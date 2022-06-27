Авторы нового доклада стратегического исследовательского института США Heritage Foundation впервые за девять лет назвали американские вооруженные силы «слабыми». В докладе, подготовленном консервативным аналитическим центром, подчеркивается, что вооруженные силы все больше рискуют «оказаться неспособными удовлетворить требования по защите жизненно важных национальных интересов Америки».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Мы считаем, что ВС США слабы, когда речь заходит о защите национальных интересов на глобальной арене на фоне реальных вызовов в мире», — заявили в Heritage Foundation.

В докладе, среди прочих проблем, были упомянуты недостаточное финансирование, «плохо определенные приоритеты», «резко меняющаяся политика в области безопасности», «крайне низкая дисциплина при выполнении программы» и «отсутствие серьезного отношения во всем учреждении национальной безопасности».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Во время администрации Картера, когда у нас была похожая ситуация, когда всем заправляли демократы, вооруженные силы были жалко слабы. У нас не было бюджета на новое оборудование и техническое обслуживание; не было денег, чтобы отправить недавно получивших повышение сержантов и офицеров в школы. Мы даже не могли выехать в поле из-за отсутствия топлива для наших машин, не было боеприпасов для переквалификации оружия. Все подразделения испытывали острую нехватку личного состава. Избрание Рейгана и получение частичного контроля республиканцев над Конгрессом сразу же изменило ситуацию», — вспоминает terrencelorelei008.

«Сегодня я разговаривал с одним ветераном. Я сказал ему, что «настоящие мужчины» больше не приветствуются в современной армии. Он согласился. Я сказал: «Но когда война перейдет от нажатия кнопки к нажатию курка, военные снова будут отчаянно нуждаться в «настоящих мужчинах», — рассказывает seademhawks.

«Это должно порадовать Байдена. Еще одно «достижение» в развале нашей страны. Я просто не понимаю, как левые могут это поддерживать», — негодует cccollo.

«Ослабления начинаются с самого верха», — подчеркивает earlj355.

«Еще один успех демократических левых. Гендерная идентификация в армии важнее, чем базовая подготовка!» — восклицает bigd961.

«Пришло время привести в порядок наши приоритеты. Китай и Россия, возможно, и не являются союзниками, но у них есть общий враг — мы. Нам пора пополнить запасы оборудования, отправленного Киеву, и вывести из игры свои военные силы», — предлагает BOB2016.

Министерство обороны Российской Федерации Военнослужащие Китая и России

«Мы теряем людей с сильными лидерскими качествами. Вместо них приходят те, у кого есть политические амбиции. Наши военнослужащие заслуживают лучших лидеров, чем Остин и Милли», — комментирует SnidelyWhiplash419.

«Весь мир смеется над нами. Спасибо демократам», — отмечает StarsandStripes809.

«Ослабление наших вооруженных сил — это только одна часть плана глобалистов в этой стране. К сожалению, они, похоже, побеждают на всех фронтах. Друзья-патриоты, не заблуждайтесь, эта страна находится в осаде как изнутри, так и извне», — рассуждает tom61.

«Типично для демократов, они всегда ослабляют армию. Помнится, Рейган пошел на большие расходы, чтобы восстановить весь ущерб, нанесенный Картером вооруженным силам», — отмечает HarryMybalzich.

«У нашей армии в этом году недобор в 15 тысяч солдат. Трудно вести войну, когда у тебя не хватает столько людей. Никто в здравом уме не захочет служить в «проснувшейся» армии Джо и Остина», — считает 1average_joe.

Напомним, что годовой план о наборе рекрутов полностью провалился в армии США, несмотря на единовременные бонусы, которые полагались контрактникам и составляли до $50 тыс., если солдат готов безотлагательно отправиться на базовую подготовку.

Как уточнила министр армии, этот год стал самым тяжёлым для набора рекрутов в армию с момента окончания призыва после Вьетнамской войны. Планировалось набрать 60 тыс. контрактников, но на деле недобор в армию составил около 50 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США столкнулись с серьёзным дефицитом желающих вступить в ряды ВС. Более 75% американцев были признаны не соответствующими стандартам рекрутинговых агентств.