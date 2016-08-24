Двое красноярцев, провозгласивших себя художниками, поедут в Казахстан, чтобы просветить жителей Алма-Аты по части «современного искусства» (привычно беру это словосочетание в кавычки). Они собираются повторить перформанс, в рамках которого будут бесплатно подвозить людей на машине и рассказывать им о «современном искусстве».

Цитата из к/ф «12 стульев ». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Художники

Делать это они будут по приглашению организаторов фестиваля Artbat FEST, который состоится в Алма-Ате в первых числах сентября.

Впервые они осуществили такую акцию в 2014 году во время Красноярской ярмарки книжной культуры. Тогда она называлась «Как рассказать об искусстве сибирскому городу». Стоит отметить, что со своим перформансом ребята прошли в шорт-лист премии Кандинского. Все беседы с пассажирами снимались на видео, а наиболее удачные фрагменты этих бесед потом были смонтированы в пятнадцатиминутный ролик, который и выставлялся на конкурс.

Конечно, сама эта акция бессмысленна и наивна, и говорить о ней не стоило бы, если бы она не демонстрировала идеологическую сущность того, что в определенных кругах называется «современным искусством».

Во-первых, мы видим, что так называемый совриск обычным людям попросту неинтересен. Для того, чтобы заставить простого человека, не принадлежащего к конкретной богемной тусовке, слушать рассуждения о «современном искусстве», ему приходится еще и приплачивать или оказывать какие-то дополнительные услуги, к искусству не относящиеся. Например, подвозить его на автомобиле. Мне кажется, что это даже слишком низкая плата за то, чтобы выслушивать бессвязные монологи о совриске.

Что же мы видим в ролике, созданном по итогам предыдущей акции? На первом плане — сами «художники», они занимают почти весь кадр, а пассажиры, выступающие в качестве объекта просвещения, прячутся на заднем плане и иногда выглядывают между сидений. Это принципиальный момент: «современного художника» интересует только он сам, всякая его акция, всякий жест призваны вызвать интерес лично к нему, а не к каким-то вопросам и проблемам общества, не продемонстрировать красоту (или, если угодно, уродство) окружающего мира. Идеология «селфи» дает себя знать.

Окружающие люди для «актуального художника» — презренная толпа, которую необходимо просветить и облагородить. Если же люди сочтут произведения «гения» неинтересными и ничтожными, то они будут названы «быдлом», которое ничего не понимает в современном искусстве.

Впрочем, культурный уровень «гениев» оставляет желать лучшего. Книги они читают крайне редко, а знания об искусстве черпают из соцсетей и небольших рецензий на западные выставки.

Итак, первым делом герои ролика заявляют, что для «концептуалиста-художника важен не сам объект, а концепция». В переводе на язык практики это означает, что художник может положить на постамент рваный башмак (а может и вообще ничего не складывать, оставить пустое место), а рядом повесить длиннющее объяснение смысла своего «произведения».

Необходимость писать объяснение-концепцию говорит о том, что такой «художник» просто не в состоянии донести до зрителя свою мысль или чувства при помощи самого искусства. То есть как художник он просто ноль. Потому и приходится многословно, нудно, с использованием большого количества иноязычных терминов забалтывать и запутывать зрителя до тех пор, пока он не вынужден будет признать, что «что-то в этом есть».

При этом представители совриска занимают двуликую позицию. При встрече с обычными не занимающимися искусством людьми они надувают щеки, объявляют себя экспертами и знатоками, художниками, которые лучше зрителя знают, что такое искусство. Если же они сталкиваются с профессиональными искусствоведами, художниками-академистами, образованными людьми, защищающими классическое и высокое искусство, они немедленно заявляют, что те оторвались от жизни и от современных людей.

Представители совриска видят в представителях «академии» своих конкурентов на рынке искусства. «Актуальные художники» стремятся доказать, что они ничуть не менее гениальные и прибыльные, а главное, гораздо более дешевые. Зачем, скажем, государству поддерживать балет, классическое театральное искусство, живопись, скульптуру, если любой «современный художник» за пять копеек спляшет (и назовет это концептуальным танцем), водки выпьет на сцене (и назовет это экспериментальной постановкой), за день испачкает сотню полотен (и назовет это выставкой).

Таким образом «современное искусство», само того не понимая, обслуживает (нео-) либеральную идеологию, которая требует тотальной приватизации, уничтожения социального сектора, распродажи всего и вся, в том числе художественных учебных заведений, художественных музеев, театров, фондов. Понятное дело, наши «художники» так глубоко не мыслят (у них с мышлением вообще проблемы), они лишь воспроизводят мысли либеральных арт-критиков. При этом они, конечно, были бы не против выгнать на улицу какой-нибудь музей или какую-нибудь школу чтобы открыть на их площадях собственные галереи. Пусть даже и коммерческие. Посетителей они постараются привлечь какой-нибудь «клубничкой» в стиле Кулика или Гельмана.

Может быть, к искусству разные художники относятся по-разному, но вот деньги все считают одинаково.