Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. ИА REGNUM составил Топ-10 самых состоятельных парламентариев региона и их не менее богатых супруг.

Nalog.ru Заполнение налоговой декларации

Председатель областного парламента, единоросс Сергей Бебенин, заработал в минувшем году 7 468 562,01 рублей (+2,6 млн рублей к 2020 году), в его собственности значатся всего лишь один земельный участок и гараж площадью 4,4 тыс. кв. м и 31,5 кв. м, соответственно. Также в пользовании у спикера имеются две квартиры (32,5 и 213,7 кв. м) и движимое имущество, в виде легкового автомобиля BMW 530 xia.

Его супруга в прошлом году заработала 6 434 189,89 рублей (+1,5 млн рублей), в собственности у нее значатся четыре земельных участка площадью от 940 м до 12,2 тыс. кв. м, а также доли еще в пяти земельных участков площадью от 11,4 тыс. кв. м до 206 тыс. кв. м. Также у нее есть две дачи 141,9 и 221,6 кв. м, квартира 213,7 кв. м и автомобиль Lexus RX 350 AWD.

ТОП-10

Что касается «простых» парламентариев, то среди 50 депутатов десять — самые обеспеченные. Начнём снизу вверх. Замыкает Топ-10 заместитель председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области, осуществляющий свои полномочия на профессиональной постоянной основе, член партии «Единая Россия» 29-летний Никита Коваль, задекларировавший 9 677 816,11 рублей (+1,4 млн рублей). В собственности у него значатся: три земельных участка площадью от 1 050 до 2 208,0 кв. м, жилой дом 353,6 кв. м, квартира 237,7 кв. м. А также ½ доли еще в двух земельных участков 1,3 и 1,5 тыс. кв. м и в жилых домах площадью 557,4 и 773 кв. м.

Из движимого имущества у Коваля задекларированы автомобили Mercedes-Benz GLE 300D 4 MATIC, BMW 730LD xDRIVE, машина универсального применения МУП-351-РБА и экскаватор- погрузчик Hyundai H940S.

В качестве обоснования высокого дохода депутат указал, что это накопления за предыдущие годы. Отметим, что супруга парламентария за 2021 год заработала 622 093,99 рубля (-125,6 тыс. рублей). В собственности у нее значатся квартира площадью 40,7 кв. м., и доли в еще двух жилых помещениях, 66,1 и 77,1 кв. м.

Девятое место в рейтинге самых богатых парламентариев ЗакСа Ленобласти занимает 51-летний член «Единой России», депутат 4,5,6 и 7 созывов, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основной деятельности — руководства Ивангородским филиалом ФГА ОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» — Дмитрий Ворновских. По итогам 2021 года он заработал14 339 023,83 рублей (+10,9 млн рублей), а его супруга — 471 544,75 рубля (+67 тыс. рублей).

В собственности у депутата: земельный участок в 2 тыс. кв. м., жилой дом 94,1 кв. м., ½ доли в квартире площадью 83,6 кв. м., а также Volvo V90. Его жена владеет 1/6 и ½ долей в квартирах площадью, соответственно, 83,6 и 60,1 кв. м., также у нее в пользовании земельный участок и жилой дом мужа.

Восьмое место занял 50-летний депутат от партии «Единая Россия» 6 и 7-го созыва Александр Матвеев, задекларировавший 15 618 679, 25 рублей (-1,7 млн рублей). С 2009 до 2021 года он совмещал свою политическую деятельность с руководством ООО «АВТОАЛДИС» в городе Всеволожск.

В собственности парламентария значатся три земельных участка площадью от 400 до 2,4 тыс. кв. м, а также ½ доли земельного участка площадью 2,6 тыс. кв. м. Жилой дом 308,5 кв. м, нежилое здание 1,3 тыс. кв. м, два нежилых помещения 137,6 кв. м, ½ долей встроенного нежилого помещение 87,3 кв. м, где размещается парикхмахерская и нежилых зданий 61,2 и 2,3 тыс. кв. м. Из движимого имущества у депутата в собственности Mersedes GLS 400, мотоциклы Honda GL 1800 DA и BMW C 400 GT, снегоболотоход, катер Sеф-Doo Speedster и два прицепа.

Его супруга в 2021 году заработала 6 049 094,14 рубля (-1,2 млн рублей). В собственности у нее значится один земельный участок в 1 тыс. кв. м, ¼ доли квартиры площадью 57,3 кв. м и нежилое помещение 537,9 кв. м, а также в пользовании находится земельный участок 2,4 тыс. кв. м и жилой дом 308,5 кв. м.

На седьмом месте — 61-летний депутат от партии «Единая Россия» Алексей Махотин, который в 2021 году был избран по Сертоловскому одномандатному избирательному округу №5. По результатам прошлого года он задекларировал доход в 19 283 052,79 рубля. Отметим, с 2002 года он работал на различных должностях: замгендиректора ОАО «Хлебозавод «Заря», проректором по режиму и безопасности Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Последнее место работы: советник генерального директора ОАО «Метрострой». Руководитель Ленинградского отделения организации «Боевое Братство».

В собственности у него три земельных участка от 0,1 га до 1,9 тыс. кв. м, 2088/247 600 доля в земельном участке площадью 2,4 тыс. кв. м, жилой дом 295,2 кв. м, 1/249 доли гаража 8,8 тыс. кв. м и 9704/97 040 доли в объекте незавершенного строительства нулевой площади, внедорожник Mitsubishi Pajero IV. В пользовании у парламентария квартира жены площадью 95,4 кв. м. Его супруга заработала 441 410,34 рублей, кроме квартиры в собственности у нее имеется только скромный автомобиль Nissan Note. Также на праве пользования у нее значатся земельный участок мужа 1,9 тыс. кв. м и жилой дом 295,2 кв. м.

Шестое место с доходом в 28 851 548,06 рублей занял председатель постоянной комиссии ЗакСа Ленобласти, член партии «Единая Россия», бывший ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина 70-летний политолог Станислав Еремеев. В собственности у него значится два земельных участка 852 м и 4,4 тыс. кв. м, еще ¼ доля земельного участка 17 кв. м, дачный участок 0,2 га, жилой дом 472,9 кв. м, дача 108,6 кв. м, садовый участок 36,2 кв. м, квартира 181,8 кв. м, ½ доли машино-места и ¼ долей в двух хозпостройках, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Помимо этого в пользовании у Еремеева значатся земельный участок 0,1 га, жилой дом 181,6 кв. м и квартира супруги в 160 кв. м.

Его жена по итогам 2021 года заработала 4 784 411,97 рублей, в ее собственности Mercedes GLE 300, доля в машино-местах и в пользовании — собственность мужа.

ТОП-5

Пятое место занял председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области, депутат от «Единой России» 48-летний Дмитрий Рытов, задекларировавший за 2021 год 67 161 277,62 рублей (+60 млн рублей). Он впервые был избран в сентябре 2021 года, до этого момента на протяжении 11 лет возглавлял администрацию МО «Аннинское городское поселение».

В собственности у народного избранника значатся 17 земельных участков площадью от 629 до 0,2 га, квартира площадью 64,1 кв. м, нежилое помещение 30,5 кв. м, ½ и 1/3 долей в двух нежилых помещениях. Также в его распоряжении имеется кроссовер Toyota Rav 4 и лодка «Лидер 320».

Отметим, по данным декларации 2020 года, депутат избавился от 2 га земли, а также 95/100 доли 1,75 га земельного участка. Также за минувший год Рытов обновил автомобиль, продав Mitsubishi Pajero.

Четвертое место с доходом 70 839 565,65 рублей (+58,7 млн рублей) занял заместитель председателя постоянной комиссии ЗакСа, 41-летний член «Единой России» Михаил Коломыцев. В его собственности числятся четыре земельных участка от 524 кв. м до 0,2 га, садовый участок площадью 657 кв. м, три жилых дома площадью от 121,7 до 742,4 кв. м, садовый дом 53,6 кв. м, четыре квартиры от 33,8 до 173,9 кв. м и три доли в машино-местах. Из движимого имущества у парламентария значатся автомобиль BMW X7 xDrive 30D, два мотовездехода Yamaha, моторная лодка Yamarin, катер «Сансикер» и автоприцеп.

В декларации также указан доход супруга Коломыцева — 1 660 961,12 рубль. В собственности у нее четыре квартиры площадью от 37,6 до 45 кв. м, ¼ доли в квартире 77,1 кв. м и автомобиль BMW Х6 хDrive30d. В пользовании указана самая большая квартира мужа.

ТОП-3

В тройку самых богатых депутатов ЗакСа Ленобласти входит депутат Законодательного собрания Ленинградской области, осуществляющий свои полномочия на профессиональной постоянной основе, 54-летний депутат от ЛДПР Дамир Шадаев, задекларировавший за прошлый год доход в 77 739 005,40 рублей (+5,8 млн рублей).

Напомним, Шадаев свою трудовую деятельность начал в 1991 году в качестве директора по внешнеэкономическим связям, также в 90-е годы возглавлял ряд предприятий лесопромышленного комплекса Ленинградской области. С 1997 года ушел в политику, был депутатом от Ленобласти 2 и 3 созывов, затем был депутатом Государственной думы РФ.

Помимо этого на протяжении трех лет занимал ключевые должности в различных подразделениях крупнейшего в России энергетического холдинга ИНТЕР РАО ЕЭС (российская энергетическая компания, — прим. ред.), после чего несколько лет был сотрудником Центрального аппарата МЧС России — директором Департамента инвестиций и капитального строительства и эксплуатации основных фондов МЧС России, а после занимал руководящие должности в коммерческих организациях Ленинградской области. В 2016 году вновь был избран депутатом ЗакСа Ленобласти. До 2021 года значился генеральным директором ООО «Луга Лес».

В собственности у депутата Шадаева восемь земельных участков (+2 к предыдущему году), самый большой из которых занимает площадь 17,1 га, два жилых дома 121,4 и 152,6 кв. м, квартира 108,7 кв. м, гараж 17,7 кв. м, машино-место 19,1 кв. м. Из движимого имущества владеет целым парком мотоциклов (семь единиц), четырьмя прицепами, в том числе лодочным, снегоходом Yamaha. В пользовании у него два гостевых дома, квартира, 135,9 кв. м, спортзал площадью 28,6 кв. м, баня 119,7 кв. м, хозблок, погреб, овчарня, конюшня и гараж.

Отметим, что супруга Шадаева — не менее обеспеченная женщина. Как следует из декларации мужа, за прошлый год она получила доход в 67 071 523,80 рублей (+63,6 млн рублей). В собственности у нее 51 земельный участок площадью от 1,6 до 7 га, жилой дом площадью 500 кв. м в Италии, квартира 135,9 кв. м и два машино-места. Также у нее есть движимое имущество в виде четырех грузовых автомобилей МАЗ и одного специального автокрана КС 35 714, трактора «БЕЛАРУС 82.1», моторной лодки «SILVER EAGLE DC»

Второе место занял заместитель председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области, осуществляющий свои полномочия на профессиональной постоянной основе, 65-летний депутат от «Единой России» Родион Ким, задекларировавший за 2021 год доход в 147 667 307,68 рублей

Отметим, до депутатской деятельности Ким работал в ГКУ Ленобласти «Дом дружбы Ленинградской области», гендиректором компаний ООО «ЛенОблПак» и ООО «Степикс», индивидуальным предпринимателем. В 2021 году после перерыва вновь был избран в парламент региона.

В собственности у парламентария — 32 земельных участка площадью от 196 кв. м до 69,58 га и еще ½ доли земли площадью 0,1 га, три жилых дома площадью от 63,2 до 274,8 кв. м, ½ доля в жилом доме 47,5 кв. м, три квартиры от 36 до 78,5 кв. м, две из которых в Греции. А также торгово-выставочный комплекс и объект бытового обслуживания площадью 1289,4 кв. м, 18 секций в разных сблокированных жилых домах, здание торговли, бытового обслуживания спортивно-досугового центра, два нежилых здания 108 и 323,3 кв. м, кузница, одноэтажное здание кафе, здание пункта гаражного обслуживания на 100 тракторов центрального отделения площадью 1,6 тыс. кв. м.

Из движимого имущества депутат владеет автомобилями Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и старинным ГАЗ М-21, моторной лодкой Sky Boat 520 R и двумя лодочными прицепами.

Его супруга за весь минувший год заработала всего 137 102, 84 рубля. В собственности у нее значится одна квартира площадью 59,2 кв. м. В пользовании у нее также значится квартира 78,5 кв. м., жилой дом 274,8 кв. м. и земельный участок 0,15 га.

Лидером ТОП-3 по итогам 2021 года стал депутат ЗакСа от партии «Единая Россия», осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основной деятельности — должности президента некоммерческого партнерства по содействию развитию малого и среднего бизнеса «Союз компаний «Стратегия Роста», 52-летний Сергей Моренков.

Парламентарий задекларировал 290 522 743,60 рубля дохода в 2021 году, а также три земельных участка площадью от 0,2 до 1,7 га (в двух самых больших у него значатся только доли 6640/10 222 и 6496/10 000), три квартиры, при этом полностью в собственности у него только две, площадью 72,9 и 171,3 кв. м, доли в 17 нежилых помещениях, а также легковой автомобиль УАЗ универсал 315 143, два мотоцикла Honda, мотовездеход, моторная лодка Yamaha и пять прицепов. Будучи неженатым, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, в пользовании которых значатся по четыре квартиры от 23,6 до 171,3 кв. м.

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Самыми богатыми супругами депутатов ЗакСа Ленобласти 7-го созыва стал муж заместителя председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области, осуществляющий свои полномочия на профессиональной постоянной основе, Людмилы Тептиной, заработавший в 2021 году 57 536 594,56 рубля (-866 тыс. рублей), в то время как сама депутат отчиталась о доходе всего в 3 107 899,47 рублей (+1 млн рублей).

Самым скромным по доходам оказался впервые избранный в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основной деятельности, генеральный директор ООО «АНГАРД» 36-летний Дмитрий Звонков. Парламентарий по итогам 2021 года задекларировал доход в 321 648,35 рублей. В собственности у него значится 13/118 доли в квартире площадью 175,5 кв. м.