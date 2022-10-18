Согласно новым показаниям осведомителей, президент США Джо Байден знал о незаконной деятельности своего сына Хантера на территории б. УССР и был вовлечен в некоторые из его сделок. Об этом рассказал сенатор-республиканец Чак Грассли, высказав предположение, что ФБР располагает «объемными доказательствами» о преступной деятельности семьи главы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Грассли также указал, что у ФБР есть ряд документов о деятельности Николая Злочевского, владельца газовой компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Документы, находящиеся в распоряжении ФБР, содержат конкретные детали о преступном поведении Хантера Байдена. Эти документы также указывают на то, что Джо Байден знал о деловых договоренностях своего сына и, возможно, был вовлечен в некоторые из них. Пока неясно, свернуло ли ФБР свое расследование в отношении Байдена в связи с тем, что в преддверии выборов 2020 года Демократическая партия распространила слухи, что все улики против Хантера якобы являются русской дезинформацией, рассказал Грассли.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Можете ли вы представить, что произойдет, если ФБР отнесется к этому расследованию так же серьезно, как оно относилось ко всем расследованиям в отношении Трампа? Неравное применение закона подрывает демократию», — пишет jethro3658.

«Если бы ФБР провело расследование тщательно, тогда Байден и большинство членов его семьи оказались бы в тюрьме еще до выборов, а Трамп все еще был бы президентом. Киевского кризиса бы не было, миллионы нелегалов не вторглись бы в Америку, а картели не наводнили бы наши города китайским фентиналом», — комментирует magazinesizematters.

Navy Petty Officer 1st Class Carlos M. Vazquez II Джо Байден обнимает свою семью во время 59-й церемонии инаугурации президента в Вашингтоне

«Когда-нибудь, так или иначе, кто-то должен указать на неспособность американской политической «системы» к саморегулированию», — указывает cestmoi024.

«Кто-нибудь еще с нетерпением ждет предстоящего импичмента Байдена? В отличие от Трампа это будет настоящий, законный импичмент», — надеется medievalprism.

«Из этого ничего не выйдет… В банановой республике вы никогда не увидите судебного преследования политиков… Мы и есть банановая республика. Мы давно перестали быть настоящей страной. Мы зашли так далеко, что это уже невозможно восстановить», — переживает forthepeople.

«Хантер получал экстравагантные зарплаты от нескольких иностранных компаний, несмотря на отсутствие опыта в соответствующих областях, так что, должно быть, был другой мотив для его найма. Этим мотивом был политический фаворитизм со стороны его отца, и поэтому очевидно, что в этом был замешан Джо. Без Джо не было бы «услуг за услуги», — рассуждает sangomez.

«Сокровищница корпоративных документов, электронных писем, текстовых сообщений, фотографий и голосовых записей, охватывающая десятилетие, а еще ноутбук предоставил первые доказательства того, что президент Джо Байден был вовлечен в авантюры своего сына в Китае, Киеве и за их пределами, несмотря на его неоднократные отрицания», — подчеркивает bideniscompost.

«Тот факт, что ФБР похоронило это расследование перед выборами, чрезвычайно показателен! Если бы на ноутбуке Ханетра ничего не было, они бы выложили это во всех новостях!» — восклицает sayswho? 210.

«Я хотел бы знать, сколько долларов, идущих киевскому режиму, возвращается обратно Байдену и Демпартии», — просит senddems2china.

«До тех пор, пока минюст и ФБР остаются на зарплате у президента, ничего не произойдет. Всё будет замято, если только Хантер не сменит свою фамилию на Трамп. Вот как выглядит двухуровневая система правосудия, ребята. У них был его ноутбук в течение 4 лет, и они до сих пор не предъявили ему обвинения. Они даже не подумают предъявить ему обвинение до окончания выборов», — считает maddogj2122.

Напомним, что расследование в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году, когда в США стартовала новая президентская гонка. Первоначально расследование было сосредоточено на финансах Хантера, связанных с его работой на киевский режим. Со временем следователи начали выяснять, что сын политика, вероятно, врал о своих доходах и оформлении документов на покупку оружия в 2018 году.

Любопытно, что во время выборов, когда арест Хантера мог помешать его отцу занять место в Белом доме, сам Джо Байден и ведущие либеральные СМИ США утверждали, что все слухи о мошенничестве являются «русской пропагандой».