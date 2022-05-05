Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 18:52 — ИА Регнум. После надоевших двухлетних ограничений, вызванных пандемией, Ленинградская область 9 мая 2022 года отметит День Победы по-настоящему в праздничном и массовом формате, со всеми полагающимися этому дню эмоциями и впечатлениями.

Lenobl.ru Акция на мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области (архивное фото)

Как рассказал 5 мая заместитель председателя комитета по молодёжной политике Ленобласти Михаил Соколов, жителей и гостей региона ожидают торжественные мероприятия, концерты, культурные события, а также главное шествие памяти — «Бессмертный полк» в офлайн режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К празднованию 77-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне власти Ленобласти подготовили целый список мероприятий, которые пройдут как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Отметим, что из-за акций, мероприятий и шествий будут временно перекрываться участки региональных дорог.

Читайте также: Движение по трассам в Ленобласти и на Псковщине ограничат в День Победы

За несколько дней до праздника

В этом году в регионе в третий раз проходит международная акция «Сад памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне. В разных районах области участники высадят ель, сосну, клен, дуб, яблоню и грушу. В этом году в области запланировано 28 посадок с участием молодых активистов. По традиции акция продлится до 22 июня.

В полдень пятницы, 6 мая, на Финляндском вокзале в Петербурге состоится театрализованная реконструкция исторических событий с прибытием паровозов и отправлением «Поезда Победы» на станцию Ладожское Озеро, где в годы войны начиналась Дорога жизни. А в Приоратском парке в столице Ленобласти — Гатчине — откроется выставка «Следы войны неизгладимы», на которой будут представлены документы и фотоматериалы о судьбе Гатчины в годы немецкой оккупации.

В воскресенье, 8 мая, в 10:30 мск от Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге по Дороге Жизни к мемориалу «Разорванное кольцо» у Ладожского озера в Ленобласти отправятся колонной мотоциклисты. В мотопробеге планирует принять участие на своем мотоцикле губернатор Александр Дрозденко.

Также в этот день в 13:00 мск в деревне Коккорево Всеволожского района состоится торжественное открытие после капитального ремонта музея «Штаб Дороги Жизни». Он расположился в здании, где в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101 — так называлась тогда эта трасса. Основу музея составила мемориальная комната, созданная в 1970-х годах руками ветеранов народного музея. Кроме панно, диорамы, карты, подлинных витринных модулей и других артефактов, специалисты сохранили и отреставрировали печь.

День Победы

В основной день празднования Победы в Ленобласти запланирован целый ряд торжественных мероприятий. Так, в крупных городах, таких как Гатчина (главное шествие, — прим. ред.), Всеволожск, Бокситогорск, Волосово, Волхов, Кингисепп, Кириши, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Приозерск и других утром 9 мая в традиционном формате пройдет акция «Бессмертный полк». Узнать место, маршрут и время начала шествия в своем населенном пункте жители региона могут по телефону 8 (800) 201-94- 50 или на сайте ПолкРФ. ру.

«В этом году шествие пройдет в очень праздничном формате, под песни военных лет, сможем вместе в одном строю эти песни вместе спеть», — отметил глава регионального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Никита Маненок, добавив, что люди очень соскучились именно по традиционному народному шествию.

Заметим, что онлайн формат шествия также сохранится. Заявки на участие в нем будут приниматься до 7 мая включительно. Трансляция начнется в 10:00 мск 9 мая и будет доступна на сайте и всех страницах «Бессмертного полка» в соцсетях и в онлайн-кинотеатре «Окко» в течение суток.

«Мы надеемся, что люди будут подключаться к традиционному шествию. Если судить по прошлым годам, когда мы могли пройти в традиционном шествии, что было последний раз в 2019 году, — порядка 250-270 тысяч граждан выходят на улицы Ленинградской области. Касаемо «Бессмертного полка» онлайн — порядка 17 тыс. граждан приняли участие в прошлом году», — заметил Маненок.

Еще одним крупным мероприятием 9 мая 2022 станет акция «РиоРита — Радость Победы». Напомним, что это первая в России сетевая культурная реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года. В этом году она пройдёт в четырех городах Ленобласти — Волхове, Луге, Тосно и Бокситогорске.

«В этом году будет особое настроение, мы давно не выходили на улицы городов, эмоции будут зашкаливать», — уверен глава регионального штаба «Бессмертного полка».

Помимо основных мероприятий, региональные власти проведут традиционную акции «Георгиевская ленточка» (8-9 мая), «Окна победы», концерты «фронтовых бригад» во дворах домов ветеранов.