Джозеф Тёрнер
Автор
Занимался анализом бульварно-детективной литературы в Нью-Йорке.
Последние публикации
Контролируемая оппозиция: проблема в Маккарти и Макконнелле, а не в Трампе
Пока редакторы американских СМИ размышляют о том, что экс-президент США Дональд Трамп виновен в отсутствии «красной волны» на промежуточных выборах или спекулируют насчет президентской гонки между Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом, в эфире, кажется, уделяется слишком мало информации...
15 ноября 2022
Республиканцы отрекаются от Трампа после неудачных выборов: «Он лишний»
Сторонники Республиканской партии США разошлись во мнениях о том, оказала ли поддержка экс-президента страны Дональда Трампа негативное влияние на промежуточные выборы в Конгресс, результаты которых не оправдали прогнозов о победе республиканцев в обеих палатах. На выборах разница между двумя...
14 ноября 2022
Движение к балканизации: выборы в США принесли победу двум партиям
В США 8 ноября прошли промежуточные выборы, однако ожидаемая многими консерваторами «красная волна» Республиканской партии так и не накрыла Конгресс, оказавшись всего лишь неким миражом. Журналист The Dossier Джордан Счачел считает, что это связано с тем, что многие американцы перестают ценить...
10 ноября 2022
The Dossier: Сорос и Клинтоны проспонсировали бойкот Twitter рекламодателями
Левые активисты, связанные с видными политиками-демократами и чрезвычайно богатыми спонсорами, возглавили кампанию по бойкоту корпоративными рекламодателями Twitter после покупки соцсети основателем SpaceX Илоном Маском, пишет журналист The Dossier Джордан Счачел. Ранее группа под названием...
10 ноября 2022
«Культура отмены формирует политику Байдена» — США не признают Нетаньяху
Президент США Джо Байден до сих пор не поздравил с победой на парламентских выборах в Израиле 73-летнего Биньямина Нетаньяху, вернувшегося к власти несмотря на обвинения в коррупции. При этом временный премьер-министр Яир Лапид уже признал свое поражение и поздравил Нетаньяху с победой...
8 ноября 2022
Байден отказался от ядерной сделки с Ираном ради победы на выборах — Сеть
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что не хочет «тратить время» на попытки возобновить переговоры с Ираном по поводу ядерной сделки после антиправительственных протестов в Тегеране и якобы его поддержки специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Выступая 31 октября...
1 ноября 2022
«У Зеленского есть на Байдена компромат» — Сеть радуется ссоре США и Киева
Новость о том, что президент США Джо Байден сорвался на главу киевского режима Владимира Зеленского за безграничную наглость, вызвала большой интерес американских интернет-пользователей, которые выразили свое мнение под соответствующей публикацией Fox News. Ранее, 31 октября, американский телеканал...
1 ноября 2022
ВС США впервые признаны «слабыми» — отчет Heritage Foundation
Авторы нового доклада стратегического исследовательского института США Heritage Foundation впервые за девять лет назвали американские вооруженные силы «слабыми». В докладе, подготовленном консервативным аналитическим центром, подчеркивается, что вооруженные силы все больше рискуют «оказаться...
20 октября 2022
Запрет США на участие в переговорах с Россией ведет к третьей мировой войне
Предложение американского предпринимателя Илона Маска о заключении мира между киевским режимом и Россией вызвало бурю негативных комментариев в Twitter. В ответ Маск был назван «пропутинской марионеткой», рассказывает колумнист Newsweek Дэвид Сакс. Сам глава киевского режима Владимир Зеленский...
19 октября 2022
Байден «был вовлечен» в махинации его сына Хантера в Киеве — свидетели
Согласно новым показаниям осведомителей, президент США Джо Байден знал о незаконной деятельности своего сына Хантера на территории б. УССР и был вовлечен в некоторые из его сделок. Об этом рассказал сенатор-республиканец Чак Грассли, высказав предположение, что ФБР располагает «объемными...
18 октября 2022
Трамп обошел в предвыборном опросе Байдена, рейтинг которого упал ниже 40%
Если бы президентские выборы США 2020 года проходили сегодня, то большинство избирателей проголосовали бы за экс-президента Дональда Трампа, а не за нынешнего президента Джо Байдена, согласно данным нового опроса, проведенного газетой New York Times и колледжем Сиена. Опрос также показал, что...
18 октября 2022
«Политик, уставший от многолетних неудач» — Иран дал отпор Байдену
Правительство Ирана назвало президента США Джо Байдена «уставшим от многолетних неудач» политиком и осудило Вашингтон за разжигание хаоса, террора и разрушения в исламской республике. Ранее 14 октября Байден прокомментировал протесты в Иране, заявив, что он «ошеломлен» тем, как «агрессивно иранский...
17 октября 2022
«Байден опаснее Трампа» — американцы осудили президента за разжигание войн
Президент США Джо Байден заявил 12 октября, что главной задачей для Штатов в ближайшие годы будет конкуренция с Китаем и сдерживание России, а также восстановление подорванного влияния Демократической партии внутри страны. Это входит в новую 48-страничную стратегию национальной безопасности...
13 октября 2022
США обвинили Саудовскую Аравию в поддержке СВО
США фактически обвинили Саудовскую Аравию в поддержке специальной военной операции России на территории бывш. УССР после того, как возглавляемый Эр-Риядом альянс ОПЕК+ объявил на прошлой неделе о сокращении добычи нефти. «Мы считаем, что после решения, которое ОПЕК+ приняла на прошлой неделе...
12 октября 2022
«США пора отказаться от поддержки нацистов» — американцы о поражении Киева
Либеральные СМИ США, с газетой New York Times на передовой, начали активно писать об ударах Вооружённых сил России высокоточным оружием по территории бывшей УССР, при этом умалчивая о теракте на Крымском мосту, организованном киевским режимом. В ответ американские интернет-пользователи уличили...
11 октября 2022
США готовы научить Венесуэлу «честным выборам», чтобы снова качать нефть
Администрация президента США Джо Байдена временно отказалась от намерений ослаблять санкции в отношении Венесуэлы, так как данное решение подверглось сильной критике со стороны борцов за права человека. «Наша санкционная политика в отношении Венесуэлы остается неизменной. Мы будем пересматривать...
10 октября 2022
«Человек официально стал дебилом» — Сеть осудила Болтона за угрозы Путину
Заявление экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Джона Болтона о том, что президент России Владимир Путин станет «законной военной целью» в случае применения ядерного оружия, вызвало критику со стороны американских интернет-пользователей, осудивших политика за неподобающую...
10 октября 2022
Саудовская Аравия стала главным врагом США после сокращения добычи нефти
Решение Саудовской Аравии присоединиться к своим партнерам и сократить добычу нефти на 2 млн б/с стало поражением для администрации президента США Джо Байдена, которая усердно пыталась переманить на свою сторону страну Среднего Востока на фоне введения антироссийских санкций и последовавшего за...
7 октября 2022
Американцы раскритиковали США за попытку оправдать смерть Дарьи Дугиной
Киевский режим санкционировал в августе этого года взрыв машины русского философа Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь Дарья. Раскрытие данной информации, считают американские политики, может привести к расширению конфликта, сообщает 6 октября New York Times. Со ссылкой на...
6 октября 2022
«Россия — не мстительное государство» — американцы предрекли победу СВО
В понедельник, 3 октября, основатель SpaceX Илон Маск поделился с подписчиками в Twitter наброском «плана», который потенциально мог бы привести к прекращению конфликта между Россией и киевским режимом. Вполне естественно, что это предложение вызвало ярость как на просторах Twitter, так и во всей...
5 октября 2022