Скончался красноярский оппозиционер, политический активист Роман Бурлак. Родственники обнаружили его тело в ванной. В социальных сетях красноярцы, среди которых много политических деятелей местного масштаба, обсуждают случившееся и вспоминают о личности и деятельности Бурлака. На свою страницу он в последний раз заходил 26 июня, причины смерти выясняет полиция. Однако многие знакомые констатируют, что в последние годы он страдал от алкогольной зависимости.

facebook.com Роман Бурлак

В ходе нашей последней встречи Бурлак заявлял, что отошел от политической жизни и «переехал в Бухарест», то есть посвятил жизнь выпивке. Он также ругал либеральную оппозицию, утверждая, что при первой же возможности «присосаться к бюджету» бывшие оппозиционеры превращаются в «патриотов» и что некоторых из них он встречал впоследствии в кабинетах краевой администрации.

На момент смерти общественнику было 33 года, и за этот срок он успел организовать немало скандальных политических акций. Например, в 2004 году он устраивал голодовку по поводу отмены социальных льгот пенсионерам и иным малообеспеченным слоям населения. В 2005 году Бурлак прославился на всю страну, закидав сырыми яйцами министра образования Андрея Фурсенко, за что получил 10 суток ареста. Примерно в это же время он защищал левые взгляды в красноярских дебатах, ведущим которых был Алексей Навальный.

В 2007 году Бурлаку не удалось побывать в Москве из-за ложного обвинения в попытке пронести в самолет бомбу. По неофициальным данным, действительной причиной задержания стал намечавшийся в Москве «Марш несогласных».

В 2008 году он в качестве коммуниста участвовал в выборах в городской совет депутатов под лозунгом «Лучше красный, чем голубой». А в 2011 году он на публичной встрече бросил пакет с селедкой в кандидата от КПРФ Сергея Кована. В 2014 и 2015 годах участвовал в заседаниях городского парламента.

Траектория политической жизни Бурлака является показательной иллюстрацией жизни российской оппозиции: скандальные акции, никак не влияющие на жизнь простых людей, но позволяющие добиться известности, заработать «социальный капитал». Далее заработанный капитал известности конвертируется либо в место в существующей структуре власти, либо в финансовую помощь из-за рубежа. Бурлак выбрал третий путь — «в Бухарест».

В последние годы в социальных сетях он резко критиковал как либералов, так и КПРФ. «Такие радикалы в молодости, как я, становятся в итоге государственниками. Мне противны нынешние либералы, отчасти своим многословием, отчасти своим бездействием», — заявлял он.