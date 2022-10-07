Администрация президента США Джо Байдена временно отказалась от намерений ослаблять санкции в отношении Венесуэлы, так как данное решение подверглось сильной критике со стороны борцов за права человека.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Наша санкционная политика в отношении Венесуэлы остается неизменной. Мы будем пересматривать нашу санкционную политику только в случае конструктивных шагов режима Мадуро по восстановлению демократии в Венесуэле и облегчению страданий венесуэльского народа», — заявил глава госдепа США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.

Издание Wall Street Journal утверждает, что администрация Байдена ранее уже начала договариваться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о переговорах с оппозицией страны и проведении «свободных и честных» президентских выборов в 2024 году. Взамен США обещают Мадуро освободить сотни миллионов замороженных государственных средств.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

Сделка также позволила бы крупнейшей интегрированной энергетической компании США Chevron возобновить доступ к нефти в то время, когда Белый дом пытается давить на Россию. Президент Байден на этом фоне также признал, что Штатам необходимо рассмотреть «альтернативные варианты» снабжения страны нефтью. На вопрос, включает ли это возобновление сотрудничества с Венесуэлой, президент ответил: «Альтернатив много, мы еще не определились».

На этом фоне критики предупреждают, что для администрации США, которая, как она утверждает, придает первостепенное значение правам человека, любая сделка с Венесуэлой стала бы ошибкой.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили потенциал противоречивой сделки.

«Я чувствую огромное облегчение от того, что наш «объединитель» Джо Байден вступил в должность. С тех пор как он это сделал, я чувствую себя так тепло и уютно, ведь стоимость жизни резко возросла, а теперь, чтобы сбить цены, Байден хочет заключить договор с диктатором», — иронизирует johnn707.

«Джо Байден несет ответственность за разрушительную инфляцию и стремительный спад нашей экономики. При администрации Трампа страна процветала. Надеюсь, избиратели исправят ситуацию в 2024 году», — пишет johnn707.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Ответственность за энергетический кризис лежит исключительно на администрации Байдена. Мы не нуждаемся в нефти или газе ни от одного иностранного государства. До администрации Байдена мы были чистым экспортером нефти и газа. Даже если вы верите в мистификацию климата, нет никакой разницы, где добываются нефть и газ», — отмечает williammalinski.

«Нефть у нас здесь. Наши методы добычи более экологичны. Получение нефти из других стран не делает ее «экологичнее», — напоминает Broda.

«Мы не должны зависеть от других стран, если наша цель — энергетическая независимость. Просто посмотрите, что уже сделала с нами поддержка стран, нарушающих права человека», — отмечает fordcustom300.

«Почему либералы не понимают, что бурим ли мы здесь или в Венесуэле, воздействие на окружающую среду одинаково. Почему они не понимают, что мы не можем просто прекратить использование ископаемого топлива и что «зеленая» энергия еще много лет не станет практичной», — негодует jeffingaz878.

«Байден разваливает страну, пока его либеральная база поддерживает его. Он скорее предпочтет свою либеральную базу, чем благополучие 70% страны», — злится swamie290.

«Если бы Байден заботился о планете, он бы увеличил именно американское производство, потому что иностранные предприятия загрязняют окружающую среду», — комментирует IBeTenBeers.

«Какую бы сделку ни заключил Джо, она точно не будет отвечать интересам США», — уверен mwillytaylor.

«Джо закрыл энергетический сектор США в первый же день своего пребывания в должности! Его нынешний энергетический план состоит в том, чтобы осушить нефтяные запасы США и просить нефть у Венесуэлы и Ирана! Это что вообще такое?» — негодует CMAG🇺🇸.

«Правильно, мы даем уроки Венесуэле, потому что США — яркий пример свободных и честных выборов… Почему США готовы пойти на любые сделки, но только не качать собственную нефть?» — удивляется JoeCraw.

Напомним, что ранее New York Post сообщил, что администрация Байдена начала рассматривать вопрос об ослаблении санкций против Венесуэлы сразу после того, как нефтяной картель ОПЕК и Россия согласились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Сокращение добычи ознаменовало политическую неудачу для чиновников администрации Байдена, которые требовали от группы поддерживать уровень производства.