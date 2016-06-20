Власти города Ачинска (Красноярский край) решили украсить автобусную остановку портретами российских царей. Как сообщили в мэрии города, всего историческими фотографиями на разную тематику планируется украсить семь остановочных пунктов на центральных улицах Лапенкова и Зверева.

adm-achinsk.ru Остановочный павильон с царями

«Одна из остановок превращена в галерею портретов русских императоров: от Петра I до Николая II, другая стала экспозицией фотографий самых красивых православных храмов России», — говорится в сообщении.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства мэрии не сообщают, какие репродукции планируется разместить на других остановках, однако на эти цели из городского бюджета потратят порядка 400 тыс. рублей. Все пункты планируется оформить до конца года.

Причем, как заявил начальник управления ЖКХ администрации города Ачинска Николай Костюченко, первым опытом стало украшение остановочного павильона фотографиями военачальников Великой Отечественной войны.

«Первый опыт переоборудования остановок был успешным. Когда ачинцы увидели портреты военачальников Великой Отечественной, у них рука не поднялась испортить павильон. К тому же в таком обустройстве есть и еще один немаловажный факт — образовательный: горожане вспоминают историю своей страны и любуются на ее красоты», — заявил он.

Это уже не первый случай, когда цари, по странной логике чиновников, ставятся на одну доску с героями Великой Отечественной войны. Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае аналогичный политически сомнительный поступок совершила прокурор Крыма Наталья Поклонская, выйдя на шествие «Бессмертного полка» с иконой Николая II.

Почему же ачинские чиновники так убеждены, что, если у населения «рука не поднялась испортить павильон» с портретами победителей в Великой Отечественной войне, то оно проявит аналогичное почтение к царям? Как мы помним, как раз на царей в России замахивались довольно часто, и даже били.

До XIX века право на убийство царей было монополизировано их родственниками и ближайшим окружением. В XVIII веке неудобных императоров заточали и душили. Последней такой операцией стало убийство императора Павла в 1801 году. Он был удавлен заговорщиками из высшей знати, тем самым повторив судьбу своего отца Петра III, который был удавлен на 40 лет раньше.

Российский историк Николай Троицкий пишет по этому поводу: «Убийство Павла было содеяно с ведома его 23-летнего сына Александра, который вступил 12 марта на трон, перешагнув через труп отца. Так, после двух сыноубийц (Ивана IV Грозного и Петра I Великого) и мужеубийцы (Екатерины II Великой) на царском троне России оказался еще и отцеубийца».

Так что, можно смело заключить — дворцовые перевороты и убийство царей были старинной традицией русской аристократии. Правда, в дальнейшем высшее дворянство несколько убавило свою дерзость, в плане дворцовых заговоров оно осмелилось лишь на убийство Григория Распутина — фаворита последнего русского самодержца. Но зато обставлено это убийство было в духе остросюжетного кино: завлечение на пирушку в роскошном юсуповском особняке, отравление, стрельба в спину, тайный вывоз тела в автомобиле с царским гербом.

Право же на убийство царей аристократия уступила простонародью. Александр II был убит членами подпольной партии «Народная воля». Причем убит он был не с первого раза. Начиная с выстрела Дмитрия Каракозова 4 апреля 1866 года на царя была открыта настоящая охота, завершившаяся лишь 13 марта 1881 года взрывом на набережной Екатерининского канала.

Имелись планы убийства и его преемника, Александра III. Они не осуществились благодаря тому, что новый царь почти не покидал загородной резиденции. Отсюда возникла версия, что Александр III был «убит при помощи страха».

Расстрелян вместе со всей семьей оказался и Николай II. Кстати, если бы этого не сделали большевики, то царь мог бы стать жертвой очередного дворцового заговора. В ходе Первой мировой войны высшие круги дворянства и буржуазии неоднократно обвиняли царскую чету и ее фаворитов в германофильстве и даже в прямой связи с врагом. Считалось, что царь и царица-немка, приближенная к ним графиня Клейнмихель и премьер Штюрмер вынашивают планы сепаратного мира с Германией, ходили слухи, что царица передает Вильгельму планы российского генштаба.

Слухи о прямом предательстве царя и царицы не имели фактического подтверждения, но в борьбе за власть заговорщики вполне могли бы обойтись и без фактов. Смена первых лиц, по их мнению, позволила бы более успешно вести войну, а также предотвратить социальный взрыв.

Итак, личности российских царей вовсе не казались неприкосновенными своим современникам, не было в российском обществе и полного согласия в отношении к царям: кто-то с портретом императора участвовал в благонамеренных демонстрациях, а кто-то бросал бомбы; кто-то пел «Боже, царя храни», а кто-то вынашивал планы дворцового переворота.

Нет согласия в отношении к российским царям и в наши дни. Убежденных монархистов портреты царей, может, и умилят. Хотя отношение к Петру I в их рядах неоднозначное. У сторонников представительной демократии, как «либералов», так и «патриотов», навязчивое восхваление царей, за которое еще и приходится платить из кармана налогоплательщиков, может вызвать только раздражение, представителям же левых взглядов — и вовсе покажется провокацией.

Спокойнее всего на странную инициативу ачинских чиновников отреагирует та часть населения, которая вообще не интересуется историей своего Отечества.