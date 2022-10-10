Заявление экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Джона Болтона о том, что президент России Владимир Путин станет «законной военной целью» в случае применения ядерного оружия, вызвало критику со стороны американских интернет-пользователей, осудивших политика за неподобающую подстрекательную риторику.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Во время интервью CBS News Болтон выразил мнение, что российский лидер подпишет «собственную предсмертную записку», если решит применить ядерное оружие на территории бывш. УССР.

«Я думаю, мы должны публично дать ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку», — указал Болтон, обсуждая тему, ставшую «горячей» в американских СМИ.

«Пошел он к черту, этот дурак. Всегда разжигает войны. Пусть идет на передовую сам», — осудил заявление политика пользователь @cristero1926.

«Опять пытается разжечь мировую войну!» — негодует @Shawn_Singh1974.

«Наверное, Болтон каждый раз просыпается в холодном поту, если ему снится мир без войны», — шутит @kathysmith2k7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Болтон

«Определенно, он послал к черту политкорректность», — считает @Crysofax.

«Вот истинные раздражители конфликтов среди нас, которые процветают за счет эскалации и войны», — подчеркивает @mythoughts6161.

«Есть ли у него до сих пор какая-нибудь официальная работа или он просто продает книги и играет в шерифа мира?» — иронизирует @HomerOoomer.

«Не существует сценария, при котором Россия применит ядерное оружие первой, скорее, это сделают США», — предупреждает @HomerOoomer.

«Он не прав, сейчас не время для такой поджигательской риторики», — указывает @brummer_brumm.

«У Болтона сейчас нет должности в правительстве США, почему он так говорит? Он что, член «Глубинного государства»?» — интересуется @Glavset.

«Джон Болтон — вот король террора. Благодаря ему США превратились в большого задиру», — осуждает @mythoughts6161.

«О боже, этот человек официально стал дебилом», — комментирует @ChrisMc45 814 091.

«Я переведу для вас смысл его комментариев: «Джон Болтон призывает к ядерной войне», — пишет @ReplyTweetsTime.

«Думаю, теперь, когда цвет волос и усов Болтона несколько совпадает, мы должны серьезно относиться ко всему, что он говорит», — предполагает @OuThomasMartin.

«Болтон опасен. Ему нужно запретить доступ к ТВ», — предлагает @RealJeff45.

«Может быть, он делает это просто ради шумихи в СМИ, но подобные заявления довольно безрассудны, если вспомнить, что в ответ могут быть приняты защитные контрмеры», — рассуждает @deplorable801.

Напомним, что, в свою очередь, Вашингтон сомневается в готовности России применить ядерное оружие на территории бывшей УССР. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.