Вашингтон, 10 ноября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В США 8 ноября прошли промежуточные выборы, однако ожидаемая многими консерваторами «красная волна» Республиканской партии так и не накрыла Конгресс, оказавшись всего лишь неким миражом. Журналист The Dossier Джордан Счачел считает, что это связано с тем, что многие американцы перестают ценить свободу, пока другие предпочитают, чтобы их штат обосабливался от федерального правительства. Аналитик также объясняет отсутствие триумфа республиканцев тем, что в реальности они не сильно лучше демократов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Многие американцы больше не ценят свободу

Такая новая реальность станет горькой пилюлей для всех американских патриотов, однако этот факт сейчас слишком очевиден, чтобы его игнорировать. В свое время отец-основатель США Бенджамин Франклин заметил: «Те, кто отказывается от свобод ради временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности».

Многие американцы, если не большинство, больше не дорожат основополагающим принципом свободы. И если последние три года тирании коронавирусных локдаунов недостаточно наглядно продемонстрировали это, то промежуточные выборы неопровержимо доказали, что значительная часть американцев предпочитает государственную тиранию индивидуальному суверенитету.

Избиратели по всей стране согласились, чтобы Штаты превратились в биомедицинское безопасное государство, которое пообещало защитить их от насморка в обмен на основные свободы. Так, 8 ноября были переизбраны почти все политики, год назад выступавшие за карантин и обязательную вакцинацию. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом победил с перевесом в 18 очков. Демократ Гретхен Уитмер обошла кандидата от Республиканской партии Тюдора Диксона на 10 пунктов. Губернатор Нью-Йорка от демпартии Кэти Хочул также одержала победу, и этот список можно продолжить.

Уильям Хогарт. Встреча с избирателями. 1754-1755

Будущее за балканизацией

Однако результаты выборов также показали, что десятки миллионов американцев, которые по-прежнему ценят свободу, смогли объединиться в блоки по всей стране и добиться победы таких видных республиканцев, как Рон Десантис, Кристи Ноэм, Брайан Кемп и Ким Рейнольдс.

Журналист выделяет республиканцев, живущих в «свободных штатах», указывая, что у них есть много поводов для оптимизма, особенно учитывая тот факт, что в законодательстве США конституционный прецедент предоставляет местному правительству значительные полномочия.

Счачел предполагает, что республиканцам пора пересмотреть приоритеты. Федеральный режим Вашингтона и его бюрократические институты остаются самой большой угрозой свободам избирателей. Американцам стоило бы на время забыть о Китае и России и понять, что главный враг сидит внутри в лице федеральной громады, которая продолжает грубо попирать их свободы.

Вместо того чтобы посылать национальных кандидатов в Вашингтон для исправления ситуации, стоило бы пересмотреть политические приоритеты и встать на путь укрепления суверенитета внутри своего штата и изоляции от федерального правительства.

Джордж Калеб Бингем. Окружные выборы

Счачел предлагает стремиться к локализации или децентрализации, отмечая, что идея посылать «нашего человека» в Вашингтон для исправления ситуации больше не кажется целесообразной, ведь столица слишком большая и слишком односторонняя, чтобы лидер оппозиции мог раз и навсегда изменить ее курс.

Существует вполне четкий курс движения вперед, где возможно отделение местных структур от правящей империи. При этом добиться успеха на этом пути помогут новые экономические, культурные и политические инструменты.

Республиканская партия — это бездуховная пустая оболочка

Идеальной партии не существует и американцы справедливо винят обе стороны Вашингтона в сложившихся проблемах США. Обе партий подавляющим большинством поддержали биомедицинское государство безопасности под предлогом защиты от коронавируса. Обе партии продолжают ставить в приоритет военные авантюры за рубежом, а не процветание американцев. Обе партии обесценили валюту, способствовали резкому росту инфляции и значительному обнищанию собственных граждан. Обе партии стремятся к усилению роли правительства на всех уровнях.

Легко обвинить экс-президента США Дональда Трампа во всех бедах, но кто был бы рад видеть, как республиканцы Митч Макконнелл и Кевин Маккарти остаются на руководящих постах? В чем именно заключается повестка дня республиканцев, кроме как в торможении программы администрации президента Джо Байдена? По сути, только на местном уровне избиратели могут за счет голосования как-то повлиять на положение дел. На национальном же уровне, по понятным причинам, избиратели выбирают между двумя сторонами одной медали.

Уильям Хогарт. Голосование. 1754-1758

Что же дальше?

Звездой Республиканской партии на выборах стал губернатор Флориды Рон Десантис, который превзошел и так завышенные ожидания и укрепил свои позиции в качестве единственного серьезного кандидата от партии на выборы 2024 года, за исключением самого Трампа. При этом, хотя ДеСантис, скорее всего, и решит бороться за Белый дом, он сделал бы больше полезного, оставаясь губернатором и направляя Флориду к децентрализованному будущему.

Что касается демпартии, то отсутствие явной оппозиции на выборах развязало им руки на будущее, дав понять, что они могут продолжать навязывать свои драконовские ограничения массам. Когда наступит следующая чрезвычайная ситуация, демпартия без колебаний возьмется за новую авторитарную программу, ведь теперь они знают, что могут манипулировать людьми за счет создания иллюзии безопасности.

Промежуточные выборы не оправдали прогнозов, но внесли ясность в текущее положение дел в Соединенных Штатах. Линия разделения между двумя Америками — Америкой свободы и Америкой безопасности — стала явной как никогда ранее. Штаты разделены сейчас больше, чем когда-либо. Американцы из «государства безопасности» обрели контроль над федеральными институтами, и у них нет реальной оппозиции в Вашингтоне. На этом фоне свободолюбивым американцам решение придется искать не в Вашингтоне, а гораздо ближе к дому.