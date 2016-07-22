Православные священники подключились к работе по взысканию долгов, которую ведет управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. «О трудных должниках, которые небрежным отношением к обязательствам по уплате задолженности кратно увеличивают свой долг, могут рассказать в каждом отделе судебных приставов. Есть таковые и в отделе судебных приставов по Назаровскому району Красноярского края. Но есть и то, чего боится даже самый «принципиальный» должник», — говорится в сообщении управления.

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Речь идет о божьем гневе и муках ада, которыми призван стращать злостных неплательщиков представитель РПЦ.

Например, назаровский отдел судебных приставов давно поддерживает отношения с клириками Покровского храма города Назарово. В день единого приема граждан, который прошел и в отделе судебных приставов по Назаровскому району, присутствовал диакон Покровского храма Евгений Колдышев. Именно он, по мнению приставов, сумел «достучаться» словом до одного из должников.

После беседы со священником «житель города Назарово Е., который совершил серьезное административное правонарушение — сел за руль в состоянии алкогольного опьянения», погасил большую часть своего просроченного долга по оплате штрафа.

Колдышев «незаметно присоединился» к разговору начальника отдела судебных приставов с должником и «на библейских и житейских примерах показал, что невозврат долга является не только материальным бременем». «Несмотря на то, что с приема должник ушел домой убежденным «нигилистом», зерна разумного, посеянные клириком, все же дали свои всходы», — отмечают в управлении. При этом в сообщении подчеркивается, что никто из пришедших на прием граждан не возражал против участия представителя церкви в абсолютно светском мероприятии.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления, красноярские приставы сотрудничают не только с назаровским храмом. «Мы сотрудничаем со многими храмами, в том числе в Красноярске», — пояснила представительница пресс-службы.

На вопрос о том, в чем заключается сотрудничество с православным священством, она ответила: «Во-первых, в общении с должниками. Священники периодически принимают участие в приемах граждан, проводят беседы, например, с алиментщиками. Помогает такая работа, когда с людьми разговаривает не только судебный пристав, но и служитель церкви».

Собеседница ИА REGNUM также рассказала о том, что священники принимают участие и во внутренней работе службы судебных приставов. «Представители церкви участвуют у нас в различных мероприятиях, например, в принятии присяги, награждениях. Мы проводим молебны. Нам определен святой покровитель, Феодор Стратилат, в день памяти этого святого мы устраиваем молебны», — отметила она.

С древних времен религия является действенным инструментом воздействия на умы населения, способом приведения к повиновению. Удобство заключается в том, что мировые религии содержат ряд взаимоисключающих утверждений и правил, которые можно использовать в зависимости от обстановки.

Например, главная христианская молитва «Отче наш» на современном русском языке гласит: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вряд ли такая молитва подходит для работы по взысканию долгов. Есть в трудах святых отцов требования, не согласующиеся с законодательством РФ. Например, Иоанн Златоуст и Василий Великий выступали против частной собственности и за имущественное уравнение. «Того, кто отбирает у другого одежду, называют вором; а как назвать того, кто может одеть бедняка, но не делает этого, разве он достоин иного имени?» — писал Василий Великий.

Святой Иоанн Златоуст вопрошает: «До каких пор будем мы любить деньги? Я не перестану вопиять против них, потому что они причиной всех зол. Когда же мы насытим эту ненасытимую страсть? Что привлекательного имеет в себе золото? Я прихожу в изумление от этого».

А в своем толковании на Первое послание к Тимофею он пишет: «И заметь, что касается того, что принадлежит всем, не бывает ни малейшей распри, но всё решается мирно. Если же кто-нибудь покушается отнять что-либо и обратить в свою собственность, то происходят распри, как будто в следствие того, что сама природа негодует, что в то время, когда Бог отовсюду собирает нас, мы с особым усердием стараемся разъединиться между собою, отделиться друг от друга, образуя частные владения, и говорить эти холодные слова: «то твоё, а это моё». Тогда возникают споры, тогда огорчения».

На недопустимость превращения церкви в государственный институт указывали и русские религиозные философы. Например, знаменитый мыслитель Николай Бердяев утверждал: «Христианская война невозможна, как невозможно христианское государство, христианское насилие и убийство».

Однако христианская проповедь прощения и смирения, видимо, не препятствует тесному союзу между РПЦ и силовыми ведомствами.