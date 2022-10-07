Решение Саудовской Аравии присоединиться к своим партнерам и сократить добычу нефти на 2 млн б/с стало поражением для администрации президента США Джо Байдена, которая усердно пыталась переманить на свою сторону страну Среднего Востока на фоне введения антироссийских санкций и последовавшего за ними повышения цен на бензин.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Это также спровоцировало волну новых упреков по поводу предстоящей этим летом поездки Байдена в королевство. Белый дом надеется, что визит поможет улучшить отношения с Саудовской Аравией по целому ряду вопросов, включая глобальные поставки нефти.

Решение о сокращении добычи нефти, объявленное ОПЕК+, взбесило некоторых чиновников в администрации Байдена, отмечает Washington Post, так как политики восприняли его как прямое оскорбление. Более того, такой поворот событий — предвещающий повышение цен на бензин — грозит подорвать позиции демократов на промежуточных выборах 2022 года.

Теперь правительству США предстоит разработать план на случай потенциального скачка цен, что пойдет на пользу России и одновременно усугубит основные проблемы, стоящие перед американской экономикой.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Washington Post.

«Они никогда не были нашими друзьями. Эта Саудовская Аравия знает, что мы находимся в середине важных выборов. Повышение цен на бензин прямо сейчас, после того как всего за несколько недель до этого Саудовская Аравия принимала у себя нашего президента, — это оскорбление. Им бы понравилась авторитарная клептократия в Вашингтоне. Мы не можем отучить себя от их грязной нефти достаточно быстро», — пишет realitystudio.

«В качестве ответной меры сейчас самое время для Байдена ввести санкции за убийство Хашогги», — считает The Shape.

«Жду дня, когда Америка перестанет танцевать с саудовцами. Они сделали слишком много вещей против Америки. Когда Байден поедет в Иран, нефтяной кризис будет решен. Это должно напугать саудовцев до смерти», — указывает Zodicraker.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пончо

«Этот шаг унизит администрацию Байдена и поднимет цены на газ», — соглашается cometogether.

«Пришло время относиться к Саудовской Аравии и ОПЕК как к ненадежным, враждебным структурам. Они продолжают показывать пальцем на любую видимую слабость США», — злится Tamble.

«Саудовский принц еще раз доказывает, что ему нельзя доверять. Принц-консерватор взял курс на войну. Для нас он должен стать изгоем», — категоричен ProofBR.

«Пришло время положить конец дьявольской сделке с Саудовской Аравией. Мы знаем, что они помогли организовать 911, мы знаем, что они убили журналиста, мы знаем, что они играют с нами ради своей нефти и влияния. Жаль, что мы так долго вооружали и поддерживали их, но сейчас мир ужесточается и выбирает сторону», — убежден Left of Canuk.

«Послушайте, мы знаем, кто такие саудовцы. И это не первый раз, когда ОПЕК ставит свои интересы выше интересов всего мира, своих союзников», — жалуется POed vet.

«Я убежденный демократ, но мысль о том, что Байден будет игнорировать шокирующие данные о правах человека в Саудовской Аравии для обеспечения поставок нефти, безумно шокирует», — делится carolyngeneva.

«Саудовская Аравия никогда не была надежным глобальным партнером», — комментирует Mike Olsen.

«Сейчас промежуточные выборы, пусть все конгрессмены и сенаторы официально заявят о своей позиции за или против сотрудничества с саудовцами. Посмотрим, кто проголосует против», — предлагает Wayoming 48.

«Самая большая угроза миру, США и мировой экономике — это Саудовская Аравия. Мы должны воевать именно с ними», — подчеркивает Bruce K.

Напомним, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки отразится на гражданах США. Об этом в эфире телеканала ABC заявили американские эксперты.

По их словам, прежде всего это может привести к резкому росту цен на топливо в Соединённых Штатах. Глава отдела анализа нефтегазового рынка компании GasBuddy Патрик де Хаан отметил, что, «скорее всего, это означает, что цены на заправках вырастут где-то на 10–30 центов за галлон (3,8 литра)». При этом указывается, что из-за высокого спроса цены на бензин в США уже начали расти. В среднем по стране за галлон платят 3,83 доллара, хотя ещё на прошлой неделе было на 5 центов меньше.