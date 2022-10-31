Если бы президентские выборы США 2020 года проходили сегодня, то большинство избирателей проголосовали бы за экс-президента Дональда Трампа, а не за нынешнего президента Джо Байдена, согласно данным нового опроса, проведенного газетой New York Times и колледжем Сиена. Опрос также показал, что рейтинг одобрения Байдена вновь опустился ниже 40%.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

Также выяснилось, что подавляющее большинство американцев, 64%, считают, что страна движется по неправильному пути. В опросе, проведенном с 9 по 12 октября, приняли участие 792 зарегистрированных избирателя, погрешность исследования составляет 4%.

Отмечается, что 45% отметили, что сегодня они проголосовали бы за Трампа, по сравнению с 44%, которые выбрали Байдена. Отметим, что Трамп лидировал в этом опросе даже несмотря на то, что 52% избирателей заявили, что относятся к нему в некоторой степени неблагоприятно.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Президенту Трампу был объявлен импичмент за то, что он запросил у Киева информацию о расследовании в отношении нефтяной компании Burisma и ее сотрудника Хантера Байдена. Обоснование заключалось в том, что президент Трамп якобы действовал не как высшее должностное лицо правоохранительных органов США, а как политический кандидат, использующий свою должность президента для получения компромата на политического оппонента. Президент Байден только что попросил Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти до окончания промежуточных выборов. Он сделал это не на благо американцев, а на благо кандидатов-демократов, баллотирующихся на промежуточных выборах. Байден злоупотребил своим положением президента, чтобы попытаться получить преимущество для своей партии на промежуточных выборах. Где его импичмент?» — интересуется noneyer.

«Байдену до сих пор не объявили импичмент, хотя он и его сын брали взятки у киевского режима, а сейчас он платит вымогательские суммы правительству Киева (деньгами и оружием), чтобы убедиться, что вся эта грязь остается в тайне. Надеюсь, я проживу достаточно долго, чтобы увидеть, как всё это будет раскрыто, и они оба будут привлечены к ответственности», — комментирует Heddanuff045.

«Чем выше будут цены на бензин, тем ниже будут рейтинги Джо», — подчеркивает zeemann909.

«Цены на бензин могут остаться прежними, но рейтинг одобрения Байдена будет продолжать падать. Этот человек — национальная катастрофа!» — восклицает dannymax.

(сс) U.S. Secretary of Defense Джо Байден

«Этого парня вообще не следовало выдвигать. В будущем историки много напишут о том, как мало он сделал для прогресса нашей страны», — считает Lakota53.

«Мало сделал? Он уничтожил ее! Если бы он сделал мало или вообще ничего, нам было бы намного лучше. Всё, что он сделал, привело к разрушению. Безумный, дегенеративный преступник, выбранный с помощью жульничества..... Что за мир», — отвечает hearourprayer, ohlord!

«Байден и либералы не просто не дают Америке прогрессировать, но делают всё возможное, чтобы уничтожить эту страну и богатство американского народа!» — возмущается tanya6983.

«Я не думаю, что рейтинг Байден находится на таком высоком уровне. Думаю, он составляет 13 процентов!» — убежден sligo819.

«Республиканцы собираются вернуть страну и восстановить ее с нуля, начиная со школьных советов, конгрессов штатов и заканчивая федеральным правительством. Когда выборы снова станут чистыми, у демократов не останется ни единого шанса после того, как американцы осознают все те разрушения, которые они принесли за последние два года», — пишет travonspleen196.

«Я бы поддержал того, кто помогает стране, а не того, кто ей вредит. При таких критериях я бы поддержал Трампа, поскольку при его правлении стране было гораздо лучше», — объясняет trophynut.

«Настоящий рейтинг одобрения Байдена не может быть выше 10%», — категоричен michaelrups339.

«Как сказал Байден: «Важно не то, за кого вы голосуете, а то, кто подсчитывает голоса»!!! На честных выборах Трамп легко победил бы Байдена!!!» — уверен Iceman82.

«Байден постоянно пытается одурачить эту страну. Сказать нам, что экономика в порядке — значит дать нам пощечину. США больше не являются самой могущественной страной, и мы все можем начать учить китайский язык», — советует msliberty416.

«Я хочу поблагодарить Джо Байдена за то, что теперь я плачу примерно вдвое больше за бензин и дизельное топливо, а также примерно в ТРИ раза больше за отопление дома. Спасибо Джо. Я буду помнить об этом во время выборов», — отмечает abraham12.