскарски, отсылающей к празднованию 350-летия Петра I, мини-игры и 3D-пазла.

В ночь с 31 декабря на 1 января также на главном телеканале города состоится трансляция праздничной программы с участием популярных артистов.

Активный отдых

В преддверии Нового года в Петербурге была создана рабочая группа, в которую вошли представители отраслевых комитетов, а также администраций районов. Эксперты разработали концепцию новогодних гуляний, в основе которой — удобные маршруты по историческому центру в новогоднем оформлении. Как уточнил врио председателя комитета по культуре Петербурга Федор Болтин, традиционные места будут дополнены новыми интерактивными проектами и событиями. Так, главную городскую новогоднюю елку на Дворцовой площади дополнят графические инсталляции. На Конюшенной площади с 25 декабря по 16 января появится каток, а Рождественская ярмарка на Манежной площади с 18 декабря по 9 января предоставит жителям и гостям города хорошую возможность для семейного досуга.

«В случае положительного решения соответствующих служб города и при благоприятной эпидемиологической обстановке мы также предусматриваем возможность проведения традиционного новогоднего фейерверка», — сказал Болтин.

Отметим, что городские власти по понятной причине делают особый упор на активном отдыхе горожан на открытом воздухе. Так, для этого в городе готовятся к открытию катки. Один из них появится в ЦПКиО им. Кирова, с искусственным льдом. Открытие катка запланировано на конец декабря, он будет работать до весны. А с 4 по 7 января в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте пройдет фестиваль «Морская зимняя сказка». Зрителей ждут арт-инсталяции, фотозоны, уличные спектакли с акробатами и жонглерами, новогодняя ель с уникальными украшениями и всепогодная горка для катаний.

«Имперский» Невский

Председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол отметил, что праздничное оформление города в этом году включает в себя более 190 адресов во всех районах Петербурга. В городе будет установлено более 3,8 тыс. элементов оформления: световые композиции на опорах освещения (1,5 тыс.), на тросовых конструкциях, световые гирлянды на кустарниках, деревьях, а также в чашах фонтанов. Также будут размещены панно и светодинамические композиции на фасадах зданий и на мостах через Неву.

«Новогодние ели будут установлены: 67 искусственных — во всех районах Петербурга, а также главная живая ель высотой 25 метров на Дворцовой площади», — уточнил чиновник, отметив, что на оформление города к празднику будет потрачено около 480 млн рублей, из них более 150 млн рублей будет направлено на создание новых объектов.

Работы по установке праздничного убранства в городе начались 10 ноября и будут завершены поэтапно: к 1 декабря праздничный облик приобретут центральные магистрали города — Невский проспект (от площади Восстания до площади Александра Невского), Московский и Приморские проспекты, Пулковское шоссе и Ушаковская развязка. К 10 декабря будет размещено и подсвечено оборудование практически по всей программе новогоднего оформления, за исключением елей и Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой площади. К 20 декабря зажгутся огни на новогодних елях Невского проспекта и Дворцовой площади.

Пресс-служба Смольного Новогоднее украшение канала

Новое новогоднее оформление в этом году получит Невский проспект. На своём главном участке от площади Восстания до Дворцовой площади он будет украшен в имперском стиле. Этот стиль включает в себя два вида световых композиций: на опорах освещения — ассоциирующихся с цветком и крылом ангела, тросовые конструкции — стилизованные под корону Российской империи в честь юбилея со дня рождения Петра Первого.

«Комплексное оформление Дворцовой площади включает в себя живую новогоднюю ель, оформленную в ретро-стиле, в составе декоративной композиции из группы живых елей, — заметил Владимир Рябовол. — В непосредственной близости к главной елке появится новая фотозона в виде гигантской электрической лампы, которая не только дополнит пространство Дворцовой площади, но и сделает её более уютной. Все желающие смогут сделать здесь тематические фотографии и отправить открытки в любую точку мира с помощью Почты России».

Впервые световыми композициями будет оформлен Крюков канал, от моста Декабристов до Торгового моста. Также новое освещение получит набережная реки Мойки, канал Грибоедова, от Банковского моста до Конюшенной площади. Оформление Большой Конюшенной улицы будет дополнено световыми декоративными арками, будут добавлены еще четыре такие арки. Новое комплексное оформление получит Стрелка Васильевского острова, там будут обновлены световые композиции на опорах освещения, выставочные зоны, оформлены деревья и запущены световые проекции на фасаде здания Биржи.

Пресс-служба Смольного Новое новогоднее украшение стрелки Васильевского острова

Наравне с адресной программой оформления центральных районов города преобразятся и спальные районы: Светлановский проспект и Выборгская набережная в Выборгском районе, Тихорецкий проспект в Калининском районе, проспект Ленина в Кронштадтском районе, улица Коллонтай в Невском районе, проспект Славы во Фрунзенском районе, улица Типанова в Московском районе, улица Победы в городе Ломоносов в Петродворцовом районе. А также впервые будет установлена новогодняя ель у станции метро «Улица Дыбенко»,

«Нужно сделать так, чтобы был праздник. Надо, чтобы самые отдаленные районы, районы массовой жилой застройки, были украшены. У нас сегодня обстановка непростая, если человек не может выехать в центр города, надо чтобы праздник был у него во дворе, в его жилом комплексе», — указал губернатор Петербурга Александр Беглов и отметил, что планирует посетить спальные районы, чтобы посмотреть, как они украшены к Новому году.