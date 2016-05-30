Красноярск, 30 мая, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Закончилась неприветливая сибирская весна, наступает теплое, резко континентальное лето — самое время для прогулок с детьми, ведь пора показывать малышам окружающий мир. Сажаю годовалую дочурку в коляску и отправляюсь с ней на свидание с любимым городом. Надо признать, что Красноярск — слабо приспособленное для пеших прогулок место. Наше путешествие происходит в микрорайоне Взлетка, который считается достаточно престижным местом обитания.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Вид из окна

Вид из окна. Серые тучи утюжат ломаную линию крыш. Котлован с вбитыми сваями остается в неизменном состоянии уже три года. Кризис несколько затормозил темпы городской застройки. Зато у нас остается последний клочок неба. По ту сторону стройки виднеется наша цель — детский городок.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Все свободное пространство используется для парковки автомобилей

Выходим из подъезда. Все свободное пространство используется для парковки автомобилей. Но сегодня нам повезло: автомобилей не так много и между ними можно прошмыгнуть с коляской.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Благодаря воротам можно больше не опасаться крупногабаритных машин

К счастью, недавно в арке ТСЖ установил такие вот ворота, так что можно больше не опасаться быть застигнутым в тоннеле каким-нибудь внезапным габаритным автомобилем.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Скоро начнутся «работы по озеленению»

Сезон выкашивания травы, по иронии судьбы называемый «работами по озеленению», вот-вот начнется, и под каждым окном будут постоянно визжать косилки. Ну, а пока наслаждаемся относительной тишиной и видом живой травы в палисадниках.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Все ради парковок

Пешеходное ограждение выставлено таким интересным образом, чтобы отделить зеленые участки от пешеходов, при этом оставляя их вполне пригодным местом для парковки.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Это тоже сделано в рамках «работ по озеленению»

Городское дерево обрезано до состояния кустика также в рамках «работ по озеленению». Но это еще ничего: в иных местах есть настоящие пеньки с торчащими из них росточками.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Надо успеть перебежать дорогу

Загорелся зеленый свет! Надо успеть перебежать дорогу в это счастливое мгновение. Впрочем, зеленый свет — не спасение от дорожных лихачей, так что говорить по телефону при переходе не рекомендуется, это опасно для жизни.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Ценный источник сведений о деятельности малого бизнеса

Доска объявлений — ценный источник сведений о наиболее востребованных направлениях деятельности малого бизнеса. Абсолютный чемпион среди объявлений — предложение займов, далее следует покупка бывших в употреблении предметов, оформление (легальное ли?) документов, гостиницы, «работа для девушек».

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Здесь пространство для пешеходов не предусмотрено

Крайне рискованный отрезок пути: пространство для пешеходов не предусмотрено, передвигаться и маневрировать с коляской по ухабам крайне трудно, заборы не позволяют видеть появляющиеся из-за угла автомобили. Но иначе нам не добраться до чудесного детского городка.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Для пешеходов выбоины на дорогах даже полезны

Ямы на дорогах, на которые так сетуют водители, меня, пешехода, мало заботят. Даже наоборот, это вынуждает автомобили ехать медленно и не позволяет им застигнуть нас врасплох. Гораздо сильнее раздражают и утомляют микроскопические островки пешеходных дорожек, каждый из которых приходится штурмовать с коляской и, сделав несколько шагов, снова съезжать с бордюра.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Через лет двадцать здесь будет шуметь роща

Городской парк. Создан он был не так давно, так что увидим эти деревья большими (если они приживутся) лет через двадцать. По ту сторону ведется строительство нового комплекса многоэтажек. Кто будет в них жить? Спрос на квартиры в Красноярске неуклонно снижается.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Здесь будет храм и парковка для священнослужителей

Значительная часть парка огорожена для православного храма. Там же служители церкви могут парковать свои автомобили. Очень удобно.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Детский городок

Вот и детский городок. Детям нравится кататься на горках, лазать по всевозможным лесенкам. Правда, в жару тут сильно пахнет резиной благодаря модному мягкому покрытию площадки. Сюда приходят семьи из окрестных многоэтажек.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Бескрайнее море брусчатки

Продолжаем гулять по парку. По большей части — это бескрайнее море брусчатки. Но зато здесь можно спокойно и неторопясь ходить пешком и любоваться скамейками и урнами. На горизонте видим призрак советского прошлого — так и не достроенное здание райкома партии. Рядом строят многоуровневую парковку.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Интимная автобусная остановка

На обратном пути проходим мимо автобусной остановки. Интим-шоп — неотъемлемый атрибут.