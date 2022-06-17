Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подходит к завершению. В пятницу, 17 июня, был ключевой день работы, и в этот день не обошлось без попыток срыва намеченной программы. Главное мероприятие форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — подверглось масштабной DDoS-атаке, из-за чего его начало пришлось отложить начало «пленарки» на 1,5 часа. А значит, сместились на более поздний срок и вечерние сессии ПМЭФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания на ПМЭФ 2022

Третий день мероприятия выпал на конец рабочей недели. Некоторая расслабленность, несмотря на важность события, чувствовалось с самого утра. Сначала участники форума, которые получили особое приглашение, позавтракали в павильоне Сбера, обсуждая с президентом и председателем правления банка Германом Грефом состояние российской экономики и её перспективы на фоне в корне изменившейся реальности последних месяцев.

После чего первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) представил ежегодную оценку состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ, отметив, что год от года инвестиционная привлекательность регионов становится лучше. Напомним, что по итогам 2021 года в лидерах рейтинга АСИ оказалась Москва, Татария, Московская и Тульская области, а Петербургу досталось лишь шестое место.

Дарья Драй ИА REGNUM Сессия «Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ»

Дарья Драй ИА REGNUM Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов

Дарья Драй ИА REGNUM Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин

Дарья Драй ИА REGNUM Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин

Дарья Драй ИА REGNUM Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов

Воодушевленные достигнутыми успехами или расстроенные своими показателями главы регионов и представители бизнеса разошлись по стендам. Кто-то продолжил заключать соглашения, направленные на привлечение новых инвестиций в регионы, а кто-то — знакомиться с павильонами коллег, налаживанием деловых отношений, ради чего, в целом, и был придуман форум, отметивший 25-летний юбилей.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин

Дарья Драй ИА REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин

Чувствовалось, что участники и гости форума с нетерпением ожидают главное событие дня — выступление Владимира Путина на пленарном заседании. По плану, оно должно было начаться в 14:00 мск, однако незадолго до начала произошла мощная DDoS-атака на ресурсы форума, что сказалось на пропускной системе, обеспечивающей доступ в зал тех, кто получил отдельное приглашение послушать президента. Было решено сдвинуть время мероприятия на 1,5 часа, чтобы отбить атаку и проверить работоспособность системы.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Долгожданное выступление главы государства состоялось при полном аншлаге, но с соблюдением ковидных ограничений — с дистанцией в 1,5 метра, действующим на 24 часа дополнительным ПЦР-тестом и, частично, в масках.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники ПМЭФ 2022 идут на Пленарное заседание

Дарья Драй ИА REGNUM Участники ПМЭФ 2022 идут на Пленарное заседание

Дарья Драй ИА REGNUM Мария Захарова

Дарья Драй ИА REGNUM Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова

Дарья Драй ИА REGNUM Геннадий Тимченко

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Газпрома Алексей Миллер

Дарья Драй ИА REGNUM Глава банка ВТБ Андрей Костин и журналистка Наиля Аскер-заде

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дюков

Дарья Драй ИА REGNUM Художник Никос Сафронов

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Остальные участники форума, кто не был допущен в зал пленарного заседания, довольствовались трансляцией речи Путина в многочисленных секциях и павильонах, где царила непринужденная атмосфера и был организован бесперебойный доступ к кофе и другим напиткам. Участники ПМЭФ обменивались впечатлениями от форума и новостей из выступления президента.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания на ПМЭФ 2022

В субботу, 18 июня, на форуме пройдет еще несколько сессий и круглых столов, после чего оргкомитет подведёт итоги его работы.