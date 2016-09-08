В Красноярском музейном центре открылась выставка «Открытые системы. Опыт художественной самоорганизации в России. 2000−2015». Но речь сегодня не о музейном центре. Проект «Открытые системы» реализуется московским Музеем современного искусства «Гараж» и посвящен изучению опыта самоорганизации художников. В рамках проекта была проведена лаборатория с местной богемой и по итогам этой лаборатории создана экспозиция.

zarket.ru В этом гараже правды больше

Кураторы выставки пишут: «В российском искусстве начиная с 2000 года инициативы художественной самоорганизации, направленные на создание автономных некоммерческих пространств и событий, получают все более широкое распространение. Возникающие по воле художников, управляемые протагонистами уличные фестивали и квартирные показы, выставки в заводских цехах и на улицах городов отражают очевидное стремление молодых художников к независимой от государственных или частных институций деятельности».

Однако позвольте, при чем же тут московский «Гараж», который, как известно, не «сам организовался», а был учрежден олигархом Романом Абрамовичем, то есть был создан на его деньги и благодаря его влиянию? Кстати, музей был создан после того, как Абрамович в 2005 году продал за 13 млрд долларов свою нефтяную компанию и увлекся скупкой предметов «современного искусства», предпочтительно, западного.

Теперь резиденты «Гаража», не испытывающие нехватки в деньгах, приехали учить бедных сибирских художников, как им и дальше жить без денег, или, концептуально выражаясь, «свободной кооперации, противостоящей институциональному и коммерческому диктату».

Итак, зависимые прибыли, чтобы учить других «независимости». Да и о какой независимости может идти речь? Всякий художник — прежде всего, человек. И, как и всякому человеку, ему необходимо что-то есть, где-то жить, во что-то одеваться, то есть нужен заработок. Во вторую очередь художнику необходимы «средства производства»: кисти, краски и прочие расходные материалы, нужно рабочее место. Наконец, необходимы выставочные пространства, медийная поддержка для привлечения посетителей.

Пожалуй, последний пункт еще как-то можно реализовать путем самоорганизации: выставляться прямо на улице, зазывать случайных прохожих, делать рекламу при помощи «сарафанного радио». Для всего остального необходимы деньги. Это и вынуждает художников идти на поклон либо к государству, либо к различным олигархам.

Кстати, отмечу, что семинар с местными художниками столичные гости почему-то провели не в заброшенном подвале и не в парке на лавочке, а в бюджетном учреждении — Красноярском музейном центре, на бюджетные денежки. Отчетная выставка, надо сказать, по качеству не дотягивает до уровня оформления детсадовского утренника: как всегда, кое-как намалеванные лозунги, фотокарточки на стенах, поделки из подручных средств.

Но дело не в качестве выставки (ребята ведь старались!), а в том, что размещена она снова на площадях все того же государственного музея и пользовалась его медийным ресурсом для привлечения публики.

В экспозицию вошла информация о пяти «независимых красноярских сообществах». Однако в чем же источних их независимости? Например, художник Игорь Лазарев имеет техническое образование и квалификацию электрика. Его основная квалификация и позволяет ему зарабатывать на жизнь, а в свободное время заниматься «художествами» вроде вырезания букв из фольги.

Среди участников проекта есть и студенты, независимость которых находится в кармане их родителей.

Бессмысленными при рассказе о «методах самоорганизации» я считаю ссылки на «мировой опыт», под которым обычно имеется в виду опыт США и наиболее богатых стран Западной Европы. Там самопровозглашенный гений способен прожить на пособие по безработице, а многие представители богемы просто-напросто являются детьми весьма состоятельных родителей, так что у них и деньги на «творческую деятельность» имеются, и полиция их за эту деятельность не особенно преследует.

При всем вышесказанном я не отрицаю наличия творческой самоорганизации в России и конкретно в Красноярске (те же квартирные концерты и выставки), но абсолютно убежден, что не резидентам «Гаража» следует рассуждать об этом.