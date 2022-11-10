Вашингтон, 10 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Левые активисты, связанные с видными политиками-демократами и чрезвычайно богатыми спонсорами, возглавили кампанию по бойкоту корпоративными рекламодателями Twitter после покупки соцсети основателем SpaceX Илоном Маском, пишет журналист The Dossier Джордан Счачел.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее группа под названием Accountable Tech убедила крупных рекламодателей, таких как Pfizer, Audi, General Motors и General Mills, убрать рекламу из Twitter из-за якобы опасений по поводу того, что новый владелец ослабит правила модерации контента. Пытаясь успокоить рекламщиков, американский предприниматель пообещал превратить Twitter в «правдивую платформу» без фальшивых аккаунтов.

При этом Accountable Tech финансируется некоммерческим фондом The North Fund, который, в свою очередь, контролирует компания Arabella Advisors. Здесь есть несколько уровней путаницы, разобравшись с которой оказывается, что Arabella была основана неким Эриком Кесслером, доверенным лицом 42-го президента США Билла Клинтона. Поэтому не стоит удивляться, что Джесси Лерич, также связанный с Клинтонами, тоже является соучредителем Accountable Tech.

Через свои дочерние организации Arabella ранее вложила сотни миллионов долларов в различные политические кампании, в том числе она спонсировала движение за импичмент экс-президента США Дональда Трампа. Фирма также профинансировала политическую кампанию под названием «НикогдаТрамп» прогрессивного военного активиста Билла Кристола.

Дональд Трамп

Более того, в список основных и косвенных доноров Arabella входит миллиардер-глобалист Джордж Сорос и прогрессивный основатель eBay Пьер Омидьяр.

Впрочем, значительная часть денег для организации также поступает из-за рубежа от Хансйорга Висса, 87-летнего ультралевого швейцарского миллиардера, не имеющего американского гражданства. Согласно данным The New York Times, он предоставил фонду более $135 миллионов.

Журналист The Dossier подводит к выводу, что в преддверии промежуточных выборов в США Accountable Tech, по сути, добивалась упадка Twitter за счет сокращения рекламных доходов, в которых соцсеть так нуждается для возвращения в форму, существовавшую до прихода Маска. Всё это делается для еще большего центрирования республиканцев, продвижения выгодных Демпартии институциональных нарративов, а также политического подавления, подчеркивает Счачел.

Напомним, что ранее коалиция групп по защите гражданских прав потребовала от рекламодателей Twitter приостановить сотрудничество с соцсетью после того, как Маск уволил примерно половину сотрудников.