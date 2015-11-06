В сентябре 2016 года «Ижорские заводы», входящие в группу «Объединенные машиностроительные заводы» (основной акционер — Газпромбанк), завершили контрольную сборку корпуса реактора для второго энергоблока Балтийской АЭС.

publicatom.ru Указатель на Балтийскую АЭС

«Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно завершили контрольную сборку внутрикорпусных устройств и крышки верхнего блока с корпусом реактора ВВЭР-1200 для второго энергоблока Балтийской АЭС. Контрольная сборка является одним из заключительных этапов в процессе изготовления корпуса реактора перед отгрузкой заказчику. Результаты контрольной сборки оценивала комиссия, в которую вошли представители АО «НИАЭП» (генерального подрядчика строительства станции), АО ОКБ «Гидропресс», ФГУП ВО «Безопасность» и специалисты Ижорских заводов», — сообщили на предприятии.

Проект Балтийской АЭС выполнен согласно технологии «АЭС-2006» и предполагает строительство двух энергоблоков суммарной мощностью 2300 МВт. В соответствии с условиями контракта, «Ижорские заводы» изготавливают для каждого из блоков Балтийской АЭС корпус реактора с внутрикорпусными устройствами, кольца опорное и упорное (предназначены для закрепления корпуса реактора на штатном месте), а также компенсаторы давления и иные входящие в комплект элементы.

Строительство станции было остановлено еще в 2013 году. Дело в том, что она изначально строилась для превращения Калининградской области в экспортера электроэнергии, чтобы поставлять электричество в Европу — в Польшу, Финляндию, Швецию. Но никто из перечисленных стран серьезно так и не заинтересовался вопросом покупки электроэнергии с БалтАЭС.

Не так давно было высказано предложение использовать изготовленное для Балтийской АЭС оборудование при постройке Белорусской атомной электростанции. Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по операционному управлению Александр Локшин 15 сентября заявил журналистам о возможности использования на Белорусской АЭС корпуса, изготовленного для Балтийской станции. «У нас еще есть корпуса реакторов, которые изготавливаются для Балтийской АЭС и могут быть использованы в связи с тем, что сооружение этой атомной станции сейчас приостановлено», — сказал он.

Итак, изготовленное оборудование не пропадет, но каковы перспективы проекта в целом, откажется ли «Росатом» от захода на калининградскую территорию?

Напомним, что сразу после остановки проекта Балтийской АЭС был предложен ряд альтернатив: в частности, установка на площадке реакторов меньшей мощности. 4 июля 2013 года генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко объявил о такой возможности, а также о переносе реализации проекта на неопределенный срок.

В прошлом году врио министра экономики Калининградской области Анастасия Кузнецова заявляла о возможности реанимации строительства Балтийской АЭС в связи с планами развития в области алюминиевого завода, на который выделяет средства некая польская компания, и который мог бы стать крупным потребителем энергии. Однако с тех пор об этом проекте ничего не слышно.

«Росатом» не опускает руки и продолжает искать потенциальных потребителей выработки Балтийской АЭС (или, по крайней мере, делает такой вид). В июне госкорпорация поручила АО «Техснабэкспорт» развивать экспорт энергии и с этой целью передала ей компанию «Атомэнергопромсбыт», которой, в числе прочего, предписано заниматься продажами электроэнергии Балтийской АЭС.

Однако даже сохранение проекта в замороженном статусе требует от «Росатома» немалых средств. Складское хранение парогенераторов с 1 июля 2015 года по 14 октября 2016 года обошлось в порядка 46 млн рублей. Договор на хранение был заключен с производителем данного оборудования АО «ЗиО-Подольск», и близится время продлевать сроки хранения и заключать новый договор.

Очевидно, что в сложившейся политико-экономической ситуации проект трудно реализуем. Однако политическая причина — только один из факторов в остоновке данного проекта. Отказ от приобретения российской электроэнергии вызван еще и экономическими причинами.

Первая из них — глобальный экономический кризис. Стагнация производства, в свою очередь, ведет к падению спроса на электричество. У других стран так же есть большие проблемы с реализацией новых проектов строительства АЭС. Очень показателен в этом плане был 2015 год, в ходе которого в мире в эксплуатацию было введено десять новых ядерных энергоблоков: восемь из них в Китае, один в Южной Корее и один в России (третий блок Ростовской АЭС). Проекты остальных стран продолжают топтаться на месте, оттягивать сроки и раздувать бюджеты.

Однако политическая и экономическая ситуация не стоит на месте. Каковы могут быть перспективы проекта Балтийской АЭС в свете намечающихся политических тенденций? Грядущий переход Прибалтики в европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENSTO-E) грозит энергетической изоляцией Калининградской области. Такая ситуация предполагает два выхода: переход области на полную энергетическую самодостаточность, либо включение региона в европейскую сеть.

При первом варианте строительство атомной электростанции все-таки будет оправдано только при наличии крупных потребителей электроэнергии, то есть при развитии энергоемкой промышленности, а этот фактор лежит вне компетенции «Росатома» и требует договоренности с крупными российскими или зарубежными инвесторами.

Второй вариант, казалось бы, допускает строительство АЭС с целью экспорта энергии, тем более, что собственная ядерная энергетика европейских стран отступает под ударами «зеленых», а в Польше предстоит закрытие угольной генерации. Но тут уже «Росатому» предстоит игра на чужом поле и по чужим правилам, при том, что европейские надзорные органы, безусловно, будут склонны подыгрывать собственным поставщикам энергии. Конечно, строительство АЭС требует больших вложений на начальном этапе, зато впоследствии она может работать почти автономно без значительных инвестиций, затрат на топливо, в отличие, например, от станции на сжигаемом топливе, которая нуждается в непрерывном снабжении. Для изолированной территории АЭС является выгодным вариантом.

Кроме того, стоит учесть и такой стратегический момент: сопредельные государства, на границе которых находится АЭС будут заинтересованы в стабильности и отсутствии военных конфликтов на этой территории, поскольку нарушение нормальной работы станции может им же выйти боком.

Однако не стоит забывать и о том, что мы действуем не в условиях плановой экономики, и представители различных отраслей промышленности, различных видов энергетики могут защищать и лоббировать свои интересы, не сообразуясь с общеполитической и общеэкономической ситуацией в стране. Так что газовики и нефтяники, безусловно, будут защищать свои варианты энергоснабжения Калининградской области. Кроме того, необходимо учитывать и то, что Белоруссия, возводя АЭС на своей территории, уже продемонстрировала желание продавать электроэнергию с будущей станции своим западным соседям. Таким образом у будущей Балтийской АЭС появляется еще один весомый конкурент.

Будущее Балтийской АЭС — это вопрос уже не экономической целесообразности, а политической. России нужна гарантированная энергетическая и военная безопасность Калининградской области. А стоимость безопасности это не вопрос экономического торга.