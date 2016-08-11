



Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Правительственные эксперты связывают будущее развития территорий в России с формированием крупных агломераций. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении на последнем столичном урбанистическом форуме заявил, что концентрация населения в крупных агломерациях является конкурентным преимуществом России. Программа форума была объединена темой «Быстрорастущие мегаполисы. Технологии динамичного развития».

С учетом имеющейся динамики урбанизации обсуждаются планы нового территориального устройства. Напомним, в прошлом году спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает возможным укрупнить ряд субъектов РФ. «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — сказала она.

Красноярск также демонстрирует тенденции к укрупнению и росту населения. По данным Красноярскстата, вопреки неуклонному росту смертности население города в ближайшие годы будет расти именно за счет мощного притока мигрантов.

Рост городов являлся знаком прогресса на протяжении всей истории человечества, особенно по мере перехода от аграрного общества к индустриальному. Не удивительно, что именно государства Западной Европы с крупными развитыми городами первыми вступили в капиталистическую эпоху и заняли привилегированное место в складывавшейся рыночной системе, в то время как государства с неразвитыми городами, с малочисленным городским населением в XIX веке стали оттесняться на периферию, а то и прямо колонизироваться развитыми буржуазными государствами.

Например, для Китая и Индии города являлись не центрами промышленности, а, скорее, пунктами перераспределения сельскохозяйственной продукции, административными центрами. Поэтому эти страны первоначально оказались бессильны противостоять империалистическим амбициям Великобритании.

Россия вплоть до ХХ века оставалась преимущественно аграрной страной. Итальянский историк Джузеппе Боффа пишет: «Несмотря на значительный экономический рост и индустриализацию, она была не в состоянии наверстать отставание от главных держав Запада. Темпы роста были более высокими, особенно в некоторых отраслях тяжелой промышленности, например металлургии, но преобладающая часть оборудования по-прежнему ввозилась из-за границы».

Именно промышленная отсталость, неразвитость путей сообщения, а не субъективно-политические факторы, и предопределили неизбежное поражение в Первой Мировой войне, в которой столкнулись интересы крупнейших империй той эпохи.

Настоящая индустриализация, электрификация и урбанизация происходила уже в СССР, хотя, по справедливой оценке Мартемьяна Рютина, методы преобразования города и деревни, которые практиковались при Сталине, были неоправданно жестоки и бюрократизированы. В декларации, за которую ему пришлось поплатиться жизнью, Рютин пишет: «В действительности крестьяне загнаны в колхозы с помощью террора, прямых и косвенных форм принуждения и насилия. Колхозы держатся исключительно на репрессиях и на том, что для крестьянина создана такая обстановка, что ему некуда податься».

Так или иначе, историческая задача по индустриализации старой крестьянской России была выполнена. Новый виток урбанистического и промышленного развития был дан после Великой Отечественной войны. Хрущев провел жилищную реформу, при нем началось массовое жилищное строительство. В то же время крестьяне получили возможность переходить из одного колхоза, района в другой, переезжать в город, получать паспорта.

С одной стороны, разрешение на свободное перемещение крестьян, а с другой, массовое строительство доступного жилья обусловили потоки миграции из деревни в город. Страна испытывала потребность в промышленных рабочих, необходимых для реализации крупных индустриальных проектов — строительства гидроэлектростанций, железных дорог, заводов и т. д.

Например, дедушка пишущего эти строки родился в глухой маленькой деревне, не знавшей никаких благ цивилизации. После армии он прибыл на строительство Красноярской ГЭС, а после того, как обзавелся семьей, получил и городскую квартиру. Все его дети получили высшее образование.

Итак, рост городов, миграция из деревни в город были закономерным следствием промышленного развития страны, реализацией крупных индустриальных проектов.

Сегодня мы имеем иную картину. На протяжении последних десятилетий промышленное производство в России непрерывно сокращается, снижаются объемы производства, закрываются целые предприятия, на площадях которых открываются торгово-развлекательные центры.

Официальные лица и не отрицают, что производство не является сегодня определяющим фактором роста городов. Депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по законодательству Александр Семенников в ходе московского урбанистического форума заявил: «Ни для кого не секрет, что в советский период любое городское планирование исходило из интересов производства. Сейчас ситуация меняется. На первый план выходят люди, и города начинают меняться».

«Вы знаете, что новым генеральным планом Красноярска предусмотрено сокращение количества промышленных зон на 20%. В этой связи было интересно познакомиться с опытом Москвы по реновации промышленных зон», — заявил на форуме мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Нынешний рост агломераций в России связан не с промышленным развитием, а, наоборот, со сворачиванием производств в небольших городах, так что их жители вынуждены покидать депрессивные районы и искать работу в региональных центрах, этим же вызван и непрерывное перемещение внутренних мигрантов из провинции в столицы.

Также мы имеем постоянный приток легальных и нелегальных мигрантов из-за рубежа. Впрочем, не будем забывать, что не так давно многие страны, из которых к нам прибывают мигранты, не были зарубежными, а их жители не были для нас иностранцами. Собственно, сохранившиеся родственные или приятельские связи зачастую и облегчают их миграцию.

Таким образом, формирование крупных агломераций сегодня является неизбежным следствием деиндустриализации и экономического кризиса всей современной экономической модели.