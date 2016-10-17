Дмитрий Косяков
Последние публикации
Балтийская АЭС и «закат Европы»
В сентябре 2016 года «Ижорские заводы», входящие в группу «Объединенные машиностроительные заводы» (основной акционер — Газпромбанк), завершили контрольную сборку корпуса реактора для второго энергоблока Балтийской АЭС. «Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно завершили контрольную сборку...
17 октября 2016
АЭС «Хинкли-Пойнт С»: Китайский бросок в Британию?
Строительство атомной электростанции «Хинкли-Пойнт C» в графстве Сомерсет одобрено правительством Великобритании. Проект реализуют «EDF Energy», дочерняя компания «Électricité de France» (EDF) и «China General Nuclear Power Group» (CGN). Таким образом получается, что британскую АЭС построит Франция...
22 сентября 2016
Порнотриллер вместо Пушкина
Тема романа «Преступление и наказание» Достоевского получила неожиданное продолжение. Я посетил спектакль «Дама ПиК» в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина и, к своему удивлению, услыхал со сцены во втором акте куски монологов персонажей знаменитого романа Достоевского. Ставил...
21 сентября 2016
«Сверхчеловек» в современном мире
Творчество Федора Достоевского, его идеи по-прежнему остаются актуальными для российского общества. В Красноярске готовятся два культурных события, связанные с романом Достоевского «Преступление и наказание». Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина готовит соответствующую постановку, а...
13 сентября 2016
Как богатые учат бедных оставаться бедными
В Красноярском музейном центре открылась выставка «Открытые системы. Опыт художественной самоорганизации в России. 2000−2015». Но речь сегодня не о музейном центре. Проект «Открытые системы» реализуется московским Музеем современного искусства «Гараж» и посвящен изучению опыта самоорганизации...
8 сентября 2016
Какое время — такой и «Суриков»
В Красноярске завершила работу персональная выставка Никаса Сафронова. Характерно, что на афишах было помещено не изображение произведений, а фотография самого художника. Очевидно, организаторы выставки отлично понимали, что посетителей будут привлекать отнюдь на «произведения» мастера, а имя...
30 августа 2016
«Современное искусство» в Сибири даже даром никому не нужно
Двое красноярцев, провозгласивших себя художниками, поедут в Казахстан, чтобы просветить жителей Алма-Аты по части «современного искусства» (привычно беру это словосочетание в кавычки). Они собираются повторить перформанс, в рамках которого будут бесплатно подвозить людей на машине и рассказывать...
24 августа 2016
«Культурному человеку не место на акциях «актуального искусства»
Я не посещаю выставки «современного искусства», забыл дорогу в кинотеатр, не хожу на экспериментальные театральные постановки. И, как ни странно, не считаю себя некультурным человеком — наоборот, считаю, что культурному человеку не место на акциях «актуального искусства» (беру это выражение в...
19 августа 2016
«И остави нам долги наша»: Церковь пришла на помощь приставам
Православные священники подключились к работе по взысканию долгов, которую ведет управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. «О трудных должниках, которые небрежным отношением к обязательствам по уплате задолженности кратно увеличивают свой долг, могут рассказать в...
22 июля 2016
Агломерации в России — печально, но неизбежно
Правительственные эксперты связывают будущее развития территорий в России с формированием крупных агломераций. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении на последнем столичном урбанистическом форуме заявил, что концентрация населения в крупных агломерациях является конкурентным...
5 июля 2016
Красноярскую оппозицию убивают не спецслужбы, а «бухарест»
Скончался красноярский оппозиционер, политический активист Роман Бурлак. Родственники обнаружили его тело в ванной. В социальных сетях красноярцы, среди которых много политических деятелей местного масштаба, обсуждают случившееся и вспоминают о личности и деятельности Бурлака. На свою страницу он в...
30 июня 2016
Чиновники снова приравняли царей к героям Великой Отечественной войны
Власти города Ачинска (Красноярский край) решили украсить автобусную остановку портретами российских царей. Как сообщили в мэрии города, всего историческими фотографиями на разную тематику планируется украсить семь остановочных пунктов на центральных улицах Лапенкова и Зверева. «Одна из остановок...
20 июня 2016
Летний Красноярск глазами пешехода с коляской
Закончилась неприветливая сибирская весна, наступает теплое, резко континентальное лето — самое время для прогулок с детьми, ведь пора показывать малышам окружающий мир. Сажаю годовалую дочурку в коляску и отправляюсь с ней на свидание с любимым городом. Надо признать, что Красноярск — слабо...
30 мая 2016
Поклонская и когнитивный диссонанс в День Победы
Выход прокурора Крыма Натальи Поклонской на шествие «Бессмертного полка» с иконой Николая II — жест сомнительный с точки зрения политической конъюнктуры, поскольку личность последнего российского царя по-прежнему вызывает неоднозначное отношение в обществе. Многие возлагают на него вину за...
11 мая 2016
«Лишний человек» России: никогда — с правительством и ни за что — с народом
«Евгений Онегин» — огромный мир, который движется в пространстве и времени. Первая строка одного из самых знаменитых литературных произведений увидела свет 9 мая 1823 года, знает ее каждый школьник: «Мой дядя самых честных правил…» Когда Пушкин писал ее, он не особо задумывался о том, как дальше...
20 марта 2016