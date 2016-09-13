Творчество Федора Достоевского, его идеи по-прежнему остаются актуальными для российского общества. В Красноярске готовятся два культурных события, связанные с романом Достоевского «Преступление и наказание».

Цитата из к/ф «Преступление и наказание». Реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР Раскольников

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина готовит соответствующую постановку, а уже 15 сентября Красноярская краевая молодежная библиотека в рамках проекта «Нескучная классика» проведет литературный видеолекторий «Читаем и смотрим Ф. М. Достоевского», на котором обсуждение романа будет сопровождаться демонстрацией фрагментов фильма.

Странно и обидно только, что в качестве видеоиллюстрации организаторы выбрали телефильм режиссера Дмитрия Светозарова, художественные качества которого и адекватность произведению сомнительны, а не ставшую классикой мирового кинематографа постановку Льва Кулиджанова.

Критики неоднократно отмечали, что Светозаров не сумел передать внутренних противоречий героев Достоевского, тесное переплетение в них зла и добра, сделал их одномерными, плоскими. Достоевский же стремился показать своего Раскольникова не одержимым маньяком, а запутавшимся молодым человеком, странная теория которого вытекает из болезненного переживания окружающей несправедливости.

Цитата из к/ф «Преступление и наказание». Реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР Порфирий Петрович

Не исключено, что выбор более новой экранизации связан с желанием приблизить роман к современности, сделать более понятным молодежи. Как рассказали мне в молодежной библиотеке, «Преступление и наказание» Достоевского по-прежнему актуально и не только потому, что этот роман включен в школьную и вузовскую программу, но и потому, что «идеи, с которыми спорил автор, по прежнему имеют хождение в нашем обществе».

Это замечание справедливо. В книжных магазинах в разделе «Философия» лидируют книги Фридриха Ницше, идеи которого перекликаются с мыслями Родиона Раскольникова. Я говорю, прежде всего, об идее разделения человечества на обычных людей, которым предписаны моральные и иные законы, и сверхлюдей, которые стоят выше любых законов.

Невольно задаешься вопросом: чего же не учел классик? Ведь роман Достоевского известен на весь мир, многократно выходил на экраны, поставлен на сцене, включен в программу обязательного чтения в России (в отличие от работ того же Ницше), а представления о разного рода «сверхлюдях» и их вседозволенности по-прежнему живут и процветают.

Давайте попробуем разобраться и присмотреться к тому, что зачастую не замечают комментаторы и интерпретаторы Достоевского. Комментаторы предпочитают говорить о религии, нравственности, философии — о чем угодно, только не о реальных истоках идеи Раскольникова. А истоки этой идеи находятся в самой окружающей героя действительности. Он видит своими глазами, что большинство окружающих его людей пропадают в нищете и неразумии, и лишь немногие, те кто могут себе это позволить, делают историю, распоряжаются чужими судьбами.

Цитата из к/ф «Преступление и наказание». Реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР Дуня

Обратите внимание на образы Лужина и Свидригайлова — ведь это и есть «сверхлюди», идейные двойники и карикатуры на Раскольникова. Что позволяет им преступать моральные (и уголовные) законы? Деньги. Даже кумир Раскольникова, Наполеон, если присмотреться к нему повнимательнее, при всех своих незаурядных способностях также зависел от денег и прочих «материальных обстоятельств».

Еще перед тем, как Наполеон захватил власть и сделался верховным Консулом, крупнейшие банкиры и промышленники Франции передали ему миллион франков «на патриотические цели», тем самым выражая свою поддержку будущему диктатору, но и как бы выдавая ему аванс с намеком на то, что власть Наполеона должна гарантировать процветание «лучших людей».

И Наполеон этот аванс принял и богатство и процветание крупнейшим французским «олигархам» обеспечил. Промышленники получили военные заказы, народные протесты были подавлены, Наполеон вернул в моду дворянские порядки, чем поддержал индустрию предметов роскоши, потоки награбленных ценностей с захваченных территорий потекли опять же в руки французских банкиров и магнатов.

Надо сказать, что эти же самые магнаты способствовали и падению Наполеона. Когда война для Франции стала слишком разорительной, когда экономика страны стала надрываться, промышленники стали саботировать своевременное снабжение армии, чем ускорили поражение Бонапарта в России.

Таким образом сила «сверхчеловеков», их возвышение над остальными людьми основаны на социальном и экономическом неравенстве. Покуда коррупция будет помогать при помощи денег обходить закон, покуда «золотая молодежь» будет демонстративно купаться в роскоши, до тех пор, пока все члены общества не будут иметь равные стартовые позиции, равные возможности для развития, идея «сверхчеловека» будет бессмертна, и роман Достоевского не потеряет своей актуальности.