Более миллиона петербуржцев прошли с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла — на акции «Бессмертный полк» в центре Санкт-Петербурга. Своим участием в шествии они отдали дань памяти героям войны, а многие также проявили гражданскую позицию, поддерживая современных защитников Отечества.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Знамя на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщицы акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Портреты на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Памятная акция, которая два года из-за пандемии проходила в режиме онлайн, в этом году привлекла огромное количество участников. Толпы горожан со всех районов Петербурга стекались на Невский проспект. Уже в метро участники шествия начали распаковывать штендеры с черно-белыми фотографиями героев войны и тыла.

Колонны с участниками шествия начали формироваться от площади Александра Невского еще в 13:00 мск. Несмотря на ледяной ветер с Невы и серые тучи, горожане, не дожидаясь официального начала мероприятия, пройдя пункт проверки с металлодетекторами, начали путь к площади Восстания.

Дарья Драй ИА REGNUM Знамя на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту в рамках празднования Дня Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту в рамках празднования Дня Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту в рамках празднования Дня Победы

«Третий год принимаем участие, жалко, что был перерыв (2020–2021 года шествия не было из-за пандемии коронавируса, — прим. ред.). Участвуем, потрясающие ощущения, когда люди начинают петь, кричать, радоваться победе, стихи читать про войну. Плакать аж хочется», — рассказала участница акции Наталья Бублик, держа в руках четыре фотографии мужчин.

«Это мои двоюродные деды. Четверо воевали, один из них пропал без вести. Еще об одном кровном родственнике из Еревана узнали недавно. О нем данные нашли только в этом году. Оказывается, был в плену, потом присоединился к американским войскам. Потом его освободили, было следствие, признали, что ни в чем не виновен. Родственники о нем скрывали долго, оказывается, участвовал в боях, несколько раз был ранен. Узнали все это с открытых специальных сайтов, это потрясающе», — поделилась собеседница агентства.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

В 15:00 мск горожане, распевая фронтовые песни, поздравляя друг друга с праздником, скандируя «Русскому флагу Ура!», «Ура советскому солдату!», «Ура народу победителю!» и «Слава Ленинграду!», отправились к Дворцовой площади всей большой колонной.

«Я участвую в «Бессмертном полку» в первый раз. Очень рада, необыкновенное чувство. Это мой дедушка Козлов Владимир Иванович. Он был военным летчиком, закончил воевать в Берлине, был ранен, дослужился до майора, — рассказала о своих героях Елена Федорова. — А это мой папа, был в блокадном Ленинграде 1,5 года, подростком его по Дороге жизни вывезли в город Молотов (Пермь), там он закончил военно-морское училище и год успел повоевать».

Дарья Драй ИА REGNUM Знамя на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Вдоль колонны по Невскому проспекту расположились многочисленные зрители. Часть из них снимала на камеру мобильных телефонов идущую колонну, а другие, держа фотографии своих родственников, символически присоединялись к ней, рассказывали своим детям о героях, изображённых на портретах.

«Это мой дед по маминой линии, Степаненко Николай Никитович, он погиб под Варшавой в 1945 году. Это тоже по линии моей матери, брат и сестра (мой двоюродный дедушка и его родная сестра Раиса и Николай Золины). Она защищала Сталинград, воевала в зенитном полку, была разведчицей. Прошла всю войну, очень хорошо помню ее рассказы о том, как Сталинград стирали с лица Земли. А Николай Петрович пропал без вести, мы его очень долго искали, но появилась информация, что погиб где-то в Польше, — поделился ИА REGNUM историей своей семьи Эдуард Перепечкин. — А это мой дед по линии отца — Александр Перепечкин. Он в пехоте, закончил войну в Варшаве, был тяжело ранен, не дошел до Берлина, умер в 1973 году, через год после моего рождения».

Эдуард Перепечкин отметил, что до пандемии он вместе с семьей выходил на шествие «Бессмертного полка» как зритель. В 2022 году, когда войска России начали специальную военную операцию на Украине, решил, что важно самому пройти в шествии.

«Этот год очень важен для сплочения страны. Сейчас идет специальная операция, и очень важно, чтобы наши дети понимали — то, за что воевали наши отцы и дети, сейчас фактически то же самое происходит на Донбассе. Именно так мы должны поддержать наших воинов, которые там сейчас находятся», — подытожил Перепечкин и, взяв под руку сына с женой, продолжил шествие.

Дарья Драй ИА REGNUM Портреты на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Портреты на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

«Я участвую впервые. Я давно хотела, просто не получалось, обстоятельства так складывались, что никогда очно не получалось, поэтому представилась возможность, обязательно решила пойти, — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM одна из участниц шествия и рассказала про человека, чей портрет она сегодня несёт. — Это отец моего друга. Мы с ним из одного города, Мариуполя. Он в 20 лет пошёл добровольцем служить на фронт, в 1943 году был тяжело ранен, награждён многими орденами и медалями. Прожил до ста лет и до сегодняшнего дня не дожил два месяца, к сожалению».

Своими эмоциями от участия в шествии поделилась и другая участница. Она также впервые принимает участие в «Бессмертном полку».

«Я сюда переехала три года назад из Белгорода. Потом началась пандемия. Мне сейчас очень радостно, приятно, что я могу участвовать, потому что у нас в Белгородской области не у всех получается сейчас организовать (шествие) в силу обстоятельств. Я рада, что вношу свою лепту, моя семья, мы несём портреты своих родственников, дедушек. Они отдали за нас свою жизнь, за нашу Родину, за нашу Россию», — отметила девушка.

Она также поделилась историей своей семьи, рассказала о родственниках, которые воевали во время Великой Отечественной войны.

«Мой прадедушка, Костенко Семён Яковлевич, он служил в НКВД. Малиновский Иван Григорьевич и Шватов Михаил Прокопьевич — это моего мужа дедушки. Все воевали в разных местах. Вот если, например, двое погибли, то Михаил Прокопьевич дожил до 1987 года, живой пришёл», — рассказала участница.

Дарья Драй ИА REGNUM Знамя на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Были и те, кто уже ранее шагал в «Бессмертном полку». Одним из них стал Андрей. Он прошёл сегодня в шествии уже третий или четвёртый раз. Сегодня он пришёл с портретом фронтовика Ивана, который служил в Кронштадте, а после войны его нашли в Югославии. Андрей отметил, что, к сожалению, его семье о судьбе родственника мало что известно.

Среди опытных участников была и семья из Петербурга. Они рассказали корреспонденту ИА REGNUM о своём отношении к акции и о тех, чьи фотографии сегодня несут на штендерах.

«Все года участвую, я уже не помню, с какого, с 15 года, ну, с самого начала, — заявил глава семейства. — Вот мой дед (мужчина указал на табличку с фотографией Глебова Михаила Ивановича — прим ред.). Дед и прадед воевали. Дед награждён Орденом Красной Звезды, герой. Второй прадед получил ранение».

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Среди тех, кто уже не первый раз шагает в «Бессмертном полку», оказалась участница, которая в 2019 году в такой же акции прошла в Лос-Анджелесе (США). Валентина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что тогда было замечательное шествие. Ветераны американские и российские — все были вместе. Она предположила, что в этом году так уже не будет.

«В Петербурге в первый раз, потому что я не могла быть в этом городе и не пройти в «Бессмертном полку». Я бы себе не простила», — заявила Валентина. Участница пришла со своим портретом. — Это мой папа (Кривусёв Виктор Викторович), он прошёл всю войну. Потом он ещё был на восточном фронте (война с Японией, — прим. ред.)».

К табличке с портретом фронтовика Валентина прикрепила лист с именем Андрея Шевцова, погибшего несколько дней назад, 29 апреля 2022 года в городе Горловке, что в Донецкой Народной Республике. Женщина рассказала, что его застрелил снайпер. Валентина подчеркнула, что люди Донбасса восемь лет живут под огнём, борясь с нацистами.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

В колонне «Бессмертного полка», среди табличек с портретами фронтовиков, изредка встречались отсылки к проходящей в эти дни спецоперации по защите Донбасса. Некоторые участники нанесли символы «Z» и «V» на свои штендеры с обратной стороны портретов.

Шествие завершилось спустя полтора часа после начала на Дворцовой площади у концертной сцены напротив Главного штаба. К тому моменту и погода наладилась, сквозь тучи пробилось солнце, показалась синева мирного неба.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

На площади начался торжественный концерт в честь Дня Победы. Перед жителями и гостями города выступили творческие коллективы. Большую часть внимания привлёк народный артист России Сергей Безруков. Своё выступление он начал с песни Владимира Высоцкого «Парус».

… День Победы в Петербурге объединил многих. В шествии «Бессмертного полка» прошли представители петербургского казачества. Многие подготовились и пришли в одежде военного времени. Они стали объектом повышенного внимания у желающих сделать памятные снимки. На улицах города отмечали праздник как жители России, так и иностранцы.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

Кульминацией Дня Победы станет праздничный салют. Традиционного его можно увидеть с Дворцовой набережной и других точек города. Залпы дадут в 22:00.