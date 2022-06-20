Тверь, 20 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Тверской области в последствиях антироссийских санкций Запада увидели не только проблемы, но и новые возможности. Власти и предприниматели региона намерены максимально реализовать открывающиеся перспективы. В ходе работы Петербургского международного экономического форума на вопросы ИА REGNUM ответил губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя

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ИА REGNUM: В Тверскую область в предшествующие годы пришло сразу несколько крупных иностранных инвесторов. Как с введением антироссийских санкций складывается ситуация сейчас, есть ли предприятия в простое? Кто может прийти на смену уходящим западным инвесторам?

Игорь Руденя: Все крупные предприятия, принадлежащие иностранным компаниям, продолжают работу на территории Тверской области.

Более того, в ситуации беспрецедентного внешнего давления на нашу страну предприятия уходящих из России иностранных компаний, расположенные на территории Тверской области, планируют развивать и наращивать производство.

Один из примеров — это кофеобжарочный завод финской компании Paulig, расположенный под Тверью. Новый учредитель предприятия компания «Милфудс» представила на стенде Тверской области новый бренд — Poetti, при этом вкус и высокое качество продукции сохранены.

В ближайшее время «Милфудс» планирует увеличить выпуск продукции: помимо производства зернового и молотого кофе, запустить новую линию растворимого кофе. (Справочно: инвестиции — не менее 135 млн рублей).

Также это одно из самых современных в Европе производств смазочных материалов концерна «Шелл» городе в Торжке. Теперь это собственность отечественной нефтегазовой компании «Лукойл». Деятельность завода в Торжке продолжена под брендом TEBOIL, которым «Лукойл» владеет с 2005 г.

Важно, что все рабочие места и производственные мощности сохранены. (Справочно: на производстве в г. Торжке работают 126 человек и 100 человек из подрядных организаций).

Кроме того, правительство Тверской области окажет необходимое содействие в завершении реализации проекта по увеличению мощностей завода в 1,5 раза, с 200 до 300 миллионов литров масел в год.

Ещё один пример — это тверское производство, ранее принадлежащее крупнейшему в мире производителю подшипников — шведской компании СКФ. В настоящий момент у предприятия изменился учредитель — это ООО «ТЕК-КОМ».

На ПМЭФ-2022 мы подписали соглашение с этой компанией о реализации инвестиционного проекта по 100-процентной локализации в Тверской области производства современных железнодорожных кассетных подшипников для российских предприятий.

Правительство Тверской области окажет компании «ТЕК-КОМ» всё необходимое содействие в выполнении планов к 2026 году — в более короткие сроки, чем это было предусмотрено ранее специальным инвестиционным контрактом (СПИК), заключённым Минпромторгом России с компанией СКФ.

(Справочно: СПИК заключен 29 декабря 2021 г. со сроком 2021−2030 гг. В рамках проекта предполагается локализация производства роликов, смазочного материала и опционально сепараторов. Объем инвестиций — 477 млн руб. Новых рабочих мест — 15).

Также в Тверской области продолжают свою деятельность иностранные компании. В частности, экскаваторный завод японской компании Hitachi. Сейчас предприятием ведется работа по получению сертификатов для экспорта продукции в Польшу и Голландию, а также налаживанию логистических цепочек поставки необходимых для производства материалов и компонентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя

ИА REGNUM: В последние годы в Тверской области активно развивается туристическая сфера, растёт количество гостей региона. Широко известно Завидово, это действительно масштабный проект. Однако за пределами этого проекта — как обстоят дела с инфраструктурой, в частности обеспеченностью современными местами размещения?

Игорь Руденя: Введённые санкции открывают огромные возможности по привлечению туристического потока на территорию Тверской области. Учитывая историко-культурное наследие, географические и природные преимущества, потенциал региона колоссален.

С 2016 года туристический поток в Тверскую область увеличился более чем на 80% и в 2021 году достиг 2 миллионов 400 тысяч человек. По темпам роста числа туристов наш регион стал одним из лидеров Центрального федерального округа. (Справочно: рост турпотока в 2021 г. — 71,4%, выше только в Костромской обл. (80%)).

Учитывая высокий запрос жителей московской и петербургской агломераций на отдых в Тверской области, мы планировали в этом году привлечь не менее 2 миллионов 650 тысяч туристов. Но сейчас понимаем, что цифры будут больше, рассчитываем на двукратный рост турпотока.

Уже на майские праздники загрузка гостиниц в Тверской области составила более 70%, глэмпингов — 100%. Регион встретил почти 5000 круизных туристов. В музеях побывало более 37 тысяч человек. В городе Ржеве турпоток вырос в три раза.

Сегодня Тверская область предлагает отдых, рассчитанный на разные целевые аудитории и продолжительность. Есть короткие туры на выходные дни и более длительный отдых в загородных отелях и экокомплексах по системе «всё включено». Также большую популярность набирает аренда гостевых домов на летний период для большой семьи.

Одна из главных задач на сегодняшнем этапе — это увеличение современных мест размещения. В настоящее время номерной фонд в Тверской области составляет более 20 тысяч мест.

Мы благодарны правительству Российской Федерации, Ростуризму за существенную поддержку регионов в этом направлении.

В Тверской области приняты региональные меры поддержки для строительства новых некапитальных объектов размещения, в том числе долгосрочные займы под 1% годовых, поскольку сезонный спрос на экопроживание значительно превышает предложение.

Только в этом году в регионе к высокому сезону открыты свыше 20 кемпингов и глэмпингов, которые позволяют совместить высокие стандарты комфорта и единение с природой.

Кроме того, в Калязинском районе реализуется инвестиционный проект строительства экоотеля и развития рекреационной зоны «Ново-Окатово» и лесного курорта «Ефимов бор». За счёт своего расположения в акватории Волги, совмещения качественной и максимально разнообразной экоинфраструктуры, комфортных средств размещения разной ценовой категории и современной эргономичной архитектуры проект будет охватывать разные целевые аудитории — молодежь, семьи с детьми, корпоративных гостей из столичной агломерации и близлежащих крупных городов, гостей «Золотого кольца» и кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море».

Под Осташковом на озере Селигер строится пятизвездочный загородный отель «Гранд Селигер». Комплекс площадью более 7 га будет включать виллы, таунхаусы, гостиничный комплекс на 120 номеров, 2 ресторана и 2 бассейна, спа-комплекс, марину для судов. (Справочно: объём инвестиций — 2,48 млрд рублей, количество новых рабочих мест — 342).

В Пеновском районе на берегу озера Вселуг создаётся первый в Центральной России многофункциональный всесезонный туристический комплекс, аутдор-парк для любителей активного отдыха на природе. В радиусе 100 км нет больших городов и крупных производств, вокруг только дикая лесная природа, более 30 природных и культурно-исторических объектов. Предусмотрены сотни километров маршрутов для пешего, водного, велосипедного и лыжного туризма, расчищенный и подготовленный берег для водных активностей. Более 200 га сельхозугодий для создания ферм.

То есть это активный отдых на природе, свежий воздух и экологически чистые фермерские продукты. (Справочно: частичный запуск комплекса планируется в 2023 г., открытие — в 2026 г.).

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя

ИА REGNUM: Учитывая географическое положение Тверской области, какие транспортные проекты из числа уже реализованных и планируемых вы считаете наиболее важными для региона? Как они помогают или помогут в будущем развитию Тверской области?

Игорь Руденя: Без дорог не развивается ни экономика, ни социальная сфера. Это кровеносная система, которая обеспечивает жизнеспособность территории. Поэтому мы используем все возможности для увеличения планов дорожного ремонта и строительства, в том числе за счёт национального проекта «Безопасные качественные дороги.

За последние шесть лет, 2016−2021 годы, в тверском регионе, где самая большая по протяжённости дорожная сеть в ЦФО, приведено в нормативное состояние более 2 тысяч 100 километров дорог.

Это основная часть опорной транспортной сети — туристических маршрутов, дорог на московском направлении, а также связывающих Тверскую область с другими регионами, наиболее социально значимые транспортные пути.

В ближайшие три года мы планируем отремонтировать ещё порядка 2,5 тысячи дорог. (Справочно: 2016−2021 гг. — 2136 км, план на 2022−2024 гг. — 2455 км).

Большое значение для развития Тверской области, расположенной между Москвой и Санкт-Петербургом, где проходят главные транспортные коридоры нашей страны, имеет развитие федеральных трасс.

Это оказывает существенное влияние на реализацию инвестиционных проектов в туризме, промышленности, логистике, позволяет создавать в нашем регионе новые рабочие места.

В частности, только за период работ по строительству трассы М-11 «Нева», с 2014 по 2019 год, валовой региональный продукт Тверской области вырос на 30 миллиардов рублей, регион получил более 80 миллиардов рублей инвестиций.

В этом году началось строительство последнего этапа трассы М-11 — Северного обхода Твери. Сейчас на объекте заняты в подготовке к основным работам более 200 человек и почти 90 единиц техники. Идёт устройство подъездных дорог, организация технологических баз, заготовка песка для дальнейшего возведения насыпи.

Планируется, что уже в этом месяце строители приступят к работам по возведению ряда искусственных сооружений. Всего на обходе будет 28 мостов, самым протяженным из которых станет мост через Волгу — 738 метров. Кроме этого, Северный обход Твери два раза пересечет реку Тверца. Там также запроектированы мосты, протяженность каждого из них — порядка 200 метров.

Северный обход Твери обеспечит бесшовный проезд по автомагистрали М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга и сократит время в пути между столицами минимум на час. Это будет четырехполосная трасса протяженностью более 60 км, с транспортными развязками на Бежецк и Кимры.

Проект будет способствовать комплексному развитию Тверской агломерации, северо-восточных муниципальных образований нашего региона, создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого района, Кимрского и Рамешковского муниципальных округов. Кроме того, будет обеспечено устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна.

Ещё один важнейший объект для развития транспортной системы нашего региона — это Западный мост в городе Твери. Проект реализуется при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Строительство Западного моста оптимизирует трафик автомобильного движения в областном центре, обеспечит доступность создаваемого медицинского кластера в г. Твери.

Проектом также предусмотрена реконструкция двух путепроводов — железнодорожного в Пролетарском районе и автодорожного («Горбатого моста») в Заволжском районе. Кроме того, будут устроены автомобильные развязки в районе Комсомольской площади и «Горбатого моста».

Все работы осуществляются в соответствии с графиком, их завершение планируется в конце 2025 года.

(Справочно: ход работ — устройство шпунтового ограждения опоры №3, укрепление элементов обвязки, опора №3, устройство временной дороги №1 из железобетонных плит, устройство ограждения площадки №1, вырубка зеленых насаждений для строительства автомобильной дороги).

Также идёт работа по созданию западной транспортной хорды, соединяющей проходящие по территории Тверской области федеральные трассы М-10 «Россия», М-11 «Нева» и М-9 «Балтия».

Это позволит значительно сократить путь на Осташков к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни, на Андреаполь и Нелидово, откроет новые возможности для экономического развития и привлечения туристического потока для территорий северо-запада региона.

(Справочно: в рамках госконтракта № 24−2 от 29 октября 2021 года с 2021 года по 2025 год предусмотрены разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и реконструкция автодороги Большое Эскино — Трестино — Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области).

В настоящее время проведены инженерно-геодезические, геологические, экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания. Выполнена общая трассировка всей дороги и аэровидеосъёмка. Выделено 3 этапа реконструкции объекта. Протяжённость этапов: 1-й этап — 8,2 км; 2-й этап — 16,2 км; 3-й этап — 14,7 км. Проектная документация будет загружена на проверку в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» после утверждения проекта планировки территории по 1-му этапу).

Также мы реализуем проекты по развитию железнодорожного и водного транспорта на территории Тверской области.

В прошлом году накануне Дня Победы была открыта новая железнодорожная станция «Ржевский мемориал», до неё запущено регулярное сообщение из Москвы. Мы благодарны президенту за поддержку этой инициативы, благодаря чему её удалось реализовать за рекордно короткие сроки, всего за четыре месяца.

Следующий этап развития проекта — это электрификация железнодорожной ветки от станции Шаховская до города Ржева, что позволит значительно сократить время курсирования поездов на новом маршруте, даст возможность максимальному количеству жителей и гостей нашего региона посетить Ржевский мемориал Советскому солдату.

Ещё один знаковый проект — это новый речной порт на территории курорта «Завидово».

На сегодняшний день на территории курорта уже действует 3 крупных гостиничных комплекса мирового уровня, кемпинг, детский лагерь, спа-комплекс, природный парк, яхт‑ и гольф-клубы и аэропарк.

В этом году начинается реализация проекта дальнейшего развития курорта «Завидово парк». Проект предусматривает строительство трёх отелей, центра водных и спортивных развлечений, который будет включать в себя две аквазоны, рассчитанные на отдых людей разных возрастов.

В результате реализации проекта «Завидово парк» планируется создание 1130 новых номеров для размещения туристов, 910 рабочих мест, ежегодное привлечение более 1 миллиона туристов. (Справочно: планируется вложение 33 млрд руб. частных инвестиций, ежегодные налоговые отчисления 3 млрд руб.).

Конечно же, ключевой инфраструктурный объект в Завидово — это новый речной порт, который не имеет аналогов в современной истории нашей страны. Проект реализуется при активной поддержке правительства Российской Федерации.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье реки Шоша началось в Тверской области в 2020 году. Работы включают устройство причального сооружения, создание акватории порта, строительство автомобильной дороги, которая соединит порт с подъездом к посёлку Шоша.

На сегодняшний день акватория сделана, создана причальная стенка.

В этом году начнётся строительство пассажирского вокзала. Его ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, а с 2024 года оттуда уже будет начат новый туристический сезон. В порту подразумевается возможность захода кораблей всех уровней.

(Справочно: глубина акватории — 7,5 м, длина причального сооружения — 791 м, одновременно может заходить 7 судов, в год 816 судозаходов, пассажиропоток — 1 тыс. чел. в сутки).

Завершающим этапом проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла «Завидово». Таким образом, порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.