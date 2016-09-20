Строительство атомной электростанции «Хинкли-Пойнт C» в графстве Сомерсет одобрено правительством Великобритании. Проект реализуют «EDF Energy», дочерняя компания «Électricité de France» (EDF) и «China General Nuclear Power Group» (CGN). Таким образом получается, что британскую АЭС построит Франция при участии китайских денег.

energybusinesseurope.com Проект АЭС «Хинкли-Пойнт С»

15 сентября правительство Великобритании подписало доработанное соглашение о принципиальной договоренности с EDF. Стоимость строительства двухблочной станции составляет 18 млрд фунтов (или порядка 24 млрд долларов).

Проект будет реализован в рамках так называемых «контрактов на разницу». То есть в целях возврата вложенных средств акционеры получат право на прибыль от реализуемой электроэнергии, но если стоимость электричества упадет ниже оговоренного значения, то правительство компенсирует недостающую разницу.

Данная схема вызывала много нареканий, в том числе со стороны Еврокомиссии, члены которой сомневались в соответствии такой схемы антимонопольному законодательству ЕС. Но на этот раз правительство Великобритании заявило о введении «новых гарантий на случай иностранных инвестиций в ключевую инфраструктуру».

Ввести станцию в эксплуатацию на полной мощности планируется в середине 2020-х годов. На энергоблоках будут установлены реакторы c водой под давлением (EPR, European Pressurised Water Reactor) производства французской AREVA.

28 июля совет директоров группы EDF, наконец, принял окончательное инвестиционное решение по проекту, однако правительство Великобритании далеко не сразу решилось подписать соглашение о поддержке строительства. Премьер министр Тереза Мэй заявила тогда, что правительство еще раз проведет оценку проекта прежде чем выдаст свое одобрение. Собственно, это было одно из первых решений Мэй сразу после вступления в должность.

Первоначально, она планировала приостановить реализацию проекта, но отказалась от своего намерения после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите «двадцатки» в Ханчжоу. Британская сторона лишь добавила некоторые положения в контракт, которые не позволят Китаю сделаться мажоритарным акционером в случае, если EDF захочет выйти из проекта.

Как заявил государственный секретарь по вопросам бизнеса и энергетики Грег Кларк, «тщательно проанализировав предложение по АЭС «Хинкли-Пойнт С», мы ввели ряд мер для большей безопасности и гарантии того, что станция не может сменить собственника без согласия правительства».

Многие британские (и американские) эксперты негативно относятся к данному проекту именно из-за участия китайских инвесторов. Дело в том, что участие CGN в качестве миноритарного инвестора открывает китайской ядерной корпорации возможность участия в строительстве другой атомной электростанции — АЭС «Брэдуэлл В» на востоке Англии. И в этом проекте CGN уже будет выступать не просто в качестве инвестора, но и в качестве поставщика технологий, что станет первым прецедентом экспорта китайской реакторной технологии на Запад.

Согласно подписанному в октябре прошлого года соглашению между CGN и «EDF Energy», доля финансового участия китайской корпорации в возведении АЭС «Хинкли-Пойнт С», первом ядерном строительстве на территории Великобритании за последние несколько десятков лет, составит 33,5%. Также стороны договорились о своместном участии в проектах строительства британских АЭС «Сайзвелл С» и АЭС «Брэдуэлл В».

Считается, что Китай согласился на участие в проекте АЭС «Хинкли-Пойнт С», в основном, ради перспектив установки реакторов собственной разработки на АЭС «Брэдуэлл В». На данный момент CGN законтрактовала поставку китайских реакторных технологий только в зависимые страны мировой периферии, например, на АЭС «Карачи» в Пакистане. Но требования к безопасности в странах «третьего мира» гораздо ниже, а их надзорные органы гораздо сговорчивее.

Впрочем, мы понимаем, что западных экспертов волнует не столько реальное качество китайских технологий и связанные с этим риски, сколько рост экономического влияния китайских корпораций и их проникновение на рынки стран ОЭСР. При этом важно помнить, что CGN, рвущаяся на британский рынок, является государственной корпорацией и контролируется Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC), то есть речь идет не только о бизнесе, но и о политике.

Несмотря на все заявления британских политиков о готовности сдержать аппетиты китайских магнатов, никто не может последним запретить мечтать о большем и надеяться на более благоприятные обстоятельства.

Серьезные нарекания у критиков проекта АЭС «Хинкли-Пойнт С» вызывают и условия контракта в свете стабильно ухудшающейся конъюнктуры на рынке электроэнергии. Экономический кризис на Западе ведет к падению объемов производства, стало быть, неуклонно падает и спрос на электроэнергию и цена электричества, а стоимость выработки запланированной к строительству электростанции жестко закреплена по условиям контракта на 35 лет. Она составит 0,0895 фунта за кВт-ч в случае, если «EDF Energy» начнет строительство АЭС «Сайзвелл С», и 0,0925 фунта за кВт-ч в том случае, если проект АЭС «Сайзвелл С» реализован не будет.

Одним из наиболее яростных противников АЭС «Хинкли-Пойнт С» в ближайшем окружении Мэй является «бирмингемский Распутин», глава канцелярии премьер-министра Ник Тимоти. Он имеет большое влияние на Мэй и крайне враждебно относится к Китаю.

Кроме того, не стоит забывать, что Европа давно охвачена мощным движением против ядерной энергетики, которое возглявляет Германия. Ряд европейских стран под влиянием Германии встал на путь постепенного отказа от ядерной энергетики. Требования различных экологических групп и международных надзорных органов могут существенно затормозить реализацию проекта, а в ситуации экономического кризиса, когда даже самые крупные компании испытывают существенные финансовые проблемы, это делает перспективы строительства довольно туманными.

Напомним, что французские ядерщики испытывают серьезные трудности, так что EDF была вынуждена выкупить часть компании AREVA, чтобы уберечь производителя французских реакторов от банкротства. Не так давно французские поставщики свернули проект строительства блока №3 АЭС «Калверт-Клиффс» в США, а их проект строительства блока №3 АЭС «Олкилуото» в Финляндии уже в который раз продлевает сроки и увеличивает бюджет.

Итак, на одной чаше весов — антиядерные и антикитайские настроения на Западе, экономические трудности владельцев проекта и падение спроса и цен на электроэнергию, а на другой — жажда EDF вырваться из тисков кризиса и мечты CGN о выходе на европейский рынок. Возможно, эти противоречия породят какой-то третий вариант решения.