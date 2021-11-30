Мороз и снег в Санкт-Петербурге будут радовать любящих зиму горожан и нагружать работой коммунальные службы до конца первой декады декабря. Об этом 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

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По его словам, в ближайшее десять дней в Петербурге ожидаются морозы до −10…−15 градусов. Также 3 декабря вновь начнется сильный снегопад.

«А потом в город придут циклоны с Атлантики, принесут потепление. Вторая и третья декады — влияние циклонов, температурный фон относительно небольшой, 0…-5 градусов и оттепели до 0…+3, может быть и теплее», — уточнил синоптик.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный вид Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек во время снегопада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный вид Санкт-Петербурга

Также Александр Колесов добавил, что если на востоке Ленинградской области и на Карельском перешейке зима будет сохраняться, то в Петербурге и на юго-западе Ленобласти на это надеяться не стоит.

«Всё предполагает, что будет теплый декабрь. Если сейчас температуры ниже нормы, то в дальнейшем будет потепление», — подытожил специалист.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженные автомобили

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Дворцовой площади

Добавим, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 1 декабря, в Петербурге будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем местами будет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток −4…−6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек во время снегопада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

В четверг, 2 декабря, в Северной столице без существенных осадков. Ветер ночью западных, днем переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью −9…−11 градусов, днем −6…−8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем мало меняться.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

В пятницу, 3 декабря, ночью пройдет небольшой снег, днем также ожидается снег, местами сильный. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью −8…−10 градусов, днем −4…−6 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — мало меняться.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорожное движение во время снегопада

Дарья Драй ИА REGNUM Cнегоуборочная техника на Литейном мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Cнегопад в Санкт-Петербурге