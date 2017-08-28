В Красноярске завершила работу персональная выставка Никаса Сафронова. Характерно, что на афишах было помещено не изображение произведений, а фотография самого художника. Очевидно, организаторы выставки отлично понимали, что посетителей будут привлекать отнюдь на «произведения» мастера, а имя, очередной раскрученный медийный персонаж. Искусство здесь оказывается вторично по отношению к «известной личности», к блеску которой получают шанс приобщиться, мучающиеся от чувства собственной никчемности обыватели.

Ajale Гиперболизированная луна в ночном пейзаже

В анонсе выставки читаем: «Его имя не нуждается в представлении. Его творчество никого не оставляет равнодушным. Портреты знаменитостей, лично позировавших художнику, уникальные картины в авторском стиле Dream Vision, полотна, наполненные символизмом — все это неповторимый Никас Сафронов — один из самых востребованных и неоднозначных живописцев современности».

Обратите внимание на расстановку приоритетов: сначала «имя», потом «творчество», сначала «портреты знаменитостей», потом «уникальные картины». Из творческих качеств Сафронова упомянуты лишь «неоднозначность» (ну, это про всех говорят) и «востребованность».

Собственно, аналогичный психологический механизм лежит в основе продвижения любого бренда: певца, политика или марки одежды, электронного гаджета; потребитель зачастую выбирает не контент (художественное произведение, политическую программу, возможности, предоставляемые гаджетом), а упаковку.

Что же непосредственно представлено на полотнах? Сафронова восхваляют за предельную детальность, «гиперреализм» изображения. Однако все это достигается за счет того, что большую часть его работ составляют обработанные на компьютере фотографии лишь с некоторыми живописными добавлениями. Так что «мастером кисти» Сафронова называть неправильно. Скорее уж — «мастером фотошопа» или еще какой программы.

Как и всякий «неоднозначный живописец», Сафронов не стесняется пользоваться трудом «художественных негров», которые непосредственно воплощают замыслы художника. Отсюда и сильный разброс художественных манер в изображении одних и тех же объектов, например, кошачьих мордочек.

Кстати, о тематике картин. Тут есть все, чтобы потешить вкус мещанина: котики, таинственные замки, и медийные звезды в образе аристократов. Стоит обратить внимание и на названия работ: в них постоянно используются слова «тайна», «таинственный», «сон», «воспоминание». Да, современный обыватель, придавленный кризисом, рынком, бюрократическим аппаратом, но не испорченный интеллектом, боится окружающего мира, он хочет уснуть, забыться и надеется, что искусство ему поможет в этом.

Помнится, в статье «Разрушение личности» Максим Горький писал: «Оправдать их хочется, а — нечем оправдать! Слабые люди? Но — какое же это оправдание! Может быть, здесь уместно будет указать, что наш интеллигентский индивидуализм неизбежно приводит людей в болезненное состояние, в высшей степени родственное истерии».

Выставка работ Сафронова располагалась в Красноярском художественном музее имени Сурикова. На открытии экспозиции новый директор музея, стремясь угодить «востребованному живописцу», объявил Сафронова «современным Суриковым». Не слишком ли громкое заявление? И не только потому, что Сафронов далеко не лучший художник современной России, но и потому, что ни один из современных художников не может быть поставлен рядом с Суриковым. По объективным причинам.

Художника делает время. А если конкретизировать, то три основных элемента: образование, творческая среда и публика. Василий Суриков, в 1868 году прибыв из Красноярска в Санкт-Петербург, полгода учился в Санкт-Петербургской рисовальной школе, в 1869 году поступил в Академию художеств, шесть лет учился под руководством великого отечественного художника и педагога Павла Чистякова и закончил академию с золотой медалью.

Что касается образования Сафронова, то Ростовское художественное училище он не окончил, а высшее образование получил на факультете дизайна.

Сурикова на этапе обучения и в ходе дальнейшей профессиональной деятельности окружали величайшие живописцы за всю историю России, такие как Александр Бенуа или Илья Репин. Они поддерживали и вдохновляли друг друга, подпитывали творческими идеями. В каких кругах вращается Сафронов? Ему лично позируют поп-звезды да подруги олигархов.

XIX век стал «золотым» не только для российской живописи, но и для литературы и музыки, так что на выставки отечественных художников приходила публика, читавшая романы Толстого и Достоевского, восхищавшаяся музыкой Бородина и Мусоргского. Люди ждали от произведений художников не менее высокого эмоционального накала, чем от музыки Чайковского, и интеллектуального посыла, остроты социального содержания, сопоставимого с произведениями Гоголя.

А чего ждет от художника публика, слушающая «попсу» формата автобуса-маршрутки, книг не читающая вообще или читающая разнообразную дребедень?

В общем, какое время, такой и «Суриков».