Пока редакторы американских СМИ размышляют о том, что экс-президент США Дональд Трамп виновен в отсутствии «красной волны» на промежуточных выборах или спекулируют насчет президентской гонки между Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом, в эфире, кажется, уделяется слишком мало информации тем силам, которые управляли Республиканской партией в течение десятилетий, пишет журналист The Dossier Джордан Счачел.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Тенденция в сторону прогрессивного, авторитарного сдвига в Америке только ускорилась под руководством Республиканской партии, которую сегодня представляют такие люди, как сенатор Митч Макконнелл и лидер меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти, оба из которых вскоре могут быть переизбраны. Многие считают этих так называемых фронтменов Республиканской партии слабыми, бестолковыми политиками, однако Счачел утверждает, что они гораздо хуже.

По его мнению, и Митч Макконнелл, и Кевин Маккарти являются «проплаченными» политиками, отстаивающими интересы своих «покупателей», а не защиту свобод американцев. В обмен на самые высокие позиции эти двое давно продали себя самым влиятельным покупателям.

В Республиканской партии действительно есть некоторые законодатели (взять, например, фракцию свободы палаты представителей), которые борются с тиранией в Вашингтоне. Однако те, кто фактически стоит во главе Республиканской партии, остаются преданными однопартийцами.

Лидер меньшинства Кевин Маккарти является главным претендентом на пост Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей. При этом Маккарти никогда не имел настоящей работы и после окончания колледжа посвятил всю жизнь политике. Другими словами, калифорнийский конгрессмен всю свою жизнь пробивался к власти в Конгрессе.

(сс) twitter @GOPLeader Кевин Маккарти и Дональд Трамп

По сути, он привержен вечному росту правительства, готов поддерживать неограниченные расходы и военные авантюры за рубежом. Маккарти предан однопартийцам только потому, что однопартийцы — это его билет к власти.

Друг Маккарти из другой палаты Конгресса США, сенатор Митч Макконнелл, также претендует на звание лидера большинства в Сенате. И в отличие от Маккарти ему не угрожает реальная оппозиция.

Как и Маккарти, 80-летний сенатор никогда не имел реальной работы вне политики. Как и Маккарти, Макконнелл глубоко предан однопартийной программе. Он является горячим сторонником бесконечных военных вмешательств, роста правительства и бесконтрольных расходов. Последние несколько лет сенатор от штата Кентукки отдавал особое предпочтение «большой фарме», киевскому режиму и сторонникам биомедицинской безопасности, предпочитая их интересы благополучию американского народа. Макконнелл коррумпирован до беспредела, ведь именно это помогает ему добиться успеха в Вашингтоне.

К сожалению, большая часть Конгресса сегодня коррумпирована институциональными силами, которые стремятся ко всё более авторитарному государственному режиму. Причем эти самые силы поддерживают хайп на заголовки по типу «Десантис против Трампа», стремясь отвлечь американский народ от внутрипартийной гнили.

Свободолюбивые американцы не обязаны поддерживать партию, которая ставит институциональные интересы выше интересов американского народа. До тех пор, пока эти силы остаются у руля благодаря взяткам таким политикам, как Маккарти и Макконнелл, Республиканская партия будет оставаться под контролем оппозиции.