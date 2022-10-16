Правительство Ирана назвало президента США Джо Байдена «уставшим от многолетних неудач» политиком и осудило Вашингтон за разжигание хаоса, террора и разрушения в исламской республике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Ранее 14 октября Байден прокомментировал протесты в Иране, заявив, что он «ошеломлен» тем, как «агрессивно иранский народ восстал против исламистского режима страны». В ответ 16 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил главу Белого дома за «вмешательство».

«Иран слишком силен, чтобы его воля была поколеблена вмешательством… политика, утомившегося от многолетних неудач, — написал Канани в социальных сетях. — Мы вместе будем защищать независимость Ирана».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Иран назвал президента Байдена «усталым» политиком». Именно так думает сейчас каждая страна, но Ирану хватило наглости сказать это вслух», — подчеркивает fiorellina.

«Нам нужна тотальная политическая чистка в ближайшее время. Я все время думаю, что хуже уже быть не может, но каждый раз ошибаюсь. Мы теперь даже не можем защитить себя из-за нашего коррумпированного, неумелого правительства и наших слабоумных военных лидеров», — жалуется phronesis.

«Помните, как многие утверждали, что весь мир смеется над Трампом? Нет, весь мир смеется над Байденом», — указывает DJRoukan782.

«Все в порядке, мы все здесь тоже устали от Байдена», — пишет pandemic=dempanic.

(сс) White House Джо Байден

«Мы все осуждаем Байдена и это страшно!» — восклицает DV2U909.

«Во всем мире никто не воспринимает Байдена всерьез», — подчеркивает mk101mk693.

«Мы все знаем, что Байден — старый усталый человек с многолетним опытом неудач. И то, что наши враги объявили об этом на глобальном уровне, просто подчеркивает, насколько его не уважают, и самое печальное то, что я даже не могу с этим спорить. Байден запятнан», — комментирует cccollo.

«Никогда не думал, что соглашусь с Ираном, но этот день настал», — подчеркивает LordAlvin.

«Между тем Байден без проблем ведет с ними переговоры о добыче нефти», — негодует ReaganRepub.

«Иран еще сделал Байдену комплимент. На самом деле, американцы думают о нем намного хуже…» — отмечает RJR123.

«Политик, уставший от многолетних неудач», — какое меткое описание Байдена», — радуется ncyankee48 010.

«Канани прав в отношении долгой карьеры Байдена, связанной с неудачами и коррупцией, но он знает, что сам Байден не вмешивается во внутренние дела Ирана, это делают его кукловоды», — рассуждает freepeople660.

«Я полностью согласен с Ираном, и США нужно держаться подальше от дел других стран, тем более что у нас большие проблемы у наших собственных границ. Если народ хочет сменить свое правительство, это должны делать они, а не американцы. Идее «смены режима» за счет перекачки триллионов долларов налогов в военно-промышленный комплекс должен прийти конец», — пишет washingtondemocrats_r_iconoclasts.

«Печально, но большинство американцев согласны с этим», — указывает jordanf.

«Иранцы еще достаточно мягко выразились», — считает toldyousodems.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден призвал власти Ирана положить конец насилию против собственных граждан.