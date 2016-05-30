Летний Красноярск глазами пешехода с коляской
Красноярск, 30 мая, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Закончилась неприветливая сибирская весна, наступает теплое, резко континентальное лето — самое время для прогулок с детьми, ведь пора показывать малышам окружающий мир. Сажаю годовалую дочурку в коляску и отправляюсь с ней на свидание с любимым городом. Надо признать, что Красноярск — слабо приспособленное для пеших прогулок место. Наше путешествие происходит в микрорайоне Взлетка, который считается достаточно престижным местом обитания.
Вид из окна. Серые тучи утюжат ломаную линию крыш. Котлован с вбитыми сваями остается в неизменном состоянии уже три года. Кризис несколько затормозил темпы городской застройки. Зато у нас остается последний клочок неба. По ту сторону стройки виднеется наша цель — детский городок.
Выходим из подъезда. Все свободное пространство используется для парковки автомобилей. Но сегодня нам повезло: автомобилей не так много и между ними можно прошмыгнуть с коляской.
К счастью, недавно в арке ТСЖ установил такие вот ворота, так что можно больше не опасаться быть застигнутым в тоннеле каким-нибудь внезапным габаритным автомобилем.
Сезон выкашивания травы, по иронии судьбы называемый «работами по озеленению», вот-вот начнется, и под каждым окном будут постоянно визжать косилки. Ну, а пока наслаждаемся относительной тишиной и видом живой травы в палисадниках.
Пешеходное ограждение выставлено таким интересным образом, чтобы отделить зеленые участки от пешеходов, при этом оставляя их вполне пригодным местом для парковки.
Городское дерево обрезано до состояния кустика также в рамках «работ по озеленению». Но это еще ничего: в иных местах есть настоящие пеньки с торчащими из них росточками.
Загорелся зеленый свет! Надо успеть перебежать дорогу в это счастливое мгновение. Впрочем, зеленый свет — не спасение от дорожных лихачей, так что говорить по телефону при переходе не рекомендуется, это опасно для жизни.
Доска объявлений — ценный источник сведений о наиболее востребованных направлениях деятельности малого бизнеса. Абсолютный чемпион среди объявлений — предложение займов, далее следует покупка бывших в употреблении предметов, оформление (легальное ли?) документов, гостиницы, «работа для девушек».
Крайне рискованный отрезок пути: пространство для пешеходов не предусмотрено, передвигаться и маневрировать с коляской по ухабам крайне трудно, заборы не позволяют видеть появляющиеся из-за угла автомобили. Но иначе нам не добраться до чудесного детского городка.
Ямы на дорогах, на которые так сетуют водители, меня, пешехода, мало заботят. Даже наоборот, это вынуждает автомобили ехать медленно и не позволяет им застигнуть нас врасплох. Гораздо сильнее раздражают и утомляют микроскопические островки пешеходных дорожек, каждый из которых приходится штурмовать с коляской и, сделав несколько шагов, снова съезжать с бордюра.
Городской парк. Создан он был не так давно, так что увидим эти деревья большими (если они приживутся) лет через двадцать. По ту сторону ведется строительство нового комплекса многоэтажек. Кто будет в них жить? Спрос на квартиры в Красноярске неуклонно снижается.
Значительная часть парка огорожена для православного храма. Там же служители церкви могут парковать свои автомобили. Очень удобно.
Вот и детский городок. Детям нравится кататься на горках, лазать по всевозможным лесенкам. Правда, в жару тут сильно пахнет резиной благодаря модному мягкому покрытию площадки. Сюда приходят семьи из окрестных многоэтажек.
Продолжаем гулять по парку. По большей части — это бескрайнее море брусчатки. Но зато здесь можно спокойно и неторопясь ходить пешком и любоваться скамейками и урнами. На горизонте видим призрак советского прошлого — так и не достроенное здание райкома партии. Рядом строят многоуровневую парковку.
На обратном пути проходим мимо автобусной остановки. Интим-шоп — неотъемлемый атрибут.